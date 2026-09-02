La NFL lanzará una liga profesional de flag football en 2027 camino a Los Ángeles 2028
El flag football llegará a los Juegos Olímpicos por primera vez en Los Ángeles 2028. La NFL pretende que sus jugadores tengan antes otro lugar al cual llegar: una liga profesional propia.
Peter O’Reilly confirmó que el proyecto desarrollado por la NFL y TMRW Sports comenzará en 2027 y tendrá desde su primera temporada jugadores y jugadoras de distintos países.
“Desde el principio será una liga global. Tendrá a los mejores jugadores y jugadoras de flag football de todo el mundo”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la NFL durante una conferencia previa al inicio de la temporada 2026.
La competencia tendrá inicialmente su principal presencia en Norteamérica, pero no pretende limitar ahí su talento.
“Esperaría que muchos de los atletas que compitieron hace unas semanas en el Mundial de Düsseldorf formen parte de esta liga”, agregó O’Reilly. “Será la principal liga de flag football del mundo”.
La NFL llevaba años construyendo desde abajo. Tiene programas juveniles, presencia creciente en preparatorias y universidades, competencias internacionales y una ruta olímpica. La liga profesional pretende ocupar el espacio que faltaba entre esas etapas.
Los propietarios de las 32 franquicias aprobaron en diciembre de 2025 que su vehículo conjunto de inversión, 32 Equity, destinara hasta 32 millones de dólares al proyecto. Tres meses después, la NFL eligió a TMRW Sports para desarrollarlo y operarlo.
La compañía también creó TGL, la liga de golf impulsada junto con el PGA Tour.
A la inversión se sumó un grupo que incluye a Tom Brady, Peyton Manning, Eli Manning, Joe Montana, Steve Young, Larry Fitzgerald y Russell Wilson, además de figuras de otros deportes como Serena Williams, Billie Jean King y Alex Morgan.
O’Reilly había adelantado que el lanzamiento está previsto para finales de la primavera o comienzos del verano de 2027 y que el modelo tomará algunos elementos reconocibles de la NFL: habrá un combine y un draft para seleccionar jugadores.
Todavía no se han anunciado equipos, ciudades, calendario ni formato definitivo.
Lo que la NFL sí definió es que no quiere utilizar la competencia únicamente como una cantera para el futbol americano con contacto. O’Reilly ha descrito al flag como un deporte con una ruta propia, aunque no descarta que algunos jugadores puedan transitar entre ambos.
La oportunidad llegará además un año antes de Los Ángeles 2028. Los propietarios de la NFL ya autorizaron que jugadores de sus franquicias busquen representar a sus países cuando el flag football haga su debut olímpico.
La liga calcula que alrededor de 20 millones de personas practican el deporte en el mundo. En Estados Unidos, aproximadamente 4.1 millones de jóvenes lo juegan y más de 100 universidades tienen programas femeniles.
La nueva competencia pretende convertir ese crecimiento en una estructura profesional y hacerlo con talento que ya no provenga únicamente de Estados Unidos.
Hasta ahora, la NFL había utilizado el flag football para llevar su deporte a más personas y países. En 2027 intentará comprobar si también puede convertirlo en un producto profesional por sí mismo.