NFL: el retiro, la incógnita Kelcey
El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelcey, reconoció que todavía evalúa la posibilidad de retirarse de la NFL, luego de lo que pudo haber sido su último partido en casa con el equipo.
Kelcey, de 36 años, registró cinco recepciones para 36 yardas en la derrota 20-13 frente a los Denver Broncos, encuentro en el que los Chiefs jugaron con el mariscal de campo suplente Chris Oladokun debido a las lesiones de Patrick Mahomes y Gardner Minshew. Varias de sus atrapadas llegaron en los minutos finales, cuando Kansas City estuvo cerca de remontar.
El cuatro veces All-Pro, con cinco Super Bowls disputados y tres anillos de campeón, se espera que anuncie su decisión definitiva tras concluir la temporada. Los Chiefs quedaron fuera de la postemporada por primera vez en una década, pero Kelce optó por mantenerse en el campo pese a la situación adversa.
“Son muchas emociones. Sales con los jóvenes en horario estelar y ves cómo empiezan a vivir lo que es la NFL”, declaró el jugador. Consultado sobre si fue su último partido en Arrowhead, respondió que lo decidirá junto a su familia, amigos y la organización.
Kelce fue el último en ser presentado la noche del jueves, entrando al campo con su característico gesto de arco y flecha ante más de 70 mil aficionados. “Siempre abrazo ese momento. Es algo que voy a atesorar para siempre”, añadió.
En 13 temporadas, Kelce ha disputado 97 partidos en Arrowhead y acumula 645 recepciones en ese estadio, la tercera cifra más alta para un jugador en un mismo recinto desde la fusión AFL-NFL, solo detrás de Jerry Rice y Larry Fitzgerald.
El futuro inmediato del veterano se definirá en el cierre de campaña en Las Vegas. Necesita 10 yardas para alcanzar las 13 mil en su carrera y podría extender su racha de partidos consecutivos con al menos una recepción a 191, la más larga activa en la liga. Sus compañeros, como el defensivo Chris Jones, han expresado su deseo de verlo un año más: “Solo uno más. Solo uno más”, dijo.