El domingo 15 de noviembre de 2026, ante una multitud récord de 70,225 espectadores en el Allianz Arena de Múnich, Amon-Ra St. Brown salió del túnel sosteniendo una bandera alemana tras llegar al estadio vestido con los tradicionales lederhosen.

Horas después, firmó 98 yardas en cuatro recepciones y dos touchdowns —de 56 y 28 yardas— en la victoria 35-10 de los Detroit Lions sobre los New England Patriots, alcanzando así la anotación número 50 de su carrera en la NFL.

Para la estrella de Detroit (7-2) fue prácticamente un partido en casa. Ciudadano estadounidense y alemán, Amon-Ra representa la cara más visible de una familia tan atípica como meticulosamente diseñada para el deporte de élite.

La historia comenzó en 1989 en Colonia, durante la feria de fisicoculturismo FIBO, donde Miriam Steyer, originaria de Leverkusen, conoció a John Brown.

Nacido en Compton, California, en 1955, Brown comenzó a levantar pesas a los 14 años con equipo improvisado hasta conquistar dos títulos amateur de Mr. Universo de la NABBA (1981 y 1982), tres campeonatos de Mr. Mundo y competir en 12 certámenes profesionales de la IFBB, incluido el Mr. Olympia de 1985.

Tras años de cartas y viajes, se casaron en Leverkusen en 1996 y se establecieron en California.

Desde el inicio, el hogar combinó dos exigencias férreas.

Miriam impuso el alemán como idioma exclusivo con ella para que sus tres hijos pudieran comunicarse con su abuelo materno, Helmut Steyer, y exigía dominar diez palabras de vocabulario antes de permitirles usar videojuegos.

Además, los matriculó en el Lycée International de Los Angeles —con un semestre incluido en París—, logrando que hablaran inglés, alemán y francés con fluidez. Pasaban casi todos los veranos en Alemania, donde Amon-Ra jugó futbol infantil y, en 2015, conquistó junto a su hermano Osiris el campeonato europeo Sub-19 con la selección alemana, siendo nombrado MVP.

Mientras tanto, John convirtió el garaje familiar en el Condado de Orange en un laboratorio físico. Equanimeous comenzó a entrenar a los ocho años, Osiris a los seis y Amon-Ra a los cinco, primero con tubos de PVC sin peso. Su método, bautizado como “entrenamiento de potencia atlética”, trabajaba el cuerpo de pies a cabeza, prohibía los estiramientos y promovía dietas hipercalóricas con pasteles y bebidas azucaradas.

En los partidos juveniles, John incluso gritaba indicaciones tácticas en alemán para despistar a los rivales.

Tan singular como su crianza es su identidad nominal.

Convencido de que John Brown era demasiado común y fascinado en los años noventa por el antiguo Egipto, el padre dotó a sus hijos de nombres únicos.

El primogénito, nacido en 1996, se llama Equanimeous Tristan Imhotep J. St. Brown, en alusión a la ecuanimidad (equanimity) y al sabio egipcio Imhotep. El segundo, nacido en 1998, es Osiris Adrian Amon-Ra J. St. Brown, por el dios del inframundo.

El menor, nacido en 1999, recibió el nombre de Amon-Ra Julian Heru J. St. Brown, invocando al rey de los dioses solares y a Heru, deidad del cielo. Todos comparten la inicial J. en honor a John.

El apellido compuesto también fue una creación suya.

Ni John ni Miriam modificaron su apellido legal —ambos siguen siendo Brown—, pero el padre añadió el prefijo St. únicamente en las actas de nacimiento de sus hijos, imponiéndose sobre la alternativa Von Brown.

La familia ha dado dos razones: John aseguraba que Brown no lucía atractivo en la espalda de un jersey profesional, y Equanimeous reveló que su padre lo rechazaba por considerarlo un apellido de esclavos.

Todos iniciaron como corredores en categorías infantiles y migraron a receptores abiertos siguiendo a Equanimeous.

El mayor (1.96 m), figura en Notre Dame con 1,484 yardas y 13 anotaciones, fue elegido en la sexta ronda del Draft de 2018 (pick 207). Disputó 62 partidos en la NFL entre Green Bay, Chicago y Nueva Orleans (63 recepciones, 928 yardas y dos touchdowns) antes de sufrir una lesión en el pie en 2025 con San Francisco.

Aunque probó con Indianápolis en agosto de 2026, sigue como agente libre y conduce junto a Amon-Ra The St. Brown Podcast.

El hermano intermedio, Osiris, sumó 36 recepciones, 474 yardas y un touchdown en Stanford, pero una infección en el pie que requirió tres cirugías truncó su salto profesional. Graduado en Ciencia, Tecnología y Sociedad, se incorporó en agosto de 2026 a RBC Wealth Management en Beverly Hills como asesor financiero para deportistas.

La consagración absoluta recayó en Amon-Ra, reclutado desde USC recién en la cuarta ronda de 2021 (selección 112).

Tras memorizar en un cuaderno a los 16 receptores elegidos antes que él como combustible competitivo, acumula hasta la Semana 10 de 2026 la marca de 612 recepciones, 7,007 yardas y 51 touchdowns en 92 partidos.

Cuatro veces Pro Bowl, dos veces All-Pro del Primer Equipo (2023 y 2024) y dueño de una extensión contractual de cuatro años por $120.01 millones firmada en 2024, “Sun God” convirtió la excéntrica apuesta familiar en una realidad indiscutible de la NFL