Lo que significa la salida de Tua Tagovailoa para el futuro de los Dolphins
Los Dolphins liberarán al mariscal de campo Tua Tagovailoa con una designación posterior al 1 de junio, reportó Adam Schefter.
De acuerdo con Albert Breer de Sports Illustrated, Miami “intentó ser creativo” para concretar un intercambio por Tagovailoa e incluso estaba dispuesto a recuperar una selección del draft, pero finalmente no se concretó ningún acuerdo.
Tagovailoa, quien acaba de cumplir 28 años, cerró la temporada pasada su sexto año con los Miami Dolphins. El producto de Alabama Crimson lanzó para 2,660 yardas, 20 touchdowns y un máximo en su carrera de 15 intercepciones en 14 aperturas, antes de ser enviado a la banca en favor del novato Quinn Ewers para los últimos tres partidos de la temporada regular de 2025.
Los Dolphins terminaron con marca de 7-10 y se quedaron fuera de los playoffs por segundo año consecutivo.
La liberación de Tua Tagovailoa era, en buena medida, algo esperado por los Miami Dolphins, que finalmente se separan de su selección de primera ronda del draft de 2020 tras seis temporadas en su mayoría poco fructíferas. Con la decisión, ambas partes obtienen un nuevo comienzo que parecía necesario.
“Recientemente informé a Tua y a sus representantes que vamos a tomar una nueva dirección en la posición de quarterback y que lo estaremos liberando al inicio del nuevo año de la liga”, escribió el gerente general de los Dolphins, Jon‑Eric Sullivan, en un comunicado.
“Como le compartí a Tua, tengo un gran respeto por la persona y el jugador que es. En nombre de los Miami Dolphins, expresé nuestro agradecimiento por sus muchas contribuciones, tanto dentro del campo como en la comunidad, durante sus seis temporadas en Miami. A medida que avanzamos, estaremos enfocados en generar competencia en todo el roster y en establecer una base sólida para este equipo mientras trabajamos para construir un ganador sostenido”.
Tagovailoa se despidió con un mensaje emotivo del único equipo de la NFL en el que ha jugado desde que se dio a conocer la noticia:
“Para la organización de los Miami Dolphins, mis compañeros, la directiva y los increíbles aficionados: gracias por seis años inolvidables”, escribió Tagovailoa en Instagram. “... Mientras me preparo para el siguiente capítulo, avanzó con gratitud, fe y recuerdos que atesoraré toda la vida. El sur de Florida siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”.
Lo que significa la salida de Tagovailoa para Miami
Miami aún debe pagarle a Tagovailoa 54 millones de dólares totalmente garantizados en esta temporada baja, menos cualquier compensación que obtenga si firma por el salario mínimo con otro equipo. El club cargará con un récord de la NFL de 99.2 millones de dólares en dinero muerto contra el tope salarial, una cifra que se dividirá en dos años.
Para Tagovailoa, se espera que el ex quarterback de los Dolphins juegue por el salario mínimo de la liga (1.215 millones de dólares) con otro equipo en 2026.
El mariscal vivió seis temporadas irregulares en Miami, aunque tuvo sus mejores momentos en 2022 y 2023 bajo el entonces entrenador en jefe Mike McDaniel. El ex pasador de Alabama Crimson lideró la NFL con 4,624 yardas por pase en 2023 y lanzó un récord personal de 29 touchdowns, ayudando a Miami a lograr su mejor marca durante su etapa con el equipo (11-6) y a clasificar a su segundo playoff en la era Tagovailoa.
Entre los momentos menos favorables de su carrera, el quarterback también acaparó titulares a nivel nacional por sufrir cuatro conmociones cerebrales documentadas desde 2019 (una durante su etapa universitaria en Alabama). Pese a ello, decidió continuar su carrera, aunque en los últimos años le costó justificar la extensión de cuatro años y 212.1 millones de dólares que firmó en 2024.
Su irregularidad terminó por llevarlo a la banca la temporada pasada y ahora buscará relanzar su carrera en la NFL como agente libre en 2026, posiblemente con un equipo necesitado de quarterback, como los New York Jets.
Con el capítulo de Tagovailoa finalmente cerrado, quedará por ver hacia dónde se dirigen el gerente general Jon‑Eric Sullivan y el entrenador en jefe Jeff Hafley para encontrar al próximo quarterback franquicia del futuro en Miami.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/03/2026, traducido al español para SI México.