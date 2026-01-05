Lo bueno, lo malo y lo feo, Semana 18: Myles Garrett hace historia
Myles Garrett estableció un nuevo récord de capturas en una sola temporada de la NFL durante el partido de la Semana 18 de los Browns contra los Bengals.

Hay 12 partidos el domingo y solo uno funciona como un partido de playoffs de facto. Se juega en horario estelar con la rivalidad más importante de la AFC Norte, cuando Steelers y Ravens se enfrentan por el título divisional en el Acrisure Stadium. El ganador no solo se lleva el campeonato de la división, sino también el cuarto sembrado de la AFC, mientras que el perdedor quedará eliminado.
En la franja temprana del domingo, el partido entre Falcons y Saints dio claridad en la NFC Sur. Gracias a la victoria de Atlanta, los Panthers ganaron la NFC Sur y son el cuarto sembrado de la conferencia.
En otros resultados, los Broncos vencieron a unos Chargers sin Justin Herbert, asegurando la ventaja de local durante todos los playoffs de la AFC. Los Patriots aplastaron a los Dolphins en el Gillette Stadium para quedarse con el segundo sembrado, mientras que los Jaguars quedaron fijos en el tercero. En la ronda de comodines, recibirán a los Bills, que destrozaron a los Jets 35–8 en el último partido disputado en el Highmark Stadium.
Pero comenzamos en Jacksonville, donde los Jaguars cerraron su temporada regular con autoridad.
Lo bueno: Myles Garrett consigue el récord de capturas en una temporada
Ha sido otro año flojo para los Browns, pero al menos los aficionados de Cleveland tienen algo que recordar con una sonrisa.
El domingo, Myles Garrett rompió el récord de capturas en una sola temporada, una marca que se mantenía desde 2001, cuando Michael Strahan logró 22.5 capturas. T.J. Watt igualó ese registro en 2021, pero Garrett lo superó al capturar al mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, en el cuarto cuarto de la victoria 20–18 de Cleveland.
La carrera de Garrett ha estado escasa de logros colectivos, pero repleta de reconocimientos individuales. Es el actual Jugador Defensivo del Año y pronto será cinco veces All-Pro del primer equipo. Garrett también suma 125.5 capturas en su carrera, lo que lo coloca en el puesto 20 desde que las capturas se hicieron oficiales en 1982, empatado con Dwight Freeney. Con 13 capturas en 2026, podría escalar hasta el noveno lugar, dependiendo de si Cameron Jordan o Von Miller continúan jugando.
En cualquier caso, Garrett es uno de los mejores cazamariscales en la historia de la NFL y ahora posee el récord defensivo más importante en una sola temporada.
Lo malo: Cualquiera que enfrente a los Jaguars en los playoffs
Jacksonville tenía todas las señales de ser un contendiente fraudulento. Los Jaguars estaban 5–4, con sus dos partidos previos siendo una victoria en tiempo extra ante los Raiders y una derrota ante los Texans tras ir ganando 29–10 en el cuarto cuarto.
Desde entonces, no han perdido. Jacksonville aplastó a los Titans 41–7 el domingo para asegurar la AFC Sur y, como mínimo, el sembrado número 3. Trevor Lawrence lanzó para 255 yardas y tres touchdowns, continuando un cierre de temporada regular muy sólido.
Lawrence comenzó lento, con 14 pases de anotación y 11 intercepciones en los primeros 11 partidos. Sin embargo, ha explotado en el sistema del entrenador novato Liam Coen durante las últimas seis semanas, acumulando 15 touchdowns y solo una intercepción para ayudar a Jacksonville a ganar la división.
Además, la defensiva ha respondido bajo el mando del coordinador novato Anthony Campanile. Los Jaguars han permitido apenas 14.5 puntos por partido durante su racha de ocho victorias, convirtiéndose en una amenaza equilibrada para cualquier equipo de playoffs.
Lo feo: Los Vikings deben considerar todas las opciones en la posición de quarterback
Minnesota terminó su temporada el domingo, cerrando una racha de cinco victorias consecutivas y un récord de 9–8 con un triunfo 16–3 sobre los suplentes de los Packers.
Pero la verdadera historia ocurrió en el tercer cuarto, cuando el quarterback titular J.J. McCarthy salió del partido por una aparente lesión en la mano derecha. Aunque aún no se confirma, parece que McCarthy pudo haber resentido una lesión sufrida en la Semana 16, cuando se fracturó un hueso de esa mano ante los Giants.
En total, McCarthy ha estado con los Vikings durante dos temporadas. Se perdió toda su campaña de novato por una rotura de menisco. En 2025, perdió tiempo por una mano rota, un esguince alto de tobillo y una conmoción cerebral, disputando solo ocho partidos completos (10 como titular).
Para el gerente general Kwesi Adofo-Mensah y el entrenador Kevin O’Connell, la pregunta es doble: ¿ha mostrado McCarthy lo suficiente cuando está sano y se puede confiar en que juegue con regularidad?
Esta temporada, McCarthy lanzó para 1,632 yardas, con 11 touchdowns, 12 intercepciones y un porcentaje de pases completos del 57.6%. Con esos números y su historial de múltiples lesiones, los Vikings enfrentan una decisión complicada.