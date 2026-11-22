Tom Brady, Jerry Rice, Peyton Manning, Emmitt Smith y Patrick Mahomes comparten algo más que campeonatos, récords y un lugar entre las grandes figuras de la NFL: todos jugaron frente a la afición mexicana.

Mucho antes de que los partidos internacionales se volvieran habituales, México ya recibía a las principales estrellas de la liga. De aquellas exhibiciones de pretemporada a los encuentros oficiales, estos son los diez mejores jugadores que han pisado un emparrillado mexicano.

El orden considera su trayectoria, reconocimientos, récords e impacto histórico dentro de la NFL.

1. Tom Brady

El jugador más ganador en la historia de la NFL encabezó la victoria de los New England Patriots por 33-8 sobre los Oakland Raiders en 2017. Brady completó 30 de 37 pases para 340 yardas y tres touchdowns en el Estadio Azteca. Sus siete campeonatos, cinco premios como MVP del Super Bowl y tres reconocimientos como MVP de la temporada regular lo colocan en el primer lugar.

2. Jerry Rice

Considerado por muchos como el mejor receptor de todos los tiempos, Rice visitó el Estadio Azteca con los Oakland Raiders para enfrentar a los Dallas Cowboys en la pretemporada de 2001. Terminó su carrera como líder histórico de la NFL en recepciones, yardas recibidas y touchdowns por recepción, además de conquistar tres Super Bowls.

3. Peyton Manning

Manning jugó en México durante la victoria de los Indianapolis Colts por 24-23 sobre los Pittsburgh Steelers en 2000. El mariscal lanzó dos pases de touchdown, incluido uno de 77 yardas para Marvin Harrison. Ganó dos Super Bowls y posee el récord de cinco premios como MVP de la temporada regular.

4. Emmitt Smith

El líder histórico de la NFL con 18 mil 355 yardas terrestres disputó el encuentro de 2001 entre Dallas y Oakland en el Estadio Azteca. Smith fue la figura ofensiva de los Cowboys que conquistaron tres Super Bowls durante la década de 1990 y recibió los premios de MVP de la liga y del Super Bowl XXVIII.

5. Patrick Mahomes

Mahomes llegó a México como MVP de la NFL y condujo a Kansas City a una victoria por 24-17 sobre Los Angeles Chargers en 2019. Aunque no ofreció una de sus actuaciones más explosivas, lanzó el touchdown de 23 yardas a Travis Kelce que terminó por inclinar el encuentro. Su dominio posterior lo convirtió en una de las figuras más exitosas de la era moderna.

6. John Elway

Elway enfrentó a los Miami Dolphins en el Estadio Azteca durante la pretemporada de 1997. El resultado fue adverso para Denver, pero el público mexicano observó a uno de los grandes quarterbacks de la historia, ganador de dos Super Bowls, MVP de la temporada de 1987 y miembro del Salón de la Fama.

7. Dan Marino

El encuentro de 1997 reunió a dos integrantes de la legendaria generación de mariscales seleccionada en el Draft de 1983. Marino condujo a Miami a una victoria por 38-19 sobre Denver. Fue el primer quarterback que superó las cinco mil yardas aéreas en una temporada y se retiró como líder histórico en pases de touchdown y yardas, marcas que fueron superadas años después.

8. J.J. Watt

Uno de los defensivos más dominantes de su generación jugó en México con los Arizona Cardinals durante la derrota por 38-10 frente a San Francisco en 2022. Watt ganó tres veces el premio al Jugador Defensivo del Año y terminó su trayectoria con 114.5 capturas.

9. Larry Fitzgerald

Fitzgerald fue protagonista del primer partido de temporada regular disputado fuera de Estados Unidos. En 2005 atrapó un pase de touchdown durante la victoria de Arizona por 31-14 sobre San Francisco ante 103 mil 467 aficionados. Cerró su carrera en el segundo lugar histórico de la NFL en recepciones y yardas recibidas.

10. Travis Kelce

Kelce disputó el encuentro de 2019 entre Kansas City y Los Angeles Chargers. El ala cerrada atrapó siete pases para 92 yardas y anotó el único touchdown aéreo de los Chiefs. Su producción, regularidad en postemporada y participación en la época más exitosa de Kansas City lo colocan entre los mejores jugadores de su posición.

El ranking también pudo incluir a figuras como Troy Aikman, Rob Gronkowski, Christian McCaffrey, George Kittle, DeAndre Hopkins, Khalil Mack, Tim Brown y Marvin Harrison. Sin embargo, estos diez nombres reflejan la enorme calidad que ha pasado por los emparrillados mexicanos y explican por qué el país ocupa un lugar especial dentro de la historia internacional de la NFL.