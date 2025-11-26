México, la mejor selección femenina de Flag Football en el mundo
La Selección Femenil Mexicana de Flag Football se colocó como la mejor del mundo tras ser ubicada en el primer lugar del ranking mundial que anunció este martes la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF).
Los recientes logros de México en 2025, como la medalla de oro en The World Games en Chengdu, China, y el triunfo en el campeonato continental, consolidan a la escuadra nacional como líder mundial. Estos resultados se suman a otros históricos, como la medalla de plata en el Campeonato Mundial 2024 en Finlandia y en el Campeonato Continental 2023 en Charlotte.
En la categoría varonil, México se ubica actualmente en el tercer lugar del mundo. El próximo desafío para ratificar su supremacía será el Campeonato Mundial de Flag Football 2026, que se celebrará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania. Se espera que este torneo, que contará con 16 selecciones por rama, sirva como clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
En la competencia femenil, México se medirá contra Alemania, Italia y Eslovenia, mientras que en la rama varonil enfrentará a Suiza, Alemania y Brasil.
El presidente de la IFAF, Pierre Trochet, destacó la relevancia del ranking: “Estas nuevas clasificaciones mundiales reflejan perfectamente otro año récord para el Flag Football internacional, preparando el escenario para 2026 de la manera más espectacular. Es emocionante ver cómo las nuevas naciones, la ambición y la inversión están llevando la competencia a nuevos niveles, mientras todos esperamos con entusiasmo el debut olímpico del Flag Football en 2028”.