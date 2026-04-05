NFL: Los jugadores mejor pagados en cada posición tras la agencia libre
Como vemos cada año, la National Football League está experimentando un reajuste financiero.
Entre acuerdos de agentes libres, extensiones y traspasos con contratos posteriores, jugadores en cinco posiciones diferentes recibieron contratos récord, incluidos receptor y cornerback. Los Seattle Seahawks le dieron a Jaxon Smith-Njigba una extensión de cuatro años y lo tendrán por otras seis temporadas, mientras que Los Angeles Rams entregaron cuatro selecciones del draft, incluida una de primera ronda de 2026, para adquirir al corner estelar Trent McDuffie antes de darle 100 millones de dólares garantizados.
Para los propósitos de este ejercicio, clasificamos a los mejores jugadores en cada posición con base en el valor anual. En muchos casos, el valor total y el dinero garantizado también lideran sus respectivas posiciones (como McDuffie), pero aquí el valor anual es lo que manda.
Comenzaremos con el quarterback, donde los Dallas Cowboys están pagando una fortuna a Dak Prescott.
Quarterback: Dak Prescott
Equipo: Dallas Cowboys
Salario: 60 millones de dólares por año
Prescott firmó un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares en 2024, lo que le dio un salario anual que todavía nadie ha alcanzado. Nadie más siquiera ha superado los 55 millones, con Jordan Love, Joe Burrow, Trevor Lawrence y Josh Allen todos en esa cifra. Considerando la inflación tanto del tope salarial como de los salarios de quarterback, es probable que Prescott no mantenga este lugar por mucho tiempo.
Running back: Saquon Barkley
Equipo: Philadelphia Eagles
Salario: 20.6 millones de dólares por año
Solo dos running backs superan el umbral de 15 millones de dólares anuales, con Christian McCaffrey apenas por debajo de los 20.6 millones de Barkley. Saquon Barkley recibió la extensión con nuevo dinero después de su temporada de 2,000 yardas en 2024, liderando a los Philadelphia Eagles hacia su segundo título de Super Bowl. Incluso con el renacimiento de los running backs, el único corredor que podría desafiar esta cifra en los próximos años es Bijan Robinson de Atlanta.
Wide receiver: Jaxon Smith-Njigba
Equipo: Seattle Seahawks
Salario: 42.1 millones de dólares por año
Smith-Njigba tuvo una de las mejores temporadas recientes para un receptor, atrapando 119 pases para 1,793 yardas y 10 touchdowns, ayudando a llevar a los Seattle Seahawks al Super Bowl. Un mes después de levantar el Trofeo Lombardi, Smith-Njigba se convirtió en el receptor mejor pagado en la historia de la NFL, firmando una extensión de cuatro años y 168.6 millones de dólares que comenzará una vez que expire su contrato de novato tras la campaña de 2027.
Tight end: George Kittle
Equipo: San Francisco 49ers
Salario: 19.1 millones de dólares por año
George Kittle, de 32 años, está entrando en la fase final de su carrera pero aún mantiene la marca financiera más alta en la posición. Con contrato hasta la temporada 2029, es poco probable que reciba otro acuerdo millonario y podría ser superado por Tucker Kraft, Sam LaPorta y/o Kyle Pitts en el próximo receso de temporada, ya que los tres están programados para llegar a la agencia libre.
Tackle: Laremy Tunsil
Equipo: Washington Commanders
Salario: 30.1 millones de dólares por año
Laremy Tunsil es cinco veces Pro Bowler. En su primer año con Washington Commanders, Tunsil jugó solo 14 partidos, pero aun así está cobrando dinero de élite y tiene contrato por las próximas tres temporadas. Este acuerdo podría mantenerse sólido o envejecer mal si la durabilidad se convierte en un problema, ya que Tunsil cumplirá 32 años en agosto.
Guard: Tyler Smith
Equipo: Dallas Cowboys
Salario: 24 millones de dólares por año
Los Dallas Cowboys no siempre son conocidos por hacer negocios inteligentes, pero deberían ser aplaudidos por el acuerdo de Tyler Smith. Anticipándose a un pago aún mayor, Smith recibió una extensión de cuatro años y 96 millones de dólares dos años antes de que expirara su contrato de novato, firmándolo hasta 2030. Ya tres veces Pro Bowler, Smith parece una ganga incluso con un precio récord de mercado.
Center: Tyler Linderbaum
Equipo: Las Vegas Raiders
Salario: 27 millones de dólares por año
Pocos contratos son realmente sorprendentes, pero lo que Las Vegas Raiders firmaron con Tyler Linderbaum ciertamente califica. Las Vegas esencialmente le dio 81 millones de dólares totalmente garantizados por tres años, superando ampliamente el contrato anterior más alto para un center, que era de cuatro años y 72 millones para Creed Humphrey de Kansas City Chiefs. Pasará bastante tiempo antes de que alguien supere el acuerdo de Linderbaum.
Edge rusher: Micah Parsons
Equipo: Green Bay Packers
Salario: 46.5 millones de dólares por año
Micah Parsons tomó la liga por asalto como selección de primera ronda de 2021 de los Dallas Cowboys, acumulando 52.5 capturas mientras se convertía en tres veces All-Pro y Novato Defensivo del Año. Después de ser traspasado a los Green Bay Packers, Parsons firmó una extensión a largo plazo que lo convirtió en el jugador mejor pagado de la liga que no es quarterback.
Defensive tackle: Chris Jones
Equipo: Kansas City Chiefs
Salario: 31.75 millones de dólares por año
Chris Jones, de 31 años, es uno de los pocos jugadores que ha conseguido dos contratos gigantes tras expirar su acuerdo de novato. Futuro miembro del Salón de la Fama y tres veces campeón del Super Bowl, firmó un acuerdo de cinco años y 158 millones en 2024, vinculándolo con Kansas City Chiefs hasta la campaña de 2028.
Linebacker: Fred Warner
Equipo: San Francisco 49ers
Salario: 21 millones de dólares por año
Fred Warner es considerado un futuro miembro del Salón de la Fama y está siendo compensado como tal. Es el linebacker off-ball mejor pagado de la liga, ganando 21 millones anuales con una extensión de tres años que comienza en 2027.
Cornerback: Trent McDuffie
Equipo: Los Angeles Rams
Salario: 31 millones de dólares por año
Trent McDuffie ha tenido una carrera notable hasta ahora. Después de ser selección de primera ronda en 2022 de Kansas City Chiefs y formar parte de dos equipos campeones del Super Bowl, fue traspasado este receso de temporada a Los Angeles Rams, quienes le otorgaron 124 millones de dólares por cuatro años, incluidos 100 millones garantizados.
Safety: Kyle Hamilton
Equipo: Baltimore Ravens
Salario: 25.1 millones de dólares por año
Seleccionado N.º 14 en 2022, Kyle Hamilton se ha convertido rápidamente en uno de los mejores jugadores de la liga. El tres veces All-Pro recibió un contrato de 100.4 millones de dólares por cuatro temporadas, que entrará en vigor la próxima temporada.
Kicker: Ka’imi Fairbairn
Equipo: Houston Texans
Salario: 6.5 millones de dólares por año
Ka'imi Fairbairn consiguió un acuerdo récord con Houston Texans este invierno, firmando un contrato de tres años y 13 millones para permanecer con el equipo. En 2025 conectó 44 de 48 goles de campo y convirtió los 28 intentos de punto extra.
Punter: Jordan Stout
Equipo: New York Giants
Salario: 4.1 millones de dólares por año
Jordan Stout reinició el mercado en este receso de temporada al pasar de Baltimore Ravens a New York Giants. Viene de una temporada All-Pro del primer equipo en la que promedió 50.1 yardas por despeje, con 24 patadas cayendo dentro de la yarda 20.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/04/2026, traducido al español para SI México.