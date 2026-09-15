La NFL vuelve a México más cara: el boleto de entrada pasó de 990 a 2,108 pesos
La NFL regresará a México el 22 de noviembre con un partido entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota en el renovado Estadio Banorte. La lista de precios muestra cuánto cambió asistir a un juego de la liga en el país: la entrada más barata se anunció en 990 pesos para el último partido, celebrado en 2022, y ahora cuesta 2,108 pesos. La diferencia es de 1,118 pesos, un aumento cercano al 113% entre los precios publicados.
La referencia de hace cuatro años no corresponde a un partido cualquiera. El 21 de noviembre de 2022, San Francisco derrotó 38-10 a los Cardinals de Arizona en el entonces Estadio Azteca, durante el último encuentro de temporada regular de la NFL disputado en México. Los boletos regulares se anunciaron entre 990 y 5,520 pesos; las opciones de hospitalidad alcanzaban los 9,000. Ahora los 49ers volverán a la misma cancha, pero conseguir un lugar en la tribuna exige otro presupuesto.
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En 2026, el precio más bajo corresponde a una cabecera del nivel 600, en la parte alta del estadio y detrás de una zona de anotación. Si un aficionado busca una cabecera más cercana al campo, el costo sube: 2,852 pesos en el nivel 500, 4,092 en el 400 y 6,076 en el 300. Este último precio ya supera los 5,520 pesos que marcaban el límite superior de los boletos regulares anunciados para 2022. No se trata de decir que esos asientos son equivalentes; la comparación muestra cómo se desplazó la escala de precios.
La diferencia también aparece en el otro extremo. El boleto regular más caro de 2026, en el nivel 100 a la altura del medio campo, cuesta 11,656 pesos. Son 6,136 pesos más que el máximo regular de 2022, un incremento aproximado del 111% entre tarifas publicadas. Tanto la opción de entrada como el techo de los asientos convencionales rondan, por tanto, el doble de los precios anunciados hace cuatro años.
Para quien planea ir acompañado, el cambio resulta aún más tangible. Dos entradas de la categoría más barata sumaban 1,980 pesos en la lista de 2022; para el partido de este año representan 4,216 pesos. Son 2,236 pesos adicionales antes de comparar los cargos aplicables a cada compra. El dato no incluye transporte, comida ni cualquier otro gasto del día de partido: solo refleja el nuevo punto de partida para entrar al estadio.
La inflación ayuda a dimensionar la diferencia. Entre agosto de 2022 y agosto de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó cerca del 17.5%. Si la entrada anunciada en 990 pesos hubiera subido únicamente a ese ritmo, hoy costaría aproximadamente 1,163 pesos, no 2,108. Es una referencia económica, no una explicación de cómo la NFL fijó sus tarifas, pero deja claro que el aumento del precio publicado fue mucho mayor que el de los precios en general.
El estadio, entretanto, también cambió. El antiguo Azteca recibió una profunda remodelación rumbo al Mundial de 2026 y adoptó el nombre de Estadio Banorte. La obra incorporó nuevas butacas, pantallas, conectividad y zonas de hospitalidad, además de mejoras en el terreno de juego. La experiencia que encontrará el público en noviembre no será exactamente la de 2022. Por esa misma razón, tampoco sería riguroso comparar una sección de ahora con otra de entonces como si se tratara del mismo asiento.
Las zonas prémium muestran otra transformación. En 2022, la hospitalidad llegaba a 9,000 pesos; en 2026, experiencias como el Tunnel Club y el Chairman’s Club cuestan hasta 19,400. Estos paquetes ofrecen ubicaciones y servicios distintos, por lo que su diferencia de precio no representa el aumento de un producto idéntico. Sí deja ver que la oferta actual abre un segmento de lujo más amplio dentro del partido.
El interés del público tampoco desapareció con los años. En 2022, la preventa agotó sus localidades disponibles en unas horas. La primera preventa de 2026 reunió una fila virtual de más de 300 mil usuarios, de acuerdo con reportes de la jornada. Esa cifra no equivale a boletos vendidos ni demuestra por qué subieron los precios, pero confirma que conseguir una entrada sigue siendo una competencia intensa.
Hay una precisión indispensable para leer todos estos cálculos: se comparan precios anunciados, no lo que pagó finalmente cada comprador. Las cifras publicadas en 2022 no incluían cargos por servicio; Ticketmaster indica que los precios de los partidos internacionales de 2026 ya los incorporan y, para este juego, se contempla además un cargo de procesamiento de 50 pesos por orden. Por ello, el aumento cercano al 113% describe la diferencia entre las listas difundidas, no una cuenta final idéntica para todos los aficionados.
El duelo entre San Francisco y Minnesota será el primer Sunday Night Football fuera de Estados Unidos y abrirá una nueva etapa de partidos de la NFL en México. El renovado estadio y la noche histórica elevan el atractivo del regreso. La barrera de entrada, sin embargo, también se elevó: lo que en 2022 comenzaba por debajo de mil pesos hoy parte de más de dos mil.