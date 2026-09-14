Los Giants apagan a Dallas: Jaxson Dart castiga a los Cowboys en el primer Sunday Night Football de la temporada
Los Dallas Cowboys comenzaron la temporada con una derrota de 28-20 ante los New York Giants, que dominaron el reloj y encontraron en Jaxson Dart al líder de una ofensiva eficiente. El quarterback lanzó tres pases de touchdown, Isaiah Likely atrapó dos de ellos y New York consumió los últimos cinco minutos con una serie que impidió cualquier intento de remontada de Dak Prescott.
La primera noche de Dallas en la campaña dejó más dudas que certezas. La ofensiva apenas produjo 244 yardas, Prescott no encontró conexiones profundas y la defensa permitió que los Giants convirtieran nueve de sus 11 terceras oportunidades. New York acumuló 394 yardas y mantuvo el balón durante 36 minutos con 40 segundos.
Los Giants marcaron el ritmo desde su primera posesión. Recorrieron 83 yardas en diez jugadas y Cam Skattebo cerró la serie con un acarreo de tres yardas hasta la zona de anotación. Dallas, en contraste, comenzó con dos despejes y tuvo problemas para darle continuidad a sus ataques.
Los Cowboys reaccionaron en el segundo cuarto con su mejor serie de la primera mitad. Prescott condujo un recorrido de 85 yardas y encontró a CeeDee Lamb con un pase de una yarda para igualar el marcador. La jugada pareció despertar a Dallas, que poco después recuperó un balón suelto de Tyrone Tracy Jr. dentro de su propio territorio.
La defensa le entregó una oportunidad valiosa a Prescott, pero el quarterback la desperdició. Jevon Holland interceptó un pase profundo y regresó el balón a los Giants cuando faltaba menos de un minuto. New York necesitó apenas 29 segundos para recorrer 55 yardas y recuperar la ventaja con un pase de 15 yardas de Dart para Likely.
Ese cierre del segundo cuarto cambió el partido. Dallas pasó de tener la posibilidad de colocarse al frente a llegar al descanso con una desventaja de 14-7. Prescott ya no volvió a encontrar el ritmo necesario para romper una defensa que protegió el centro del campo y limitó los espacios para Lamb y George Pickens.
New York abrió la segunda mitad con una serie de ocho minutos que desgastó a la defensiva de los Cowboys. Dart completó el recorrido con otro pase para Likely, esta vez de dos yardas, y colocó el marcador 21-7. Los Giants combinaron pases cortos, acarreos de Skattebo y las piernas de su quarterback para controlar cada situación importante.
Dallas respondió con una serie de 75 yardas. Javonte Williams anotó mediante un acarreo de una yarda y redujo la diferencia a siete puntos antes del final del tercer periodo. Sin embargo, la defensa volvió a quedarse demasiado tiempo sobre el campo.
Los Giants recorrieron 65 yardas en 13 jugadas durante el último cuarto. Dart conectó con Devin Singletary en un pase de nueve yardas para el 28-14. La ofensiva de New York tardó más de ocho minutos en completar esa posesión y dejó a los Cowboys ante la obligación de acelerar.
Prescott contestó con su mejor momento de la noche. Dallas avanzó 74 yardas en poco más de dos minutos y Javonte Williams atrapó un pase de 17 yardas para su segundo touchdown del encuentro. Brandon Aubrey falló el punto extra, por lo que el marcador quedó 28-20 con cinco minutos y 21 segundos en el reloj.
Los Cowboys nunca volvieron a recuperar el balón.
En tercera y diez, Dart encontró a Likely para una ganancia de 12 yardas que mantuvo viva la última posesión. Después, Skattebo consiguió 13 yardas tras una salida en falso que había colocado a los Giants en una situación complicada. Una infracción por sujetar de la máscara cometida por Donovan Ezeiruaku le concedió a New York otro primero y diez. Dart puso rodilla en tierra y terminó el partido.
El quarterback de los Giants completó 23 de 29 pases para 230 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción. También corrió 11 veces para 54 yardas. Likely se convirtió en su principal socio con ocho recepciones, 78 yardas y dos anotaciones, mientras que Skattebo aportó 81 yardas terrestres y un touchdown.
Malik Nabers, cuya participación estuvo en duda durante la semana por una molestia en la rodilla, disputó el encuentro y atrapó seis de los nueve pases que recibió para 69 yardas. No necesitó asumir todo el peso de la ofensiva porque Dart distribuyó el balón y New York sumó 165 yardas por tierra.
Prescott terminó con 22 pases completos en 34 intentos, 175 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Lamb registró cinco recepciones para 44 yardas y una anotación, mientras que Pickens apenas consiguió tres atrapadas y 28 yardas. Javonte Williams fue el jugador más productivo de Dallas gracias a sus dos touchdowns, uno terrestre y otro por recepción.
La derrota confirmó que los problemas de los Cowboys no se limitan a una sola unidad. La ofensiva careció de explosividad, la defensa no pudo salir del campo y las nueve infracciones para 90 yardas aparecieron en momentos importantes. Dallas convirtió ocho de 11 terceras oportunidades y no permitió capturas contra Prescott, pero nunca logró imponer el ritmo del encuentro.
Para los Giants, el resultado representó una presentación ideal en el primer partido de John Harbaugh como entrenador en jefe. New York derrotó a Dallas por segunda ocasión consecutiva después del 34-17 de la última semana de la temporada anterior y abrió la campaña con una victoria divisional que tuvo a Jaxson Dart como su figura principal.