La NFL activa el “lunes negro”: cuatro entrenadores despedidos tras el cierre de la temporada regular
La conclusión de la temporada regular de la NFL volvió a activar uno de los rituales más implacables de la liga. Con los playoffs ya definidos, cuatro equipos que quedaron fuera de la postemporada decidieron prescindir de sus entrenadores en cuestión de horas, confirmando que el margen de error es mínimo incluso tras una sola campaña.
Los Atlanta Falcons fueron los primeros en mover ficha. La noche del domingo, apenas horas después de vencer 19-17 a los New Orleans Saints, la franquicia anunció el despido de Raheem Morris. La victoria no fue suficiente para maquillar una temporada irregular: Atlanta cerró con marca de 8-9, fuera de los playoffs, y optó por un cambio inmediato en el banquillo.
El carrusel de despidos se aceleró el lunes, el tradicional “lunes negro” de la NFL, con las salidas de los entrenadores de Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals y Cleveland Browns.
En Las Vegas, el golpe fue especialmente contundente. Los Raiders destituyeron a Pete Carroll tras apenas una temporada al frente del equipo. El veterano entrenador cerró el año con un registro de 3-14, el peor de la liga, empatado con Cardinals, New York Jets y Tennessee Titans. El equipo arrastró una racha de 10 derrotas consecutivas antes de despedir el calendario con un triunfo sorpresivo ante los Kansas City Chiefs (14-12).
A sus 74 años, Carroll puso fin a una trayectoria de 19 temporadas como entrenador en jefe, con un balance global de 173-134-1 y un campeonato de Super Bowl con los Seattle Seahawks en 2014. Con Tom Brady como dueño minoritario y asesor deportivo, los Raiders tendrán ahora la primera selección global en el Draft de la NFL de abril, lo que abre una nueva etapa de reconstrucción.
El “lunes negro” continuó en Arizona, donde los Cardinals cesaron a Jonathan Gannon tras tres temporadas en el cargo. El balance final fue de 15-36, sin señales claras de progreso competitivo, lo que llevó a la directiva a buscar un nuevo rumbo.
Cleveland también optó por el cambio. Los Browns despidieron a Kevin Stefanski luego de cerrar su sexta temporada como entrenador con marca de 5-12. Ni siquiera sus dos premios como Entrenador del Año —obtenidos en 2020 y 2023— fueron suficientes para sostener su continuidad. En 2020, Stefanski había guiado a Cleveland a su única victoria en playoffs desde 1994, un logro que quedó cada vez más lejano en medio de una temporada marcada por la inconsistencia.
Con cuatro vacantes abiertas apenas horas después del cierre de la fase regular, la NFL entra oficialmente en su etapa más volátil fuera del campo. Mientras los mejores equipos se preparan para la postemporada, otros ya miran hacia el Draft y a la reconstrucción, conscientes de que en esta liga el tiempo nunca está garantizado.