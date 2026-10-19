Los Chiefs siguen invictos y las sorpresas sacuden la Semana 6 de la NFL

La tarde dominical de la Semana 6 dejó victorias inesperadas, remontadas y cambios importantes en las divisiones. Kansas City mantuvo su paso perfecto con una actuación dominante ante los Chargers; Carolina agravó la crisis de Philadelphia; Cleveland derrotó a Baltimore para tomar la cima de la AFC Norte por criterios de desempate y Tennessee consiguió su primera victoria de la temporada. Buffalo también sufrió más de lo esperado, pero resistió la reacción de Las Vegas.

Los Chiefs superaron 22-6 a Los Angeles y colocaron su marca en 5-0. Kenneth Walker III fue la figura con 128 yardas terrestres y dos touchdowns, incluido un recorrido de 33 yardas que abrió el camino. Patrick Mahomes completó 23 de 30 pases para 272 yardas, aunque sufrió una intercepción, y la defensiva de Kansas City hizo el resto: mantuvo a Justin Herbert y a los Chargers fuera de la zona de anotación durante todo el encuentro. Los Angeles cayó a 0-6.

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Buffalo estuvo cerca de desperdiciar una ventaja de diez puntos, pero escapó de Las Vegas con un triunfo de 33-30. Josh Allen lanzó para 255 yardas y dos touchdowns, mientras James Cook aportó 95 yardas por tierra y una anotación. Los Raiders igualaron 23-23 durante el último cuarto y todavía volvieron a acercarse a tres puntos en el minuto final, pero la defensiva de los Bills detuvo a Kirk Cousins en cuarta oportunidad para asegurar la victoria. Buffalo mejoró su récord a 5-1.

Una de las mayores sorpresas ocurrió en Philadelphia, donde Carolina venció 25-14 a los Eagles. Bryce Young lanzó para 281 yardas y dos touchdowns, pero el hombre decisivo fue Chuba Hubbard, quien castigó a la defensiva local con 120 yardas y una anotación en 28 acarreos. Philadelphia apenas consiguió 35 yardas terrestres y Tanner McKee sufrió detrás de una línea ofensiva modificada. La derrota representó la primera racha de cuatro descalabros durante la etapa de Nick Sirianni como entrenador de los Eagles.

Cleveland confirmó que su defensiva puede sostenerlo ante cualquier rival. Los Browns borraron una desventaja de diez puntos y derrotaron 13-10 a Baltimore con un gol de campo de 37 yardas de Andre Szmyt cuando el reloj llegó a cero. Un balón suelto de Derrick Henry permitió que Cleveland empatara el partido en el último cuarto y Deshaun Watson dirigió la serie definitiva, en la que encontró a Jerry Jeudy para una ganancia de 33 yardas. Los Browns, Ravens y Steelers tienen marca de 4-2, pero Cleveland ocupa el primer lugar de la AFC Norte por sus triunfos divisionales.

Pittsburgh protagonizó la remontada más dramática del primer turno. Los Steelers perdían por 13 puntos al inicio del último cuarto, forzaron el tiempo extra y terminaron con una victoria de 26-19 sobre Tampa Bay. Aaron Rodgers conectó con el novato Germie Bernard para un touchdown de seis yardas en la prórroga; Bernard cerró el partido con 11 recepciones y 87 yardas. La defensiva también resultó fundamental: interceptó dos veces a Jalon Daniels y Jalen Ramsey aseguró el resultado con una captura en cuarta oportunidad.

Tennessee finalmente terminó con su mala racha al imponerse 26-20 a Indianapolis. Los Titans consiguieron su primera victoria de la campaña pese a producir solamente 186 yardas totales. La defensiva provocó pérdidas de balón, bloqueó una patada de despeje que terminó en touchdown y frenó dos intentos de cuarta oportunidad. El novato Carnell Tate atrapó seis pases para 70 yardas y consiguió la primera anotación de su carrera. Tennessee también cortó una cadena de seis derrotas ante los Colts y otra de 11 partidos sin ganar dentro de la AFC Sur.

Chicago recuperó a Caleb Williams y de inmediato volvió a mostrar otra cara. El quarterback completó 30 de 36 pases para 305 yardas y un touchdown en la victoria de los Bears por 31-23 sobre Atlanta. Chicago construyó una ventaja de 31-7 y controló el balón durante más de 40 minutos. Los Falcons reaccionaron en el último cuarto y redujeron la diferencia a ocho puntos, pero un balón suelto de Michael Penix Jr. acabó con cualquier posibilidad de remontada.

New England cumplió ante los Jets y ganó 26-19 para colocar su marca en 4-2. Drake Maye lanzó tres pases de touchdown por tercer partido consecutivo y respondió en las jugadas importantes, especialmente en terceras oportunidades. Nueva York desperdició sus dos intentos de cuarta oportunidad, terminó sin touchdowns en tres visitas a la zona roja y Geno Smith sufrió su primera intercepción de la temporada.

New Orleans pasó de una posible paliza en contra a una victoria que casi deja escapar. Los Giants tomaron una ventaja de 10-0, pero los Saints respondieron con 34 puntos consecutivos y terminaron arriba 34-27. Tyler Shough lanzó tres touchdowns sin sufrir intercepciones. Jameis Winston perdió la titularidad durante el último cuarto después de dos entregas y J.J. McCarthy encabezó una reacción de 17 puntos; su último avance terminó en la yarda 14 de New Orleans cuando restaban seis segundos.

Arizona cerró la tarde con otro resultado inesperado al derrotar 18-16 a Los Angeles. Los Rams tomaron la ventaja durante los minutos finales, pero dejaron suficiente tiempo para una última respuesta. Jacoby Brissett colocó a su ofensiva en territorio rival y Chad Ryland convirtió un gol de campo de 43 yardas cuando expiró el reloj. Los Cardinals consiguieron apenas su segunda victoria, mientras los Rams cayeron a 2-4.

Resultados Semana 6 NFL 2026

Chicago Bears 31-23 Atlanta Falcons

Cleveland Browns 13-10 Baltimore Ravens

Tennessee Titans 26-20 Indianapolis Colts

New England Patriots 26-19 New York Jets

New Orleans Saints 34-27 New York Giants

Carolina Panthers 25-14 Philadelphia Eagles

Pittsburgh Steelers 26-19 Tampa Bay Buccaneers, en tiempo extra

Arizona Cardinals 18-16 Los Angeles Rams

Kansas City Chiefs 22-6 Los Angeles Chargers

Buffalo Bills 33-30 Las Vegas Raiders