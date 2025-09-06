Los Chargers dominan a los Chiefs en Sao Paulo, Brasil
Los Ángeles Chargers vencieron 27-21 a Kansas City Chiefs en juego de la NFL disputado en Brasil, ante la mirada de personalidades como Neymar y el tres veces campeón mundial de surf Gabriel Medina.
Es la segunda temporada consecutiva en la que la emblemática liga de futbol americano (NFL), el deporte de mayor popularidad en Estados Unidos, tiene como escenario el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo.
"La atmósfera fue tremenda", dijo en conferencia de prensa Jim Harbaugh, coach de los Chargers, tras una cita que congregó a más de 47.000 "torcedores".
"El público estuvo genial, apasionado, se me puso la piel de gallina al momento de los himnos", expresó a su vez el entrenador de Kansas City, Andy Reid.
Fue una fiesta, sin embargo, en la que no pudieron celebrar los Chiefs de Patrick Maholmes y Travis Kelce, en su punto de partida en una campaña en la que buscan recuperar la supremacía perdida en la NFL, tras caer en el último Super Bowl con los Philadelphia Eagles.
Habían conquistado el preciado trofeo en los dos cursos anteriores.
Justamente los Eagles, un año atrás, vencieron 34-29 a los Green Bay Packers en Sao Paulo, en el que fue el primer juego de la NFL llevado a cabo en Sudamérica.
La NFL, que busca globalizarse como la NBA, apuesta fuerte por el gigantesco mercado de Brasil, un país de más de 200 millones de habitantes.
Ritmo con Karol G
Quienes sí bailaron funk en esta fiesta fueron los Chargers, liderados por tres pases para touchdowns de Justin Herbert y par de anotaciones de Quentin Johnston y una de Keenan Allen.
"Toda nuestra línea ofensiva estuvo genial", aplaudió Harbaugh.
La cantautora Ana Castela interpretó el himno nacional de Brasil después del de Estados Unidos, uno de los primeros puntos altos del espectáculo, cuando enormes banderas de ambos países fueron desplegadas en la cancha del estadio del popular club de futbol Corinthians.
Johnston empezó a mover la pizarra a favor de los Chargers con su primer touchdown, con 9:11 minutos por jugar del primer cuarto. La correcta ejecución de un impecable Cameron Dicker en el punto extra significó el 7-0.
Intercambios de goles de campo de Dicker y Harrison Butker hicieron que el segundo parcial acabara 13-6 a favor del equipo de Los Ángeles.
Y llegó el show de medio tiempo con la estrella de música urbana Karol G.
Sobre una tarima en la que parecía estar escoltada por una enorme flor de color amarillo, la artista colombiana se atrevió a comenzar su presentación con un funk brasileño, cantando en portugués, para luego dar paso a éxitos como "Si antes de hubiera conocido".
Kelce le había dado un abrazo a Neymar antes de comenzar el juego. No le dio suerte.
Bajo todos los focos, él y Mahomes intentaron hacer reaccionar a los Chiefs, mientras la torcida coreaba a todo pulmón tradicionales canciones brasileñas como "Evidências".
Mahomes hizo un touchdown que pudo significar el empate en el tercer cuarto, pero Butker falló la patada por el punto extra.
Allen respondió con otro para volver a ampliar brechas en ese mismo lapso.
Una anotación de Kelce, a pase de Mahomes, parecía dar impulso a Kansas City en el último cuarto, pero Johnston ripostó con su segundo touchdown de la noche.
"(Brasil) siempre fue un lugar que quería conocer", festejó Herbert. "Fue realmente divertido. Me encantaría volver".
Las NFL disputará esta temporada siete juegos en ciudades fuera de Estados Unidos, en Dublín, Londres, Berlín y Madrid, además de Sao Paulo. Melbourne se sumará en 2026.