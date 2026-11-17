Christian McCaffrey produjo una combinación estadística que ningún jugador había logrado, Jaxon Smith-Njigba alcanzó registros que la NFL no veía desde hace 66 años y Jahmyr Gibbs superó una marca de Terrell Davis. La Semana 10 también amplió los legados de Patrick Mahomes, Travis Kelce y Josh Allen, además de imponer un nuevo récord de finales cerrados en una temporada marcada por la paridad.

McCaffrey encabezó la jornada durante la victoria de San Francisco por 46-40 sobre Dallas. El corredor acumuló 223 yardas totales: 62 terrestres y 161 por recepción, además de conseguir tres anotaciones. Sus dos touchdowns aéreos llegaron en jugadas de 74 y 66 yardas, por lo que se convirtió en el primer corredor de la historia con dos recepciones de anotación de al menos 65 yardas en un mismo partido.

La actuación también produjo una combinación inédita. Ningún jugador había reunido al menos 160 yardas por recepción, dos touchdowns aéreos, 60 yardas terrestres y una anotación por tierra durante el mismo encuentro. McCaffrey alcanzó además las 5 mil 821 yardas recibidas en su carrera y ya ocupa el quinto lugar histórico entre los corredores.

Brock Purdy contribuyó con 389 yardas, tres pases de touchdown y un índice de pasador de 154.5. Se convirtió en el cuarto quarterback que registra más de un partido con al menos 300 yardas, tres anotaciones aéreas y una calificación de 150 durante sus primeras cinco temporadas.

Jaxon Smith-Njigba tampoco frenó. El receptor de Seattle atrapó ocho pases para 171 yardas y un touchdown de 71 durante el triunfo por 21-13 ante Las Vegas. Después de diez partidos, lidera la NFL con 79 recepciones, mil 207 yardas y 10 anotaciones.

JSN es apenas el cuarto jugador en la historia, y el primero desde Raymond Berry en 1960, que supera las mil 200 yardas y alcanza 10 touchdowns durante los primeros diez encuentros de una temporada. También suma ocho juegos de al menos 100 yardas en ese periodo, una cifra que solamente habían alcanzado Elroy Hirsch, Charlie Hennigan, Michael Irvin y Adam Thielen.

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Gibbs supera a Terrell Davis en Alemania

Jahmyr Gibbs dominó el partido internacional de Múnich con 252 yardas totales, producto de 153 por tierra y 99 por recepción, además de dos touchdowns terrestres en la victoria de Detroit por 35-10 sobre Nueva Inglaterra.

El corredor llegó a 62 anotaciones 50 terrestres y 12 por recepción y superó las 61 de Terrell Davis para establecer la mayor cantidad de touchdowns durante las primeras cuatro temporadas de una carrera. Gibbs también se unió a Barry Sanders y Emmitt Smith como los únicos jugadores que alcanzaron 50 anotaciones terrestres antes de cumplir 25 años.

Patrick Mahomes ofreció otra exhibición durante el triunfo de Kansas City por 35-13 ante Atlanta. Terminó con 348 yardas, cinco pases de touchdown, ninguna intercepción y una calificación de 135.5. Con 332 anotaciones aéreas entre temporada regular y playoffs, desplazó las 327 de Peyton Manning y estableció el récord para un quarterback durante sus primeras diez campañas.

Mahomes también se convirtió en el primer jugador con al menos tres pases de touchdown en 50 partidos dentro de sus primeras diez temporadas. En el mismo encuentro, Travis Kelce extendió a 200 su racha de juegos consecutivos con una recepción. Solamente Jerry Rice, Larry Fitzgerald y Tony Gonzalez consiguieron una cadena más extensa.

Josh Allen supera otra marca de Peyton Manning

Josh Allen produjo tres touchdowns dos terrestres y uno por pase durante la victoria de Buffalo por 31-12 sobre los Jets. El quarterback alcanzó 323 anotaciones combinadas entre pases y acarreos, una más que Peyton Manning, y estableció la mayor cantidad para cualquier jugador durante sus primeras diez temporadas, aunque Allen apenas disputa la novena.

También llegó a 96 victorias de temporada regular como titular y superó las 95 de Mahomes. Solamente Russell Wilson, con 98, consiguió más durante sus primeras nueve campañas. James Cook acompañó el triunfo con 157 yardas terrestres y un touchdown; ya suma ocho juegos consecutivos con al menos 75 yardas por tierra y una anotación, la quinta racha de esa magnitud en la historia.

Cleveland aportó un récord colectivo. Los Browns remontaron una desventaja de 17 puntos y derrotaron 27-24 a Houston con un touchdown de Quinshon Judkins a 53 segundos del final. Se convirtieron en el primer equipo que obtiene sus primeras seis victorias de una temporada por cuatro puntos o menos.

El resultado también reflejó la paridad de la campaña. La NFL suma 41 partidos definidos mediante una anotación ganadora dentro de los últimos cuatro minutos del cuarto periodo o durante el tiempo extra, la mayor cantidad registrada hasta la Semana 10.

La jornada dejó otras marcas importantes. Trevor Lawrence se unió a Josh Allen, Cam Newton y Dak Prescott como los únicos quarterbacks con al menos 20 mil yardas, 115 pases de touchdown y 20 anotaciones terrestres durante sus primeras seis temporadas. Trey McBride llegó a 78 recepciones, la mayor cantidad para un ala cerrada en los primeros diez juegos de su equipo, mientras Alvin Kamara alcanzó 13 partidos con un touchdown terrestre y otro por recepción.