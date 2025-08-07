Los 25 mejores entrenadores de futbol americano universitario del siglo XXI
Bienvenidos a la Semana del Cuarto de Siglo del Futbol Americano Universitario de Sports Illustrated.
A continuación: los mejores entrenadores desde el 2000 hasta la actualidad.
1. Nick Saban, Alabama/LSU
Hay muchas decisiones difíciles que tomar en estas listas del siglo XXI. Esta no es una de ellas. El hombre que ganó siete campeonatos nacionales entre 2003 y 2020 destaca por encima de sus compañeros. Un gigante del reclutamiento, un genio táctico y un genio de la organización, Saban sobresalió en todo. Es el mejor entrenador defensivo en la historia del futbol americano universitario, pero se adaptó a los cambios del juego y también dirigió algunas de las ofensivas más prolíficas de los últimos 25 años. Los 8,2 puntos permitidos por partido de su equipo en 2011 son los más bajos desde 1988, y los 48,5 puntos anotados por partido de su equipo en 2020 son los más altos desde 2013.
2. Urban Meyer, Ohio State/Florida/Utah/Bowling Green
Ocupa el tercer puesto histórico en porcentaje de victorias para entrenadores con un mínimo de 10 años en universidades de la FBS con un .854, solo superado por Knute Rockne y Frank Leahy. Nadie más ha producido equipos entre los cinco mejores en tres universidades diferentes este siglo. El equipo de Utah de Meyer en 2004 tuvo un récord de 12-0 y terminó en el cuarto puesto, ganando todos los partidos por al menos dos touchdowns. Sus equipos de Florida en 2006 y 2008 ganaron campeonatos nacionales, lo que catapultó a la SEC a una era de dominio sin precedentes. Y su equipo de Ohio State en 2014 ganó un campeonato nacional en el primer College Football Playoff. Meyer estaba a la vanguardia de la revolución de la ofensiva abierta y fue una figura clave en el reclutamiento. Sus periodos en Florida y Ohio State no estuvieron exentos de controversia, pero los aficionados sin duda disfrutaron de todas las victorias.
3. Dabo Swinney, Clemson
Tuvo una trayectoria en Sabaneque de 2015 a 2020, llegando a seis playoffs consecutivos, jugando cuatro partidos de campeonato y ganando dos de ellos. Lo que sucedió antes y después de esa racha también fue tremendamente bueno, con otras siete temporadas de victorias por dobles dígitos. Con Swinney, Clemson ha sido el único programa fuera de la Big Ten y la SEC en ganar un campeonato nacional desde 2013. Swinney casi ha alcanzado a Bobby Bowden como el mejor entrenador de la Conferencia de la Costa Atlántica de todos los tiempos, y a sus 55 años, debería tener muchos años buenos por delante, incluyendo esta temporada, en la que muchos predicen que los Tigers estarán entre los cinco mejores equipos.
4. Kirby Smart, Georgia
Siendo el último de los multicampeones de este siglo, Smart está en posición de seguir ascendiendo en esta lista en los próximos años. Tiene tan solo 49 años y está entrando en su décima temporada como entrenador principal, con un programa diseñado para la victoria perpetua. Si el exprofeso de Saban tuviera un mejor récord contra su mentor (1-6), tendría al menos un título nacional más, además de los títulos consecutivos de 2021 y 2022. De hecho, Smart y Saban (2011 y 2012) son los únicos dos entrenadores en ganar campeonatos consecutivos desde el siguiente en esta lista.
5. Pete Carroll, USC
Tuvo una trayectoria de siete años que iguala a la de cualquiera en esta lista que no se llame Nick Saban. De 2002 a 2008, Carroll y los Trojans ganaron los campeonatos nacionales de 2003 (compartido con LSU) y 2004, terminando entre los cinco primeros en cada temporada y compilando un récord de 82-9. La aplastante victoria de 2004 sobre Oklahoma podría ser la actuación más impresionante en un partido por el título del cuarto de siglo. Tras una contratación tibia tras unos resultados mediocres en la NFL, Carroll devolvió al fútbol americano de la USC a la categoría de jugador imprescindible en el abarrotado mercado deportivo de Los Ángeles. Su trayectoria podría haber durado más si hubiera prestado un poco más de atención a las reglas de la NCAA. En cambio, regresó a la NFL antes de que se abriera paso el equipo de investigación y ganó un Super Bowl con los Seattle Seahawks.
6. Jim Harbaugh, Michigan/Stanford/San Diego
Su trayectoria durante el cuarto de siglo es increíble: ganó dos veces 11 partidos, un récord para la universidad, en FCS San Diego; ganó 12 partidos y terminó entre los cinco primeros en Stanford, que se había convertido en un desastre; llevó a los San Francisco 49ers al Super Bowl; ganó un campeonato nacional en Michigan; llevó a Los Angeles Chargers a los playoffs de la NFL en su primera temporada allí. Su paso por Michigan es lo más importante para esta lista, y sus tres apariciones consecutivas en los playoffs (con un equipo campeón con marca de 15-0) lo sitúan en la pugna con Steve Spurrier por el título de jugador-entrenador universitario más exitoso... ¿de la historia? Harbaugh también tiene en su historial permanente el escándalo de robo de señas de los Connor Stalions, dos suspensiones durante la temporada y una probable sanción enorme de la NCAA por una causa justificada.
7. Chris Petersen, Washington/Boise State
Dos hombres tuvieron un récord de 13-0 en su primer año como entrenadores principales: Walter Camp en 1888 y Petersen en 2006. Él llevó a Boise State de un programa atractivo y de alto rendimiento, conocido por su césped azul efectista, a una auténtica potencia nacional, manteniéndose invicto dos veces y terminando entre los 10 mejores en cuatro ocasiones. Ese podría considerarse el avance más impresionante del programa en el cuarto de siglo, destacado por la victoria sorpresa sobre Oklahoma en el Fiesta Bowl, repleta de jugadas de engaño. Después, Petersen se fue a Washington y llevó a los Huskies a un récord de 12-2, al título de la Pac-12 y al CFP, y a eso le siguieron dos temporadas más de 10 victorias. En una decisión acertada para un hombre con verdadera conciencia de sí mismo, Petersen se retiró del entrenamiento a los 55 años, tomando una decisión sobre su estilo de vida cuando el trabajo se volvió menos gratificante.
8. Bob Stoops, Oklahoma
Pocas personas en esta lista tuvieron una racha de excelencia tan sostenida en este cuarto de siglo. Al hacerse cargo de un programa de élite en su punto más bajo, Stoops acumuló 14 temporadas con victorias de dos dígitos entre 2000 y 2016, con 11 resultados entre los 10 mejores y un título nacional en 2000. Los Sooners también disputaron otros dos campeonatos nacionales durante su mandato. Al igual que Saban, Stoops construyó su programa sobre la base de la defensa y luego la sostuvo desarrollando su ataque. Sus 11 victorias sobre su rival Texas, la mayor cantidad en la historia de Oklahoma, consolidaron su lugar en el corazón de la Nación Sooner. Al igual que Petersen, Stoops se retiró relativamente joven en lugar de acumular más victorias.
9. Mack Brown, North Carolina/Texas
El programa solo ha ganado un campeonato nacional desde 1969, y Brown lo conquistó en 2005. Ese título llegó en lo que podría considerarse el mejor partido del cuarto de siglo, impidiendo que la USC de Carroll lograra un triplete. Validó la trayectoria de Brown en Texas y luego profundizó su legado al llevar al equipo de 2009 al partido por el título. Obtuvo un récord de 101-16 entre 2001 y 2009, terminando entre los 10 mejores siete veces y con un récord de 8-2 en tazones. Una mala racha de cuatro años tras su segunda aparición en el campeonato de la BCS provocó el despido de Brown, tras lo cual regresó a su antigua base, North Carolina. Brown tuvo un récord de 44-33 en su segundo acto con los Tar Heels —bueno, no excelente— y fue reemplazado por su compatriota septuagenario Bill Belichick.
10. Jim Tressel, Ohio State/Youngstown State
El actual vicegobernador de Ohio y expresidente de la universidad ha hecho lo suficiente en los últimos 15 años para eclipsar su talento como entrenador. Tressel terminó su etapa en Youngstown, donde ganó cuatro campeonatos nacionales de la FCS, en el año 2000, y dio un salto cualitativo hasta llegar a Ohio State. Cualquier duda sobre si un jugador con chaleco y corbata podría competir en el máximo nivel del baloncesto universitario se despejó en su segunda temporada, cuando los Buckeyes obtuvieron un récord de 14-0 y sorprendieron a Miami por el campeonato nacional. Ohio State jugó en el partido por el título de la BCS dos veces más, quedando entre los 10 mejores en ocho de las 10 temporadas de Tressel. Su mandato terminó por un escándalo en la NCAA que dejó al primer equipo de Meyer en Ohio State inelegible para la postemporada a pesar de su récord invicto.
11. Ryan Day, Ohio State
Los playoffs ampliados llegaron en un momento ideal para Day, quien ya no tiene que vencer a Michigan como requisito para ganar el título nacional. A una cuarta derrota consecutiva contra los Wolverines en noviembre pasado, le siguió una racha dominante en los playoffs y el primer partido nacional de los Buckeyes desde 2014. El récord general de Day es de un disparatado 70-10, con un porcentaje de victorias de .875 que lo ubica en el segundo lugar entre los entrenadores activos con cinco o más temporadas en la FBS, y el primero entre aquellos que han pasado toda su carrera en universidades de la FBS. Nunca ha perdido más de dos partidos ni ganado menos de 11 en una temporada completa. Y solo tiene 45 años.
12. Chip Kelly, UCLA/Oregon
Quizás hizo más que nadie para acelerar el ritmo del fútbol americano, convirtiendo la ofensiva apresurada en un arma que hacía estallar los marcadores. Ascendido de coordinador ofensivo en Oregon, Kelly tuvo un récord de 46-7 en cuatro temporadas, jugando en el partido por el campeonato de la BCS de 2010 y compitiendo por él los dos años siguientes. Además de jugar rápido, sus Ducks se laxaron con las reglas: Kelly recibió una sanción de 18 meses por parte de la NCAA y se convirtió en profesional. Su sistema no funcionó tan bien en la NFL como entrenador de los Philadelphia Eagles y los 49ers, por lo que Kelly regresó a la universidad en 2018 en UCLA. Tres temporadas perdedoras fueron seguidas por tres ganadoras mientras los Bruins recuperaban respetabilidad, pero Kelly sorprendió al deporte al dejar el equipo el año pasado para convertirse en el coordinador ofensivo de Day en Ohio State. La magistral dirección de jugadas de Kelly fue clave en la carrera por el título de los Buckeyes.
13. Mike Leach, Mississippi State/Washington State/Texas Tech
Sin duda, el hombre más singular de esta lista. Leach fue uno de los progenitores de la ofensiva Air Raid, que revolucionó el fútbol universitario del siglo XXI tanto como la ofensiva "acelerada", quizás incluso más. Aceptó trabajos difíciles y triunfó: primero en Texas Tech, luego en Washington State y luego en Mississippi State. Esos puestos remotos encajaban con su personalidad antisistema, que oscilaba entre lo entrañable y gracioso y lo sarcástico e insultante. Era un genio excéntrico capaz de convertir en superestrellas a quarterbacks y receptores con pocos reclutas. Fue el pirata que el fútbol americano universitario necesitaba hasta su repentino fallecimiento en diciembre de 2022, dejando un vacío en el deporte.
14. Jimbo Fisher, Texas A&M/Florida State
Los recuerdos recientes de la carrera de Fisher no son estelares, convirtiéndose en la rescisión más cara de la historia del fútbol americano universitario tras no alcanzar la grandeza en A&M. Pero no olvidemos a su equipo campeón nacional de 2013, Florida State, que arrasó en una temporada de 14-0 con un promedio de 51.6 puntos por partido, el más alto para cualquier campeón nacional desde Nebraska en 1995. Los Seminoles no tuvieron rivales hasta el partido por el campeonato de la BCS, cuando perdieron 21-3 contra Auburn. La audaz decisión de Fisher sobre una patada corta desencadenó una remontada de 34-31. Después, los Noles avanzaron a los primeros playoffs de cuatro equipos la temporada siguiente. Fisher tuvo cuatro equipos entre los 10 mejores en FSU y uno en A&M, y ganó el 72.7% de sus partidos.
15. Gary Patterson, TCU
Los Horned Frogs han tenido 13 temporadas entre los 10 mejores en su historia. Más de la mitad fueron bajo la dirección de Patterson, cuyo trabajo en la primera década del siglo XXI elevó el programa deportivo hasta el punto de colarse en la fiesta de las grandes conferencias con su incorporación a la Big 12. El equipo de 2010 terminó invicto y venció a Wisconsin en el Rose Bowl, el mejor momento del programa entre un título nacional en 1938 y un subcampeonato nacional en 2023. Y los Frogs de 2014, tras una controvertida exclusión de los primeros playoffs, terminaron una temporada de 12-1 con una victoria aplastante sobre Mississippi en el Peach Bowl y el tercer puesto en la clasificación.
16. Kyle Whittingham, Utah
Los paralelismos entre Patterson y Whittingham son sorprendentes: ambos ascendieron de coordinadores defensivos para reemplazar a entrenadores principales que se trasladaron a programas más importantes, y ambos permanecieron allí durante mucho tiempo para convertir a todo el departamento atlético en una conferencia de gran potencia. La mejor temporada de Whittingham fue una impresionante actuación de 13-0 en 2008, que culminó con una paliza a Alabama en el Sugar Bowl. Sin embargo, también ha llevado a los Utes a dos Rose Bowls y ha acumulado siete temporadas con victorias por dobles dígitos. Las 11 victorias de Whittingham en tazones son solo superadas por las 12 de Swinney, y ganó 11 de sus primeros 12 tazones.
17. Brian Kelly, LSU/Notre Dame/Cincinnati/Central Michigan/Grand Valley State
Es el entrenador en activo con más victorias de la FBS por un amplio margen, con 292 en 35 temporadas. Kelly ganó títulos nacionales de la División II en 2002 y 2003, tuvo una temporada entre los cinco mejores en Cincinnati y tres más en Notre Dame. Estableció récords universitarios de victorias (113, aunque 21 de ellas quedaron vacantes) y permanencia (12 temporadas) con los Fighting Irish. Kelly aún no ha alcanzado su máximo nivel en LSU, sin ganar la SEC ni ser elegido para el CFP, pero aun así ha ganado 29 partidos en tres años. Esta temporada será crucial para alcanzar esas metas en una universidad que ha ganado tres títulos nacionales con tres entrenadores diferentes este siglo.
18. Kalen DeBoer, Alabama/Washington/Fresno State/Sioux Falls
Ningún entrenador en activo tiene un mejor porcentaje de victorias que el de DeBoer, con un .877 en 10 temporadas que abarcan todo el espectro deportivo. Desde un récord de 67-3 en NAIA Sioux Falls, pasando por una temporada de 9-3 en Fresno State, hasta un récord de 25-3 en dos años en Washington, y la ingrata tarea de seguir a Saban en Alabama, nunca ha ganado menos de nueve partidos en una temporada completa. DeBoer ganó 21 partidos consecutivos en Washington, avanzando a la final del CFP de 2023 antes de perder contra Michigan. Si consigue cierto impulso en Alabama, como se espera, tiene una gran oportunidad de ascender en la lista en los próximos años.
19. James Franklin, Penn State/Vanderbilt
Primero hizo lo imposible: ganar nueve partidos dos años seguidos en Vandy, la única vez en la historia de la universidad y la mejor racha para los Commodores desde la década de 1920. Después, logró la probable (pero aún considerable) tarea de devolver a Penn State a la categoría de aspirante nacional tras un escándalo masivo. Cinco de sus 11 temporadas en State College han terminado entre los 10 mejores, incluyendo el puesto número 5 del ranking del año pasado y su participación en las semifinales del CFP. Lo que queda en la lista de pendientes de Franklin: ganar los partidos más importantes (sobre todo Ohio State) y ganar un título nacional. Podría tener un equipo capaz de ambas cosas este año.
20. Steve Spurrier, South Carolina/Florida
Si esta fuera una lista de los 90, Spurrier estaría fácilmente entre los cinco mejores. Pero también fue muy bueno en este siglo. Su último equipo con los Gators, en 2001, terminó tercero en la nación, con dos derrotas por un total de cinco puntos. Y es fácilmente el entrenador más exitoso en la desventurada historia de South Carolina. Spurrier nunca tuvo una temporada perdedora en 10 años completos en Columbia, llevó a los Gamecocks a su único partido por el campeonato de la SEC y registró tres finales consecutivas entre los 10 mejores de 2011 a 2013. Ganó 11 partidos en cada una de esas temporadas, algo que destaca en una universidad que solo había ganado 10 partidos en una ocasión, antes o después.
21. Les Miles, Kansas/LSU/Oklahoma State
El Sombrero ganó un campeonato nacional durante la temporada más extraña del siglo (2007), jugó otro en 2011 y estuvo cinco temporadas entre los 10 mejores. Acumuló 15 temporadas ganadoras consecutivas en Stillwater, Oklahoma, y Baton Rouge antes de ser despedido a principios de la temporada 2016 de LSU. Desde masticar hierba durante los partidos hasta sus inusuales patrones de habla y decisiones a veces incomprensibles durante el juego, Miles era un personaje impredecible. LSU y Miles tuvieron 37 victorias anuladas entre 2012 y 2015 por usar a un jugador no elegible. En un acto de vanidad y descaro, Miles demanda para que se le restituyan las victorias en su récord. Miles también rechazó memorablemente el puesto en Michigan a finales de la temporada 2007, lo que llevó a...
22. Rich Rodriguez, West Virginia/Jacksonville State/Arizona/Michigan/West Virginia
Resulta irónico que la única temporada perdedora de RichRod hasta la fecha haya sido en la universidad donde eso era menos probable. Conseguir un récord de 15-22 en Michigan es difícil, pero también lo es ganar el 70% de los partidos en West Virginia, el 55% en Arizona y el 73% en Jax State. En su primera etapa en WVU, Rodríguez llevó a los Mountaineers a un paso de disputar el campeonato nacional en 2007, antes de sufrir una aplastante derrota ante su rival Pittsburgh en el último partido de la temporada regular. Después, tomó dos decisiones cruciales: rechazar a Alabama (despejando el camino para Saban) e ir a Michigan. Rodríguez demostró su capacidad de permanencia y de evolucionar más allá de estar a la vanguardia de la ofensiva spread al recuperarse de esa etapa.
23. David Shaw, Stanford
Reemplazó a Jim Harbaugh en The Farm y no solo mantuvo el impulso, sino que lo impulsó. El Cardenal ganó ocho o más partidos en cada una de sus primeras ocho temporadas, cinco de ellas culminando con más de 10 victorias. Tres equipos terminaron en el Top 10, y el equipo de 2015 quedó en el tercer puesto. Shaw es uno de los dos únicos entrenadores en la historia de Stanford en ganar dos Rose Bowls, y sus cinco victorias en tazones son un récord universitario. En una época en la que las ofensivas abiertas y el ritmo dominaban el juego, Shaw contraprogramó con brutalidad intelectual: un juego terrestre físico y una defensa castigadora. La gestión de Shaw finalmente se topó con las realidades de las reglas modernas de NIL y transferencias, que no encajaban con su filosofía (ni con la de Stanford), pero tuvo una racha tremenda.
24. Lance Leipold, Kansas/Buffalo/Wisconsin-Whitewater
Dale trabajo duro y luego obsérvalo trabajar. El equipo de fútbol americano de Kansas ha terminado la temporada clasificado entre los 25 mejores de la AP dos veces este siglo, la más reciente liderada por Leipold. Buffalo ha terminado en el Top 25 de la AP una vez en su historia, bajo la dirección de Leipold. Y Wisconsin-Whitewater ganó seis campeonatos nacionales de la División III en ocho años con Leipold, con un récord de 15-0 en cinco ocasiones. Los Jayhawks, en particular, estaban perdidos con la llegada de Leipold en 2021, tras 11 temporadas consecutivas de tres victorias o menos. Los ha llevado a dos tazones, destacando una marca de 9-4 en 2023.
25. Jerry Moore, Appalachian State
Su trabajo de 1989 a 2012 puso a App en el mapa, lo que posibilitó su traslado a la FBS en 2014. Moore lideró a los Mountaineers a tres campeonatos nacionales consecutivos de la FCS de 2005 a 2007, pero su momento más memorable fue orquestar una de las mayores sorpresas en la historia del futbol americano universitario. La sorprendente victoria de App State en el inicio de la temporada contra Michigan en 2007 paralizó el deporte, desviando la atención de los aficionados de otros partidos y obligándolos a buscar una nueva cadena de televisión llamada Big Ten Network. Cuando los Mountaineers bloquearon un gol de campo en la última jugada para sellar la victoria, se convirtieron en una sensación nacional.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/08/2025, traducido al español para SI México.