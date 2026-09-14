NFL 2026: Los Chargers se estrellan ante Arizona y Minnesota sacude a Green Bay
Los Angeles Chargers sufrieron la derrota más inesperada de la primera semana de la NFL al caer 26-14 ante los Arizona Cardinals, mientras que los Minnesota Vikings sorprendieron con una contundente victoria de 39-22 sobre los Green Bay Packers. La jornada también dejó 59 puntos de Chicago, una exhibición de Baltimore y triunfos apretados de Buffalo, Detroit y Philadelphia.
Los Chargers llegaron a su presentación como favoritos por nueve puntos y medio, la línea más amplia de toda la Semana 1, pero nunca tuvieron el control del partido. Arizona tomó ventaja desde su primera serie ofensiva, impuso el ritmo y celebró el debut de Mike LaFleur como entrenador en jefe con una victoria que pocos contemplaban.
Jacoby Brissett completó 27 de 37 pases para 277 yardas y un touchdown, mientras que Trey McBride atrapó nueve envíos para 95 yardas y una anotación. Chad Ryland aportó cuatro goles de campo y la ofensiva de los Cardinals acumuló 393 yardas, contra apenas 268 de Los Angeles.
Los Chargers tuvieron la oportunidad de reaccionar después del pase de touchdown de Justin Herbert para Ladd McConkey, que recortó la diferencia a 16-14 durante el tercer cuarto. Sin embargo, el equipo de Jim Harbaugh se derrumbó en el periodo final: sufrió un despeje bloqueado, Herbert lanzó una intercepción y la ofensiva falló dos intentos en cuarta oportunidad.
Herbert terminó con 209 yardas, un touchdown y una intercepción. Los Angeles tampoco encontró equilibrio por tierra y convirtió una tarde que parecía accesible en el primer gran tropiezo de su temporada. Arizona, que solo ganó tres partidos el año pasado, consiguió su primer triunfo como visitante ante los Chargers desde 2001.
Minnesota protagonizó el otro gran impacto del domingo. Los Vikings derrotaron 39-22 a Green Bay con una ofensiva mucho más efectiva de lo que reflejan sus números totales. Carson Wentz apenas lanzó para 133 yardas, pero encontró la zona de anotación en tres ocasiones y aprovechó cada oportunidad que recibió.
Justin Jefferson volvió a marcar diferencias con ocho recepciones, 92 yardas y dos touchdowns. Jordan Mason añadió 59 yardas terrestres y otra anotación. Minnesota también presionó a Jordan Love y consiguió una intercepción que ayudó a sostener una ventaja que Green Bay nunca pudo remontar.
Love acumuló 387 yardas y dos pases de touchdown, pero solo completó 21 de sus 42 intentos. Christian Watson firmó 147 yardas y dos anotaciones; aun así, los Packers pagaron su falta de consistencia y comenzaron la campaña con una derrota divisional dolorosa.
Chicago tuvo la actuación ofensiva más explosiva de la jornada. Los Bears vencieron 59-37 a Carolina con tres touchdowns terrestres y 124 yardas de D’Andre Swift. Caleb Williams aportó 269 yardas y dos pases de anotación. Los Panthers sumaron 37 puntos y Bryce Young lanzó para 361 yardas, pero su defensa nunca encontró respuestas.
Baltimore también presentó sus credenciales con un triunfo de 41-23 sobre Indianapolis. Derrick Henry corrió para 144 yardas y tres touchdowns, Lamar Jackson lanzó para 324 yardas y Zay Flowers agregó 150 yardas por recepción. Los Ravens dominaron uno de los partidos que, en el papel, ofrecían mayor equilibrio.
Buffalo superó 36-31 a Houston en un duelo de ofensivas. Josh Allen lanzó para 334 yardas y dos anotaciones, mientras que Dalton Kincaid sumó 130 yardas por recepción. Los Texans permanecieron cerca gracias a C.J. Stroud, autor de 274 yardas y dos touchdowns, pero los Bills protegieron la ventaja en los minutos finales.
Detroit escapó con una victoria de 31-30 sobre New Orleans. Jahmyr Gibbs cargó con la ofensiva de los Lions al registrar 156 yardas terrestres y dos touchdowns. Tyler Shough lanzó para 410 yardas y tres anotaciones para los Saints, aunque sus dos intercepciones resultaron costosas en un encuentro definido por un solo punto.
Jacksonville derrotó 34-10 a Cleveland con cuatro pases de touchdown de Trevor Lawrence. Cincinnati venció 33-27 a Tampa Bay, Pittsburgh controló 20-13 a Atlanta y los New York Jets se impusieron 23-10 en su visita a Tennessee.
Las Vegas abrió con un triunfo de 27-13 sobre Miami. Ashton Jeanty superó las 100 yardas por tierra y atrapó dos pases de touchdown. Philadelphia, por su parte, resistió la reacción de Washington y ganó 24-22 con tres pases de anotación de Jalen Hurts, dos de ellos para Dallas Goedert.
La Semana 1 comenzó con la victoria de Seattle por 13-10 sobre New England y continuó con el contundente 27-7 de San Francisco ante Los Angeles Rams. El domingo cerrará con Dallas frente a New York Giants, mientras que Denver visitará a Kansas City el lunes por la noche.
Resultados completos
Seattle Seahawks 13-10 New England Patriots
San Francisco 49ers 27-7 Los Angeles Rams
Cincinnati Bengals 33-27 Tampa Bay Buccaneers
Detroit Lions 31-30 New Orleans Saints
New York Jets 23-10 Tennessee Titans
Baltimore Ravens 41-23 Indianapolis Colts
Pittsburgh Steelers 20-13 Atlanta Falcons
Chicago Bears 59-37 Carolina Panthers
Jacksonville Jaguars 34-10 Cleveland Browns
Buffalo Bills 36-31 Houston Texans
Las Vegas Raiders 27-13 Miami Dolphins
Minnesota Vikings 39-22 Green Bay Packers
Philadelphia Eagles 24-22 Washington Commanders
Arizona Cardinals 26-14 Los Angeles Chargers
Dallas Cowboys vs. New York Giants — pendiente
Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs — lunes por la noche