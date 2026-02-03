La NFL regresa a México: habrá juego de temporada regular en 2026
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que México volverá a albergar un partido de temporada regular en 2026, lo que marca el regreso de la liga al país por primera vez desde 2022. El anuncio se realizó este lunes durante una conferencia de prensa, donde se detalló que el encuentro se disputará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.
Aunque Goodell no reveló qué equipos participarán ni la fecha exacta del juego, sí adelantó que en las próximas semanas dialogará con los dueños de las franquicias para definir a los protagonistas del partido. El comisionado se mostró entusiasmado por el retorno a territorio mexicano, uno de los mercados internacionales más importantes para la liga.
El regreso era un escenario previsto. En octubre pasado, el propio Goodell había señalado que, una vez concluidas las obras en el Estadio Banorte, la NFL volvería a la capital mexicana. Ahora, en la semana del Super Bowl LX, esa intención se hizo oficial con la confirmación de un juego de temporada regular a partir de 2026.
En un comunicado, la liga reforzó el anuncio: “La NFL regresará a la Ciudad de México para disputar partidos de temporada regular durante los próximos tres años en el emblemático Estadio Banorte, a partir de la temporada 2026”.
Arturo Olivé, director general de NFL México, subrayó el peso histórico del inmueble y del mercado mexicano para la estrategia internacional de la liga.
“Estamos encantados de traer de vuelta los partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país. El Estadio Banorte ha sido sede de momentos increíblemente memorables en nuestra historia internacional, y regresar a este recinto subraya nuestro compromiso con el crecimiento de este deporte en todos los niveles en el mercado mexicano”.
La última visita de la NFL a México
El partido más reciente de temporada regular en México se jugó el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers derrotaron 38-10 a los Arizona Cardinals en el entonces Estadio Azteca. Desde entonces, la NFL ha expandido su calendario internacional con partidos en Reino Unido, Alemania, Brasil, Irlanda y España, y este año tendrá su primer juego de temporada regular en Australia.
Goodell ha insistido en que la estrategia global de la liga va más allá de Europa y América.
“Si quieres ser global, tienes que hacerlo más allá de Europa, más allá de América. Necesitas llegar a otras áreas y territorios”, señaló, al referirse también a planes de expansión hacia Asia.
Historial de partidos de temporada regular en México
México ha recibido cinco partidos de temporada regular de la NFL, todos en la capital:
- 2 de octubre de 2005 – Arizona Cardinals 31-14 San Francisco 49ers (primer partido de temporada regular fuera de EE.UU.).
- 21 de noviembre de 2016 – Oakland Raiders 27-20 Houston Texans (primer Monday Night Football fuera de EE.UU.).
- 19 de noviembre de 2017 – New England Patriots 33-8 Oakland Raiders.
- 18 de noviembre de 2019 – Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers.
- 21 de noviembre de 2022 – San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals.