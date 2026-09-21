Mahomes castiga la cautela de los Colts y los Chiefs ganan un thriller en tiempo extra
Patrick Mahomes volvió a adueñarse del momento decisivo. El quarterback condujo la última serie de la noche y Harrison Butker acertó un gol de campo de 40 yardas cuando restaba un segundo para que los Kansas City Chiefs derrotaran 33-30 a los Indianapolis Colts en tiempo extra. Mahomes lanzó para 382 yardas y tres touchdowns, Kenneth Walker III produjo 178 yardas desde la línea de golpeo y Kansas City conservó el invicto con marca de 2-0.
Indianapolis no llegó a Arrowhead como una víctima. Después de recibir 41 puntos ante Baltimore en su presentación, los Colts corrigieron buena parte de sus problemas y abrieron el partido con una larga serie que terminó con un pase de una yarda de Daniel Jones a Tyler Warren.
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Kansas City respondió con un gol de campo de Butker desde 46 yardas y poco después encontró el primer giro importante del encuentro. Kristian Fulton interceptó a Jones y dejó a los Chiefs a solamente 16 yardas de la zona de anotación. Mahomes aprovechó la posición de campo y conectó con Travis Kelce para un touchdown de 13 yardas que colocó el marcador 10-7. Fue la primera anotación de Kelce en la temporada y el inicio de su mejor actuación desde el regreso de Mahomes.
Los Colts recuperaron la ventaja durante el segundo cuarto. Spencer Shrader convirtió goles de campo de 42 y 49 yardas, mientras Butker falló un intento de 51. Mahomes respondió con una serie de 80 yardas que consumió más de siete minutos y terminó con un pase de una yarda a Xavier Worthy.
Indianapolis todavía tuvo tiempo para contestar. Jonathan Taylor encontró un espacio en la defensa y recorrió 24 yardas hasta la zona de anotación. Ese touchdown permitió que los Colts se fueran al descanso con ventaja de 20-17, pese a la intercepción de Jones y a las dificultades para terminar sus primeras series dentro de la zona roja.
Kansas City regresó del medio tiempo con mayor control. Mahomes encabezó otra posesión de 80 yardas y resolvió una cuarta oportunidad desde la yarda uno con un pase a Jalen Royals, quien consiguió el primer touchdown de su carrera en la NFL. La anotación puso a los Chiefs arriba 24-20.
El ataque local volvió a recorrer el campo en una serie de 91 yardas, aunque Indianapolis evitó el touchdown. Kansas City tuvo que conformarse con un gol de campo de 28 yardas de Butker que amplió la diferencia a siete puntos al comienzo del último cuarto.
Los Colts no se rindieron. Jones dirigió una posesión de 59 yardas que duró ocho minutos con 38 segundos y Taylor la cerró con una carrera de cinco yardas para empatar 27-27 a falta de 5:42. Ambos equipos recibieron otra oportunidad durante el tiempo regular, pero las defensivas forzaron despejes y el partido se extendió.
Kansas City tuvo la primera posesión del tiempo extra y avanzó 60 yardas en 13 jugadas. Los Colts volvieron a detener a los Chiefs dentro de la zona roja, por lo que Butker acertó desde 31 yardas para colocar el marcador 30-27.
Como Kansas City solamente había conseguido un gol de campo, Indianapolis todavía tenía derecho a una posesión para responder. Jones lanzó un pase profundo a Laquon Treadwell que primero se marcó como balón suelto recuperado por los Chiefs. La repetición mostró que el receptor había tocado el suelo antes de perder el ovoide y los árbitros corrigieron la decisión. La jugada quedó registrada como una recepción de 48 yardas hasta la yarda 17 de Kansas City.
Los Colts habían recibido una segunda oportunidad, pero no la aprovecharon por completo. Taylor perdió una yarda en el primer intento y dos más en el segundo. Jones recuperó cinco con una carrera y dejó al equipo ante una cuarta oportunidad con ocho yardas por avanzar.
Indianapolis pidió tiempo fuera y después cometió un retraso de juego que lo hizo retroceder otras cinco yardas. En cuarta y 13 desde la yarda 20, el entrenador Shane Steichen decidió patear en lugar de intentar mantener con vida la serie ofensiva. Shrader acertó el gol de campo de 38 yardas y empató 30-30, pero le devolvió el balón a Mahomes con 3:11 en el reloj.
Después de que ambos equipos tuvieron una posesión, el tiempo extra entró en muerte súbita: la siguiente anotación terminaría el partido. Kenneth Walker recibió el balón en tres jugadas consecutivas. Avanzó nueve yardas en la primera, cuatro en la segunda y cinco en la tercera. Mahomes después sumó otras cuatro por tierra y dejó a Kansas City ante una tercera oportunidad con solamente una yarda por avanzar.
En esa jugada clave, Mahomes encontró a Walker con un pase de 22 yardas que colocó el balón en la yarda 24 de Indianapolis. El corredor avanzó dos más, los Chiefs consumieron casi todo el tiempo disponible y Butker selló la victoria con un gol de campo de 40 yardas cuando restaba un segundo.
Mahomes completó 32 de 47 pases para 382 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción. Kelce terminó con nueve recepciones, 101 yardas y una anotación. Walker corrió 24 veces para 117 yardas y atrapó seis pases para otras 61, con lo que alcanzó 178 yardas totales.
Kansas City acumuló 523 yardas de ofensiva pese a permitir dos capturas y cometer ocho castigos para 86 yardas. Butker aportó 15 puntos con cuatro goles de campo y tres puntos extra, aunque falló uno de sus cinco intentos de tres puntos.
Jones cerró con 22 pases completos en 31 intentos, 210 yardas, un touchdown y una intercepción. Taylor aportó 92 yardas y dos anotaciones por tierra, además de 40 por recepción. Indianapolis también perdió durante el encuentro a Alec Pierce, quien salió por una lesión en el talón y no regresó.
Los Colts mostraron una respuesta considerable tras su pobre debut, pero la cautela de su última posesión les costó cara. Kansas City tampoco tuvo una noche limpia, aunque volvió a contar con la fórmula que tantas veces decide este tipo de partidos: el brazo de Mahomes, la precisión de Butker y ahora un corredor capaz de convertir una jugada corta en el momento que define el resultado. Los Chiefs están 2-0; Indianapolis, pese a competir hasta el último segundo, cayó a 0-2.