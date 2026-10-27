Los 49ers ya no están invictos después de perder 29-20 ante los Falcons. ¿Fue simplemente un partido trampa o se trata del inicio de los problemas para unos 49ers azotados por las lesiones? De ahora en adelante, podría ser difícil confiar en este equipo como candidato al Super Bowl.

Los Steelers acumulan tres victorias consecutivas después de derrotar a los Saints por 16-10 en París, pero quizá sea prudente esperar antes de afirmar que este será el año en que llegarán lejos en la postemporada. ¿Debería reconocerse el mérito de Pittsburgh por imponerse a tres equipos que solo tienen dos victorias?

Luego están los Rams, que superaron a los Raiders por 35-21. Fue una actuación impresionante por tierra, pero ¿se trató de un partido para recuperar la confianza o simplemente de una anomalía de una semana en Las Vegas?

Analicemos algunas de estas posibles ilusiones que dejó el calendario de la Semana 7.

Todavía no es momento de creer en los Steelers

Me he dejado engañar varias veces por el círculo de mediocridad de los Steelers. Es un ciclo que en ocasiones puede resultar atractivo, pero durante casi una década ha terminado siempre de la misma manera.

No te dejes engañar por la racha de tres victorias consecutivas de Pittsburgh, incluida la del domingo contra New Orleans. Eso no debería ser suficiente para creer que este será el año en que los Steelers (5-2) pondrán fin a su racha de siete derrotas consecutivas en playoffs.

Sí, hay muchas cosas positivas que destacar de este buen momento de Pittsburgh. La defensa ha sido extraordinaria durante las últimas dos semanas, y esa unidad fue suficiente para compensar una actuación irregular de Aaron Rodgers y su ofensiva en la victoria contra los Saints. (Los Steelers apenas consiguieron un touchdown y promediaron 5.4 yardas por jugada). Rodgers estuvo mejor en los triunfos contra los Colts y los Buccaneers, pero esas son tres victorias frente a un trío de equipos que tienen dos triunfos cada uno.

Sigue siendo difícil imaginar que los Steelers tengan suficiente poder ofensivo para competir con los mejores equipos de la AFC en enero. Pittsburgh prefiere ralentizar los partidos porque tiene que hacerlo con un Rodgers de 42 años que ocasionalmente tiene problemas para lanzar el balón a profundidad hacia DK Metcalf (apenas dos recepciones para 56 yardas el domingo). Sin embargo, es un equipo equilibrado, con el infravalorado corredor Jaylen Warren (18 acarreos, 101 yardas). Además, la defensa ha dado un giro desde las dos actuaciones consecutivas irregulares contra rivales divisionales, Cincinnati y Cleveland. Los Steelers ganaron un duelo de muchos puntos por 30-27 contra los Bengals en la Semana 3 y después perdieron 27-24 ante los Browns.

Si el desarrollo del partido les favorece, los Steelers son un rival difícil de eliminar para la mayoría de los equipos. Sin embargo, el guion no les ha favorecido cuando más importa, como lo demuestran sus seis eliminaciones en la primera ronda de los playoffs.

Pittsburgh volverá a enfrentarse a Cleveland y Cincinnati en sus próximos dos partidos. Quizá vuelva a caer en la trampa de confiar en los Steelers si Aaron Rodgers supera por segunda vez a Joe Burrow y la defensa frena a los persistentes Browns, después de la derrota de la Semana 4 durante el Thursday Night Football.

Pero, por ahora, la racha de tres victorias consecutivas de los Steelers es engañosa porque se han enfrentado a tres equipos con récord perdedor. Todavía no confíes en ellos.

La crisis de lesiones de los 49ers sigue empañando una sólida primera mitad de temporada

Es difícil entusiasmarse con lo que han hecho los 49ers durante la primera mitad de la temporada.

Por un lado, tienen marca de 6-1 y una ventaja considerable en la cima de la NFC West. Por otro, las lesiones no han dado tregua y finalmente perdieron un partido, al caer ante los Falcons el domingo.

Probablemente lo mejor sea evaluar el panorama completo para no permitir que un mal partido en Atlanta opaque todo lo que San Francisco ha conseguido durante casi dos meses. Este es el mejor equipo de la NFL, pero también es uno en el que no se puede confiar debido a las sucesivas oleadas de lesiones.

Este es un escenario que podríamos estar a punto de ver: los 49ers, primeros preclasificados, considerados favoritos en contra en un partido de playoffs en casa debido a las lesiones de varios jugadores clave.

Antes del partido contra los Falcons, surgieron preocupaciones sobre si los 49ers tendrían suficientes jugadores sanos para completar los 48 lugares disponibles en el roster para el día del partido. No contaron con Mike Evans, Nick Bosa y Deebo Samuel Sr., y eso sin incluir a los numerosos jugadores en la lista de lesionados. El domingo, San Francisco jugó durante un tramo sin Christian McCaffrey, quien sufrió una lesión en el muslo.

Ya he cambiado de opinión varias veces sobre mi evaluación inicial de que los 49ers quizá no sean verdaderos contendientes al Super Bowl debido a todas las lesiones. Tal vez este equipo tenga un techo, como ocurrió el año pasado, cuando el conjunto azotado por las lesiones se quedó sin energía contra los Seahawks en la ronda divisional.

Por ahora, confiaré en que los 49ers estarán sanos en el momento adecuado, pero eso no está garantizado después de las sucesivas oleadas de lesiones de las últimas temporadas. San Francisco podría permitirse perder a algunos jugadores clave, pero necesita a Evans y McCaffrey para ser un verdadero contendiente en enero.

La fórmula sencilla de los Rams conduce a una victoria para recuperarse en Las Vegas

Las lesiones que han obligado a los Rams a simplificar su funcionamiento podrían marcar un punto de inflexión en su temporada.

El coach Sean McVay recurrió a varias jugadas por tierra y canalizó el ataque aéreo a través de Puka Nacua durante una victoria muy necesaria sobre los Raiders. Los Rams no utilizaron formaciones llamativas con tres tight ends ni forzaron jugadas para mantener a todos los jugadores involucrados.

Los Rams (3-4) impusieron su físico y mantuvieron las cosas sencillas: corrieron el balón 38 veces para conseguir un máximo de temporada de 199 yardas terrestres contra los Raiders. Fue la primera vez desde la Semana 1 que Matthew Stafford (23 de 29, 195 yardas, tres TD, una intercepción) no intentó al menos 30 pases, y el partido inaugural de la temporada no cuenta realmente porque Stafford no terminó la derrota por paliza contra los 49ers. Stafford ya ha lanzado más de 50 pases en tres partidos esta temporada.

El ataque aéreo excesivo es, en parte, la razón por la que Los Ángeles solo había conseguido dos victorias después de seis partidos. Los Rams cavaron un hoyo considerable en la clasificación al jugar sin una identidad en el campo ni una voz clara que los guiara ante la adversidad, a pesar de tener la impresionante cantidad de 11 capitanes. Era como si McVay no quisiera herir los sentimientos de nadie y priorizara involucrar a todos.

Pero el receptor abierto Davante Adams, el cazador de quarterbacks Myles Garrett, el tight end Terrance Ferguson y los tackles defensivos Poona Ford y Kobie Turner no estuvieron disponibles para el partido del domingo en Las Vegas. Los Rams estuvieron cerca de quedarse también sin Nacua, después de que sufriera una lesión en la pantorrilla durante un entrenamiento a principios de esta semana.

Los Rams tienen mucho talento, pero son difíciles de vencer cuando Nacua es el eje de una ofensiva equilibrada. McVay quizá también haya encontrado finalmente la fórmula para sacar el máximo provecho de sus dos corredores, Kyren Williams (16 acarreos, 99 yardas, un TD) y Blake Corum (17 acarreos, 93 yardas, un TD), quienes se combinaron para sumar 192 yardas terrestres en Las Vegas.

Si McVay mantiene su compromiso con el juego terrestre, Williams y Corum probablemente ofrecerán más actuaciones como esa. Este equipo podría estar cerca de encontrar finalmente una identidad.

La defensa de los Lions finalmente muestra mejoría

No sorprende que los Lions derrotaran a los Packers por 20-17. Pero pocos esperaban que la defensa de Detroit frenara a una ofensiva que llevaba varias semanas funcionando a gran nivel y que recientemente había recuperado al corredor Josh Jacobs.

Fue el tipo de actuación que el coordinador defensivo Kelvin Sheppard necesitaba desde hacía tiempo. Habría sido difícil para el coach Dan Campbell seguir defendiéndolo si su coordinador permitía que Jordan Love exhibiera las debilidades de esta secundaria. Pero Love (27 de 45, 274 yardas, dos TD, una intercepción) tuvo problemas para conectar con el receptor de segundo año Matthew Golden (12 objetivos, seis recepciones, 39 yardas), quien comienza a destacar, y probablemente le habrían interceptado dos o tres pases si los defensivos de los Lions no hubieran dejado caer algunos balones.

Detroit (4-2) limitó a Green Bay (4-3) a 324 yardas y apenas 17 primeros downs. Quizá Sheppard descubrió qué fallaba en su defensa durante la semana de descanso, porque la unidad se vio diferente el domingo. También ayudó, sin duda, el regreso del versátil safety Brian Branch, quien registró una intercepción en su debut de temporada.

Contar con una defensa confiable contribuiría enormemente a reforzar las aspiraciones de los Lions de ganar una competitiva NFC North. Minnesota lidera la división con marca de 6-0, mientras que Chicago ocupa el segundo lugar con 5-2.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/10/2026, traducido al español para SI México.