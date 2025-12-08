Los árbitros de la NFL arruinan partidos críticos que deciden la carrera hacia los playoffs
“Es absolutamente una recepción, Mike. Tiene control, dos pies dentro y luego da un paso adicional que completa la recepción. Esto es un touchdown”.
Eso dijo el analista de reglas de NBC, Terry McAulay, el 27 de octubre, durante un partido de la Semana 8 entre los Packers y los Steelers. Hablaba de una recepción de Roman Wilson en la que el receptor de los Steelers se elevó en la parte trasera de la zona de anotación, aseguró el balón, plantó el pie izquierdo y luego el derecho, y empezó a retroceder antes de que Carrington Valentine le golpeara el brazo y soltara el balón.
Puedes ver la jugada aquí:
Casi todos—incluyendo el completamente dividido desierto que son las respuestas en redes sociales—parecían estar de acuerdo en que esto encajaba en la definición de una recepción de touchdown, incluso si eventualmente hubo una pérdida de posesión. Se siente como un touchdown. Parece un touchdown.
Si la Corte Suprema hubiera tomado este caso, incluso en una época en la que aparentemente no podemos descifrar el verdadero significado de ninguna palabra debido a sus desconcertantes orígenes en la literatura cuáquera de la década de 1790, estoy seguro de que habría sido considerado una recepción. Como sociedad, estábamos listos para avanzar hacia una nueva era de entendimiento.
Y entonces, rumbo a una victoria de Pittsburgh por 27–22, el cuerpo arbitral del partido Ravens-Steelers del domingo estampó una jarra helada sobre la barra, le dio un puñetazo a la rocola y nos pidió a todos que observáramos a Isaiah Likely.
“Uno, dos, eso se mantiene”, dijo Tony Romo de CBS cuando Likely atrapó un pase con poco más de dos minutos por jugar en el último cuarto de un partido de una sola posesión entre los dos líderes de la AFC Norte. Aunque Romo no debería ser árbitro de nada, Likely aseguró el balón y puso dos pies dentro. Mientras su impulso lo llevaba hacia un tercer paso, el balón fue sacado de la punta de sus dedos. La decisión fue revertida tras revisión, unas jugadas después, los Ravens perdieron la posesión en cuarta oportunidad. Baltimore terminaría perdiendo el partido.
Aquí tienes un clip de esa jugada:
Si bien quizá podamos, tal vez, si entornamos los ojos lo suficiente, entender la lógica de los oficiales en este caso en particular (el cuerpo arbitral le dijo al entrenador de los Ravens, John Harbaugh, que Likely no logró dar un tercer paso, completando así el siempre nebuloso “movimiento de futbol”), eso no cambia el hecho de que esta semana ha sido una completa y total vergüenza en cuanto a cómo el arbitraje puede elevarse y estrangular un partido como una enredadera descuidada.
La plaga de malas decisiones, que ha aumentado esta semana en partidos de horario estelar, aislados o críticos en la ventana temprana, ha borrado cualquier beneficio de la duda basado en el sentido común, lo que crea un torbellino de escepticismo y desinformación, que lleva a lo que vimos el domingo, donde Romo—tenga razón o no—aviva las llamas de la mala praxis arbitral. Así es, amigos, estamos avanzando a toda velocidad hacia otro Super Bowl en el que todo girará en torno al arbitraje.
En lugar de deleitarse con lo que podría ser un cuadro de playoffs lleno de caras nuevas—una oportunidad rara en el predecible mundo monolítico de Mahomes-Burrow-Jackson-Allen—la NFL tiene que lidiar con el hecho de que el lugar en la siembra, si no las plazas mismas en los playoffs, de al menos cuatro equipos ha dependido de decisiones arbitrales terribles y que alteraron partidos.
Volvamos al Sunday Night Football entre Commanders y Broncos, cuando un falso inicio fantasma derivó directamente en una aplicación incorrecta de la regla de pase intencionalmente incompleto.
Luego vayamos al Thursday Night Football de esta semana, cuando al ala cerrada de los Cowboys, Jake Ferguson, le marcaron una interferencia ofensiva de pase que, esencialmente, fue una mala interpretación de un movimiento interior de nado que es una técnica común para que los receptores se desmarquen. Otra decisión en la que el analista de reglas en la cabina indicó claramente que era incorrecta.
No olvidemos el partido Texans-Colts del 30 de noviembre, en el que hubo tantas decisiones que cambiaron el impulso del juego que no todas pudieron caber en un solo informe de grupo (la oportunidad que tienen los reporteros de preguntarle a un representante del cuerpo arbitral qué demonios estaba pasando ahí fuera). Dos de esas decisiones ocurrieron antes de un punto extra del que ni siquiera pudimos saber si fue bueno.
Lo que nos lleva de vuelta al Ravens-Steelers. Romo prometió, mientras la transmisión estaba por terminar, que hablaríamos de la recepción de Likely toda la semana, y me temo que volvió a equivocarse. El ecosistema de la liga contiene tantas de estas decisiones malas y trascendentales que son simplemente la profundidad del océano en el que existe todo el futbol.
Si quisieras ponerte en modo James Cameron y explorar el tercio inferior de esta oscura fosa, descubrirías verdades que te pondrían la piel de gallina (y quizá una sociedad secreta, quién sabe). Siempre ha estado ahí, esperando que unamos las piezas. Literalmente cualquier partido puede ser arbitrado hasta convertirse en nada antes de quedar enterrado bajo cientos más que nos hacen olvidar.
Sigue siendo increíblemente ridículo que la liga pregone hasta el cansancio su “paridad” mientras obliga a los entrenadores, bajo amenaza de multas, a aceptar la conclusión de que dejar un partido en manos de una decisión arbitral es de alguna manera culpa del equipo por no haber ganado por más margen. ¡Patrañas! La NFL ha hecho todo lo posible por fabricar paridad, pero no ha mejorado el mecanismo que ahora define quién gana y quién pierde esos partidos dentro de márgenes cada vez más estrechos.
Esos momentos de dulce, dulce comprensión, como el touchdown de Wilson, deberían formar la base de un arbitraje reimaginado, en el que el libro de reglas se reduzca a sus cimientos y se devuelva a editores guiados por el sentido común, con la mirada puesta en maximizar el tipo de jugadas que no requieren interrupciones constantes e intromisiones arbitrales.
Aunque me resisto a poner a cualquier institución como ejemplo, existe un segmento de jueces que cree que ciertas libertades, por ejemplo, son tan obvias y arraigadas en nuestra vida diaria que casi cualquiera estaría de acuerdo con sus verdades. Tan verdaderas que ni siquiera necesitas escribirlas y definirlas. Tan verdaderas que no tienes que legislarlas. ¿Por qué no podemos aplicar ese mismo marco al deporte más popular del país, en el que cada partido cuesta más producir, filmar y equipar tecnológicamente que construir el Taj Mahal? ¿Por qué sigue ocurriendo esto varias veces por semana?
Lamentablemente, el futbol americano se ha vuelto como todo lo demás. Tan popular y tan agresiva y dolorosamente legislado, que las reglas dejan de ser reglas y son simplemente un mapa con todas las avenidas señalando hacia convertirse en la persona que photoshopea al pobre Ron Torbert con uniformes de rayas de distintos colores para indicar a qué equipo favorece claramente. A veces, quejarse es realmente la única opción a nuestro alcance. Al menos en este caso. Al menos cuando todas las partes involucradas no muestran ningún interés en cambiar su realidad.