Los quarterbacks que ganaron más de un Super Bowl

De Brady y Montana a Mahomes y Plunkett, un repaso a los mariscales que levantaron el trofeo en más de una ocasión en la NFL

Mirar la lista de quarterbacks que han ganado el Super Bowl deja claro que si bien todos forman parte de la historia, no todos se sientan en la misma mesa. Tom Brady resalta por su incontestable continuidad: siete campeonatos, dos equipos y presencia constante en el partido grande durante dos décadas. Joe Montana, en cambio, fue quirúrgico: jugó cuatro Super Bowls y ganó los cuatro. El resto del grupo se mueve entre esos dos polos, con carreras menos limpias, pero igual de efectivas cuando llegó el momento decisivo.

En ese recorrido, Patrick Mahomes ya tiene un dato que no comparte con nadie: es el único quarterback que fue MVP del Super Bowl en cada uno de sus primeros tres títulos. Cada vez que Kansas City ganó, él fue el que marcó la diferencia. Del otro lado está Jim Plunkett, quizá el caso más extraño de todos. En las dos temporadas en las que fue campeón con los Raiders, empezó el año como suplente y terminó como titular del Super Bowl, incluyendo un MVP. Nada más NFL que eso.

Y luego están Ben Roethlisberger y Bob Griese, una rareza estadística. Ambos ganaron dos Super Bowls y nunca fueron MVP, algo que hoy suena impensable para un quarterback campeón. Pero sus equipos se basaban primeramente en defensa, juego terrestre. Al final, la lista no habla solo de números, sino de estilos y momentos.

Los QB multicampeones de SB

Tom Brady (7)

SB XXXVI – Patriots 20–17 Rams (MVP)

SB XXXVIII – Patriots 32–29 Panthers

SB XXXIX – Patriots 24–21 Eagles

SB XLIX – Patriots 28–24 Seahawks (MVP)

SB LI – Patriots 34–28 Falcons (OT) (MVP)

SB LIII – Patriots 13–3 Rams (Los Angeles Rams)

SB LV – Buccaneers 31–9 Chiefs (MVP)

Joe Montana (4)

SB XVI – 49ers 26–21 Bengals (MVP)

SB XIX – 49ers 38–16 Dolphins (MVP)

SB XXIII – 49ers 20–16 Bengals

SB XXIV – 49ers 55–10 Broncos (MVP)

Terry Bradshaw (4)

SB IX – Steelers 16–6 Vikings

SB X – Steelers 21–17 Cowboys

SB XIII – Steelers 35–31 Cowboys (MVP)

SB XIV – Steelers 31–19 Rams (Los Angeles Rams) (MVP)

Troy Aikman (3)

SB XXVII – Cowboys 52–17 Bills (MVP)

SB XXVIII – Cowboys 30–13 Bills

SB XXX – Cowboys 27–17 Steelers

Patrick Mahomes (3)

SB LIV – Chiefs 31–20 49ers (MVP)

SB LVII – Chiefs 38–35 Eagles (MVP)

SB LVIII – Chiefs 25–22 49ers (OT) (MVP)

John Elway (2)

SB XXXII – Broncos 31–24 Packers

SB XXXIII – Broncos 34–19 Falcons (MVP)

Bob Griese (2)

SB VII – Dolphins 14–7 Redskins (Commanders)

SB VIII – Dolphins 24–7 Vikings

Eli Manning (2)

SB XLII – Giants 17–14 Patriots (MVP)

SB XLVI – Giants 21–17 Patriots (MVP)

Peyton Manning (2)

SB XLI – Colts 29–17 Bears (MVP)

SB 50 – Broncos 24–10 Panthers

Jim Plunkett (2)

SB XV – Raiders 27–10 Eagles (MVP)

SB XVIII – Raiders 38–9 Redskins (hoy Commanders)

Ben Roethlisberger (2)

SB XL – Steelers 21–10 Seahawks

SB XLIII – Steelers 27–23 Cardinals

Bart Starr (2)

SB I – Packers 35–10 Chiefs (MVP)

SB II – Packers 33–14 Raiders (MVP)

Roger Staubach (2)

SB VI – Cowboys 24–3 Dolphins (MVP)

SB XII – Cowboys 27–10 Broncos

