Fernando Mendoza tomará el control de la ofensiva de los Las Vegas Raiders. El quarterback, primera selección global del Draft 2026, será titular a partir de esta semana, después de que el equipo traspasara a Kirk Cousins a los Minnesota Vikings este martes, último día del periodo de cambios en la NFL.

Su debut como titular llegará este domingo 15 de noviembre en el Allegiant Stadium ante los Seattle Seahawks, actuales campeones del Super Bowl y una de las mejores defensas de la liga. Su segundo partido como titular será contra los Denver Broncos, otra de las defensas más fuertes de la NFL.

Mendoza llega a este momento con un currículum que pocos novatos pueden presumir. En su última temporada con Indiana ganó el Trofeo Heisman y el campeonato nacional del futbol americano universitario, y en abril los Raiders lo eligieron con la primera selección del Draft. Es apenas el cuarto quarterback desde 1967 que logra las tres cosas.

El originario de Miami fue suplente de Cousins en los primeros nueve partidos de la temporada. Con el equipo en marca de 4-5, Las Vegas decidió que era momento de darle el puesto a su apuesta de futuro. Las ocho jornadas que restan serán su primera prueba real en la liga.

Cousins se va después de nueve titularidades en las que completó el 64.1% de sus pases para 2,340 yardas, 20 touchdowns y ocho intercepciones. Los Raiders recibieron a cambio una selección de tercera ronda del Draft 2027. El veterano regresa a Minnesota, donde jugó de 2018 a 2023.

Aidan O’Connell será el suplente de Mendoza a partir de esta semana.