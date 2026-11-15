Lions aplastan a Patriots en Múnich, pero las lesiones de Maye y Hutchinson ensombrecen la fiesta

Los Detroit Lions dominaron 35-10 a los New England Patriots en el Allianz Arena de Múnich, impulsados por una actuación espectacular de Jahmyr Gibbs y tres pases de touchdown de Jared Goff. La quinta victoria consecutiva de Detroit quedó marcada, sin embargo, por las lesiones de Drake Maye y Aidan Hutchinson en una misma jugada durante la primera serie ofensiva.

New England comenzó con ritmo. Maye completó tres de sus cuatro pases para 48 yardas y añadió un avance terrestre de 11 durante una serie que alcanzó la zona roja. En tercera oportunidad y gol, Hutchinson derribó al quarterback por la espalda. Maye sufrió una lesión en el tobillo y quedó descartado para el resto del encuentro, mientras el defensivo de Detroit se lastimó la rodilla derecha al caer después de saltar para celebrar la captura. Tampoco regresó.

Los Patriots terminaron aquella posesión con un gol de campo de 33 yardas de Andy Borregales, pero su ventaja duró solamente tres minutos. En la primera ofensiva de los Lions, Goff encontró a Amon-Ra St. Brown, quien se desprendió del primer contacto y recorrió 56 yardas hasta la zona de anotación. El receptor, de madre alemana y con una relación especial con el país, provocó la primera gran celebración de la tarde en Múnich.

Detroit tomó el control durante el segundo cuarto. Goff conectó con Isaac TeSlaa para un touchdown de 12 yardas y Gibbs amplió la diferencia con un acarreo de cinco. La anotación del corredor llegó después de que él mismo transformó un pase corto en una ganancia de 50 yardas.

La ofensiva de los Lions no tuvo una actuación perfecta. Goff fue interceptado por Christian Gonzalez y Kevin Byard, pero New England no aprovechó ninguno de los dos balones recuperados. Tommy DeVito, quien sustituyó a Maye, también entregó el ovoide antes del descanso con un pase interceptado por Roger McCreary. Detroit llegó al medio tiempo con ventaja de 21-3.

Goff volvió a conectar con St. Brown en el tercer cuarto, esta vez mediante un pase de 28 yardas que colocó el marcador 28-3. Los Patriots encontraron su único touchdown al inicio del último periodo, cuando DeVito completó un envío de diez yardas con Lan Larison, pero la reacción llegó demasiado tarde.

Gibbs cerró la exhibición con una escapada de 28 yardas hasta las diagonales. El corredor terminó con 153 yardas y dos touchdowns en 22 acarreos, además de siete recepciones para 99 yardas. Sus 252 yardas desde la línea de golpeo explicaron buena parte de una superioridad que permitió a Detroit acumular 495 yardas totales frente a solamente 151 de New England.

Goff completó 21 de 32 pases para 310 yardas, tres anotaciones y dos intercepciones. St. Brown recibió dos de esos pases de touchdown y aprovechó el escenario alemán para convertirse en una de las figuras del encuentro.

Las lesiones aumentaron la preocupación de los Patriots. Además de perder a Maye, A.J. Brown salió durante el último cuarto por un problema en el tendón de la corva, mientras el tackle Morgan Moses recibió atención por una lesión de rodilla, aunque pudo regresar al campo.

Detroit salió de Alemania con marca de 7-2, cinco triunfos consecutivos y otra demostración del potencial de su ofensiva. New England cayó a 5-5 y regresará a Estados Unidos con una segunda derrota seguida, pero también con una preocupación mucho mayor que el resultado: conocer el alcance de la lesión de su quarterback titular. En el otro vestidor, los Lions aguardan la evaluación de Hutchinson, una pieza fundamental de su defensiva.