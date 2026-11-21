Faltan unas horas para que comience el juego entre Vikings y 49ers en la Ciudad de México. En la sala de un hotel de Polanco se encuentra Al Guido, el jefe del negocio del equipo de San Francisco. Su vestimenta elegante con guiños deportivos -camiseta al color del saco y tenis blancos- lo definen como un clásico ejecutivo de la Costa Oeste. También su forma de hablar y de dirigir un negocio cuyas ganancias se han multiplicado exponencialmente en los últimos años. Así, en medio de los nervios previos al juego, comienza la conversación.

-En el año 2000, los 49ers tenían valor de unos 379 millones de dólares. Hoy, 25 años después —un cuarto de siglo más tarde—, su valor ronda los 10,500 millones de dólares. ¿Cómo es posible?



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"Bueno, creo que hay varias razones; una de ellas es que el entretenimiento deportivo, como clase de activo, ha ido creciendo con el paso del tiempo. La pasión y la energía que despierta el deporte —algo que se puede observar claramente en la afición mexicana, tanto en los equipos de la Liga MX como en la selección nacional— han experimentado un crecimiento explosivo. En el caso específico de la National Football League (NFL), esto se refleja en la evolución de nuestros mercados mediáticos, los acuerdos de transmisión televisiva y el desarrollo de infraestructuras y estadios a lo largo del tiempo. En lo que respecta a los 49ers de San Francisco, la inauguración del Levi's Stadium marcó un punto de inflexión fundamental.

"Cuando jugábamos en el Candlestick Park —que por aquel entonces era el estadio más antiguo y sin renovar de toda la NFL—, nuestra organización se situaba en el nivel más bajo de ingresos de la liga. Gran parte de esto se debía a la infraestructura: originalmente era un estadio de béisbol al que se le añadieron gradas para adaptarlo al futbol americano. Luego, al llegar a 2014, inauguramos el Levi's Stadium, un recinto de clase mundial que cuenta con numerosos palcos de lujo y asientos en zonas exclusivas. Gracias a ello, hemos logrado transformar nuestro modelo de negocio, a la par del crecimiento de la propia NFL.

"Por último —y esta es una de las razones principales por las que estamos aquí hoy—, cabe destacar la expansión global de la National Football League y de los 49ers como marca. Hemos tenido la fortuna de contar con una gran historia, habiendo ganado cinco trofeos del Super Bowl; aunque atravesamos una etapa difícil, la apertura del nuevo estadio y el buen desempeño actual del equipo han marcado un cambio positivo. Ahora contamos con una base de aficionados a nivel mundial que, a mi juicio, es la más grande de la National Football League, lo cual se suma a toda esa propuesta de valor".



-Los 49ers ocupaban en el año 2000 el puesto 19 entre los equipos más valiosos de la NFL. Hoy, según los mismos datos, son el quinto más valioso; es decir, han escalado 14 posiciones. ¿Cuál es la estrategia?



"Teniendo en cuenta —como usted mencionó— una gran base de aficionados, mucha nostalgia y nombres importantes. ¿Cuál es la estrategia? Pues bien, aunque resulte sorprendente, le diré que no nos centramos demasiado en la valoración del equipo.



"No diría que esa sea la estrategia que seguimos. Nuestro enfoque principal es, por supuesto, el equipo de futbol americano: el objetivo cada temporada es presentar el mejor producto posible en el campo, dándonos la oportunidad de ganar el trofeo Lombardi en el Super Bowl.



"Fuera del campo nos ocupamos del aspecto empresarial, de nuestra labor en la comunidad, de nuestra proyección global y de atender las aspiraciones de nuestra base de aficionados. En realidad, cuanto mayor sea nuestra base de aficionados —tanto en Norteamérica como en el resto del mundo—, mayor será, inevitablemente, la creación de valor.

"Por tanto, si logramos conectar con los aficionados y con la comunidad, si sumamos más seguidores a nivel global y si nuestros jugadores ganan popularidad, el resultado —o el beneficio— será, sin duda, la creación de valor. Sin embargo, nunca anteponemos esto a todo lo demás, porque estamos convencidos de que ese no es el camino correcto. Nuestro objetivo es construir la base de aficionados más grande, más comprometida y mejor del mundo; si lo logramos, los beneficios llegarán por añadidura".



Guido continúa con los datos que han hecho crecer a toda la Liga: “Hace unos años, la National Football League puso en marcha lo que denomina su programa de «Mercados Globales» (Global Markets Program), lo cual permitió a los San Francisco 49ers interactuar de manera real con los países y comunidades que ya nos seguían.

"Ya contábamos con una de las bases de aficionados más numerosas en México; sin embargo, no podíamos interactuar con ellos de una forma verdaderamente significativa. Desde que iniciamos este proceso, se ha podido observar un crecimiento notable: literalmente, desde que jugamos aquí en 2022, nuestra base de aficionados ha crecido más de un 1000 por ciento en ese breve periodo de tiempo. Y considero que, en lo que respecta a nuestra base de seguidores a nivel global, apenas nos encontramos en la etapa inicial.

“En cuanto a tu pregunta sobre la NFL: Roger Goodell ya ha manifestado su interés en organizar más partidos internacionales. Este año, como liga, tenemos programados nueve encuentros. Para nosotros, los San Francisco 49ers, este es el segundo; ya jugamos en Melbourne, Australia, a principios de año, y ahora estamos en la Ciudad de México. Es una oportunidad extraordinaria para que nuestra franquicia se presente ante una audiencia global.

-¿Por qué el deporte parece ser el mejor negocio de la actualidad?

"Creo que hay varias razones para ello. Si observamos la economía actual, vemos que existe un gran debate en torno a la inteligencia artificial y la tecnología en general. Tengo tres hijas pequeñas. No hay ámbito en el mundo que permita conectar de forma tan inmediata con un completo desconocido como el deporte y el entretenimiento. Es algo que no se puede guionizar; no puedes simplemente pedírselo a un chatbot, ¿verdad? Nunca sabes qué va a pasar cuando llegas el domingo. Esa alegría que surge de un entorno sin guion —donde se desconoce el desenlace— y la posibilidad de compartir una experiencia social con amigos, colegas o familiares... de eso es de lo que se trata.



"El crecimiento del deporte ha ido acompañado de una expansión de su base de aficionados a nivel mundial. El mundo se ha vuelto más pequeño en cuanto al acceso a contenidos, equipos y ligas, y no parece que esta tendencia vaya a frenarse. La «economía de la experiencia» ha crecido de forma espectacular; durante un tiempo pensamos que se trataba solo de un repunte tras la COVID-19. Pero, si analizamos lo que la gente echaba de menos, queda claro que no es algo exclusivo de los deportes o el entretenimiento en vivo durante la pandemia. Basta con observar lo que ocurre en los conciertos, o en otros sectores como la restauración, la hostelería, los viajes y el transporte aéreo: estamos ante un auge sin precedentes, y no parece que vaya a ralentizarse a corto plazo".