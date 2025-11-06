NFL 2025: mitad de camino, los que mandan, los que resisten y los que ya se despiden
Han pasado nueve semanas y el caos ordenado de la NFL empieza a dibujar contornos claros. Algunos equipos ya imponen respeto otros sobreviven con lo justo y varios más han perdido el rumbo demasiado pronto. La carrera por los playoffs está lejos de definirse pero el margen de error se acorta. Aquí el balance real de mitad de temporada.
En la AFC los focos se los lleva un trío que nadie esperaba: Colts, Patriots y Broncos. Los tres marchan con marca de 72 y no piden permiso. Indianapolis ha recuperado la mejor versión de Daniel Jones y con una defensa oportunista ha dominado el Sur. New England ha renacido desde su identidad defensiva. Denver por su parte juega como si el tiempo no existiera: disciplinado vertical y efectivo.
Buffalo (62) cumple sin hacer ruido y los Chargers (63) se sacuden los fantasmas con una ofensiva explosiva que los pone de regreso en la conversación. Kansas City (54) después de un arranque irregular ya vuelve a parecer peligroso. Los Steelers (53) en la AFC North sobreviven en una división donde Ravens Bengals y Browns han decepcionado. Nada está escrito pero la diferencia entre estar en playoffs o verlos desde casa ya empieza a sentirse.
En el fondo del Este Jets (17) y Dolphins (27) se han desplomado. En el Oeste los Raiders (26) caminan sin brújula. Y en el Sur Houston (35) y Tennessee (18) confirman lo que se sospechaba: no están listos para competir.
La NFC por su parte presenta una pelea más abierta y a la vez más impredecible. Philadelphia (62) mantiene el control del Este aunque sin ser tan dominante como otros años. Dallas (351) es la gran incógnita: talento hay pero la ejecución ha fallado cuando más se necesita. Washington y Giants ya están en otra conversación: la del próximo draft.
En el Norte la batalla es real. Packers (521) Lions (53) y Bears (53) están pegados intercambiando el liderato semana a semana. Incluso Minnesota (44) sigue en la pelea. No hay margen para errar. Aquí cualquier resbalón puede costar el boleto.
En el Sur Tampa Bay (62) manda pero los reflectores apuntan a Carolina (54) que ha encontrado respuestas inesperadas y se ha convertido en una amenaza real. Atlanta (35) todavía puede reaccionar. New Orleans (18) ya no.
Y luego está el Oeste. La NFC West es una locura: Seahawks y Rams empatan con 62 49ers persigue con 63 y Arizona (35) compite cada semana. Esta división no solo es la más cerrada es también la que mejor juega al fútbol americano.
Nadie gana un Super Bowl en noviembre y pero muchos lo pierden en este tramo. La segunda mitad será una guerra. Divisiones como la NFC North y la NFC West prometen drama hasta la semana 18. En la AFC y los colosos inesperados buscarán sostener el paso ante la presión de los veteranos. Quedan ocho semanas. Cada partido es una sentencia. La NFL ya está en modo decisivo.
Standings oficiales tras Semana 9 – Temporada 2025
AFC East
- Patriots: 7‑2
- Bills: 6‑2
- Dolphins: 2‑7
- Jets: 1‑7
AFC North
- Steelers: 5‑3
- Ravens: 3‑5
- Bengals: 3‑6
- Browns: 2‑6
AFC South
- Colts: 7‑2
- Jaguars: 5‑3
- Texans: 3‑5
- Titans: 1‑8
AFC West
- Broncos: 7‑2
- Chargers: 6‑3
- Chiefs: 5‑4
- Raiders: 2‑6
NFC East
- Eagles: 6‑2
- Cowboys: 3‑5‑1
- Commanders: 3‑6
- Giants: 2‑7
NFC North
- Packers: 5‑2‑1
- Lions: 5‑3
- Bears: 5‑3
- Vikings: 4‑4
NFC South
- Buccaneers: 6‑2
- Panthers: 5‑4
- Falcons: 3‑5
- Saints: 1‑8
NFC West
- Seahawks: 6‑2
- Rams: 6‑2
- 49ers: 6‑3
- Cardinals: 3‑5