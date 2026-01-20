Mendoza guía a Indiana a un título nacional histórico
Miami Gardens, Florida
Indiana cerró una temporada histórica al conquistar el primer campeonato nacional de futbol americano colegial en la historia del programa, tras imponerse 27-21 a Miami en la final del College Football Playoff, disputada la noche del lunes.
El triunfo quedó marcado por una legendaria carrera de touchdown del quarterback y ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, quien decidió el partido en el último cuarto con una jugada tan arriesgada como memorable.
Con cuarta oportunidad y cinco yardas por avanzar, y tras haber enviado inicialmente al equipo de pateo, el entrenador Curt Cignetti pidió tiempo fuera y optó por jugársela. Indiana ejecutó una jugada de acarreo diseñado para el quarterback, Mendoza escapó entre la defensa y se lanzó a la zona de anotación para darle a los Hoosiers los puntos decisivos.
“Era una cobertura en la que esa jugada podía funcionar”, explicó Cignetti a ESPN tras el partido. “La preparamos específicamente para este juego. Apostamos a que volverían a esa formación, lo hicieron, bloqueamos bien y Fernando rompió un par de tacleadas para llegar a las diagonales”.
Miami respondió con fuerza. Los Hurricanes recortaron la desventaja a solo tres puntos gracias a una ofensiva de 91 yardas en ocho jugadas, culminada con una recepción y carrera de 22 yardas del receptor novato Malachi Toney, cuando restaban 6:37 por jugarse.
Indiana, sin embargo, mantuvo la calma. Mendoza conectó pases clave en tercera oportunidad con Omar Cooper Jr. y Charlie Becker, lo que permitió consumir reloj y preparar un gol de campo que amplió la ventaja a seis puntos.
Miami tuvo una última oportunidad con 1:47 en el reloj, pero sus aspiraciones terminaron cuando el quarterback Carson Beck fue interceptado por Jamari Sharpe a falta de 44 segundos, sellando el campeonato para Indiana.
El título coronó una campaña perfecta de 16-0, algo que no ocurría en el máximo nivel del futbol americano colegial desde 1894, cuando Yale logró una marca similar, en una era en la que el deporte apenas comenzaba a tomar forma.
Mendoza lanzó para 186 yardas, mientras que los corredores Roman Hemby y Kaelon Black sumaron 139 yardas combinadas. Cooper atrapó cinco pases para 71 yardas. Por Miami, Beck terminó con 232 yardas, un touchdown y una intercepción, y Mark Fletcher Jr. aportó 112 yardas terrestres y dos anotaciones.
La defensiva de Miami tuvo pasajes dominantes —limitó a Indiana a solo 11 yardas en el tercer cuarto—, con Rueben Bain y Akheem Mesidor combinándose para 4.5 tacleadas para pérdida y tres capturas, pero un despeje bloqueado devuelto para touchdown por los equipos especiales de Indiana terminó inclinando la balanza.
Indiana, finalmente, convirtió una temporada inolvidable en el mayor logro de su historia.