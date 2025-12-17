NFL Power Rankings: Patriots salen del Top 5 tras derrota ante Bills
Hola y gracias por leer los Power Rankings. A medida que nos acercamos rápidamente a la temporada decembrina —feliz Hanukkah, por cierto—, el regalo de la lectura ha sido injustamente relegado. Las grandes obras de ficción y no ficción tienen el poder de cambiar vidas, perspectivas, estados de ánimo o hábitos, al sumergirte en la mente de un personaje, real o imaginado, y explicar cómo se transforma.
Si estás contra el reloj buscando un regalo de último momento para alguien especial, apoya a tu librería local. ¿Una recomendación? Small Things Like These, de Claire Keegan. Se lee en un día, pero se queda contigo mucho más allá del Año Nuevo.
Dicho eso, vamos con el ranking…
1. Los Angeles Rams (11–3)
Ranking de la semana pasada: No. 1
Resultado de la semana pasada: vencieron a Lions, 41–34
Esta semana: en Seahawks
En una semana marcada por lesiones graves que afectaron a dos de las grandes estrellas de la liga, que Davante Adams haya sufrido un problema considerado “semana a semana” se siente casi como un alivio. Aunque la idea de unos playoffs caóticos y sin equipos monolíticos resulta atractiva, el techo de Los Angeles con este roster es demasiado alto —y demasiado entretenido de ver— como para ignorarlo.
2. Seattle Seahawks (11–3)
Ranking de la semana pasada: No. 2
Resultado de la semana pasada: vencieron a Colts, 18–16
Esta semana: vs. Rams
Nunca le perdonaré a Mike Macdonald haber arruinado la película estilo Disney de Philip Rivers, pero su humor discreto lo vuelve sorprendentemente difícil de odiar. Ahí está, contando una anécdota sobre cómo evitó hablar con un oficial durante el juego del domingo:
3. Buffalo Bills (10–4)
Ranking de la semana pasada: No. 3
Resultado de la semana pasada: vencieron a Patriots, 35–31
Esta semana: en Browns
Columna dedicada a la audición de los Bills rumbo al Super Bowl. En medio de una temporada cargada de incertidumbre, empiezan a marcar las casillas correctas.
4. Denver Broncos (12–2)
Ranking de la semana pasada: No. 6
Resultado de la semana pasada: vencieron a Packers, 34–26
Esta semana: vs. Jaguars
Hablando de momentos con aroma a Super Bowl, aunque la evolución de Bo Nix ha quedado escondida detrás de las banalidades de su EPA, mostrar el punto más alto de su juego en un partido con enormes implicaciones de postemporada obliga a replantear la idea de la AFC como una conferencia supuestamente sin un poder dominante.
5. Philadelphia Eagles (9–5)
Ranking de la semana pasada: No. 13
Resultado de la semana pasada: vencieron a Raiders, 31–0
Esta semana: en Commanders
Esto no alcanzó a entrar en los Power Rankings de la semana pasada, pero merece su lugar, ya que probablemente fue mi tuit favorito del año.
6. New England Patriots (11–3)
Ranking de la semana pasada: No. 5
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Bills, 35–31
Esta semana: en Ravens
Mike Vrabel soltando tranquilamente una teoría conspirativa sobre el arbitraje, junto a un vaso a medio terminar de Dunkin Iced Coffee después del juego ante Bills, es el Boston más puro posible:
7. Houston Texans (9–5)
Ranking de la semana pasada: No. 11
Resultado de la semana pasada: vencieron a Cardinals, 40–20
Esta semana: vs. Raiders
Aunque creo que se ha exagerado la supuesta falta de poder ofensivo entre los equipos que proyectan llegar a playoffs este año, también pienso que se está subestimando lo devastadora que puede ser esta defensiva de los Texans.
8. Chicago Bears (10–4)
Ranking de la semana pasada: No. 7
Resultado de la semana pasada: vencieron a Browns, 31–3
Esta semana: vs. Packers
Al ver a Caleb Williams frente a Shedeur Sanders —otro quarterback que, como mínimo, es competente y capaz de escapar de la presión en la bolsa— queda claro lo extraordinario que es Williams para extender jugadas. Aún hay muchos detalles por pulir, pero este envío a D.J. Moore anticipa un techo que quizá todavía no alcanzamos a dimensionar.
9. Los Angeles Chargers (10–4)
Ranking de la semana pasada: No. 12
Resultado de la semana pasada: vencieron a Chiefs, 16–13
Esta semana: en Cowboys
El golpe de Tony Jefferson sobre Rashee Rice fue mucho más que un tacleo al estilo Jacked Up de los años 2000 en NFL Countdown. Fue el símbolo de una división que ya no siente la necesidad de tratar a los Chiefs como un villano nivel Thanos.
10. San Francisco 49ers (10–4)
Ranking de la semana pasada: No. 9
Resultado de la semana pasada: vencieron a Titans, 37–24
Esta semana: en Colts
Brock Purdy sacó un movimiento bastante llamativo en el calor del momento ante Tennessee. Como todos cuando revisamos videos de nosotros mismos en una boda, ahora está experimentando el predecible arrepentimiento del segundo día.
11. Jacksonville Jaguars (10–4)
Ranking de la semana pasada: No. 10
Resultado de la semana pasada: vencieron a Jets, 48–20
Esta semana: en Broncos
Cada pocas semanas, Trevor Lawrence necesita enfrentar a una defensiva de nivel JV para montar una clínica de siete contra siete y simplemente exhibir su talento natural de brazo. Ver a Jacksonville desmantelar a los Jets fue, sencillamente, un deleite.
12. Green Bay Packers (9–4–1)
Ranking de la semana pasada: No. 4
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Broncos, 34–26
Esta semana: en Bears
Los Packers han vivido partidos caóticos sin respiro durante todo el mes y ahora regresan a Chicago para otro duelo ante unos Bears que, la última vez, estuvieron a un solo pase de vencerlos. Su capacidad para sobreponerse al desgaste será puesta a prueba, mientras la NFC North parece lista para transformarse una vez más.
13. Detroit Lions (8–6)
Ranking de la semana pasada: No. 8
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Rams, 41–34
Esta semana: vs. Steelers
Si bien los Lions no están en condiciones de intercambiar puntos con los Rams sin un ataque terrestre de élite, este me pareció uno de los mejores partidos de Jared Goff en un contexto en el que claramente jugaba con una mano atada a la espalda. Si el ethos de Dan Campbell es la dureza, veamos qué le queda a Detroit en las próximas semanas.
14. Pittsburgh Steelers (8–6)
Ranking de la semana pasada: No. 14
Resultado de la semana pasada: vencieron a Dolphins, 28–15
Esta semana: en Lions
Aunque es seguro que muchos querrán sobrerreaccionar a este triunfo sobre Miami en Monday Night Football —unos Dolphins que han sufrido históricamente en climas fríos—, fue uno de los partidos más completos que hemos visto de este roster cargado de veteranos. Ahora, veámoslo repetirse dentro de una semana ante los Lions.
15. Baltimore Ravens (7–7)
Ranking de la semana pasada: No. 17
Resultado de la semana pasada: vencieron a Bengals, 24–0
Esta semana: vs. Patriots
Desde 2017, los aficionados de Ravens no han pasado una sola semana viendo futbol en la que Baltimore no estuviera en la pelea por los playoffs. Piénsalo por un segundo.
16. Indianapolis Colts (8–6)
Ranking de la semana pasada: No. 20
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Seahawks, 18–16
Esta semana: vs. 49ers
No creo que el nivel de juego de Philip Rivers cambie de manera sustancial las cada vez más reducidas opciones de Colts de llegar a los playoffs. Pero sí creo que la energía que acompañó su llegada —y que claramente impactó a la defensiva y a los equipos especiales— puede marcar diferencia.
Además, reconocimiento al único hombre que en este momento parece estar ganando la guerra contra las aseguradoras de salud.
17. Carolina Panthers (7–7)
Ranking de la semana pasada: No. 16
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Saints, 20–17
Esta semana: vs. Buccaneers
Para completar una carrera improbable hacia la postemporada, Carolina muy probablemente tendrá que derrotar cara a cara a Baker Mayfield y Sam Darnold: dos de sus quarterbacks titulares más recientes, que incluso compartieron roster al mismo tiempo.
18. Tampa Bay Buccaneers (7–7)
Ranking de la semana pasada: No. 19
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Falcons, 29–28
Esta semana: en Panthers
Otro año, otro miembro clave del staff ofensivo de Buccaneers que es “robado” para una promoción. Esta vez, incluso antes de que termine la temporada regular.
19. Minnesota Vikings (6–8)
Ranking de la semana pasada: No. 23
Resultado de la semana pasada: vencieron a Cowboys, 34–26
Esta semana: en Giants
Aunque todos nos hemos divertido a costa de J.J. McCarthy, no puedo ocultar lo feliz que me pone ver a alguien tan joven y tan fiel a sí mismo recuperarse y jugar un futbol de gran nivel. No ha sido perfecto. Tendrá competencia dentro de un año. Pero su capacidad para levantarse tras tropezar es digna de reconocimiento.
20. Dallas Cowboys (6–7–1)
Ranking de la semana pasada: No. 15
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Vikings, 34–26
Esta semana: vs. Chargers
¿Disfrutamos todos esas dos semanas horribles en las que pensamos que Jerry Jones había engañado a toda la NFL con una tríada formada por Brian Schottenheimer, George Pickens y Kenny Clark? Ah, la dulce normalidad regresando a su lugar.
21. Cincinnati Bengals (4–10)
Ranking de la semana pasada: No. 22
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Ravens, 24–0
Esta semana: en Dolphins
Aunque el futbol profesional puede sacar lo peor de las personas como competidores, sigo creyendo que también tiene una capacidad muy particular para revelar a los verdaderos tipos buenos. Joe Burrow es uno de ellos.
22. New Orleans Saints (4–10)
Ranking de la semana pasada: No. 24
Resultado de la semana pasada: vencieron a Panthers, 20–17
Esta semana: vs. Jets
El equipo de Kellen Moore empieza a encontrar tracción al final de una larga temporada. La llamada a un QB draw con Tyler Shough en la jugada final —y la lucidez de Shough para deslizarse en el momento exacto y provocar un golpe— fue brillante. Este equipo podría haber encontrado respuestas en dos de las posiciones más críticas.
23. Kansas City Chiefs (6–8)
Ranking de la semana pasada: No. 18
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Chargers, 16–13
Esta semana: en Titans
Columna dedicada a la posibilidad de un “vacío” temporal de Patrick Mahomes y por qué, para alguien tan inmerso en la búsqueda de la grandeza, esto podría terminar siendo una bendición disfrazada.
24. Miami Dolphins (6–8)
Ranking de la semana pasada: No. 21
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Steelers, 28–15
Esta semana: vs. Bengals
Fue una actuación profundamente decepcionante que confirmó muchas de las narrativas ya arraigadas de Miami durante la era de Mike McDaniel. Lo más frustrante es que el ataque terrestre casi desatado del último mes parecía capaz de cambiar justamente esa percepción.
25. Washington Commanders (4–10)
Ranking de la semana pasada: No. 29
Resultado de la semana pasada: vencieron a Giants, 29–21
Esta semana: vs. Eagles
Los Commanders son solo una pequeña parte de esto, pero el calendario de la NFL para el Día de Navidad se ha vuelto casi por completo intrascendente. Quizá el único beneficio oculto de que Washington haya detenido oficialmente a Jayden Daniels sea este: podría ser la primera cartelera de juegos tardíos de la temporada que podemos ignorar por completo (si lo tuyo es disfrutar la Navidad).
26. Atlanta Falcons (5–9)
Ranking de la semana pasada: No. 25
Resultado de la semana pasada: vencieron a Buccaneers, 29–28
Esta semana: en Cardinals
Perdido entre las dificultades de Falcons este año —como bien señaló mi amigo Bill Barnwell en ESPN— está el hecho de que Atlanta tiene uno de los rosters más veteranos de la NFL. Y aunque Kirk Cousins reemplazando a Michael Penix altera esa ecuación, esta reconstrucción será más compleja de lo que quizá se pensó en un inicio.
27. Arizona Cardinals (3–11)
Ranking de la semana pasada: No. 30
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Texans, 40–20
Esta semana: vs. Falcons
Aunque soy partidario de que Jonathan Gannon tenga la oportunidad de elegir a su quarterback en la era post–Kyler Murray, hay pocas dudas de que ha llegado a la fase más desgastante de su gestión, en la que las preguntas sobre su seguridad laboral se convierten en una rutina diaria.
28. Tennessee Titans (2–12)
Ranking de la semana pasada: No. 26
Resultado de la semana pasada: perdieron ante 49ers, 37–24
Esta semana: vs. Chiefs
El touchdown de Jeffery Simmons en un pase de Cam Ward fue el broche perfecto para una temporada muy extraña en Tennessee, donde sin duda hay talento y potencial, si alguien se toma la molestia de escarbar un poco.
29. Cleveland Browns (3–11)
Ranking de la semana pasada: No. 27
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Bears, 31–3
Esta semana: vs. Bills
A estas alturas, la pregunta no es si los Browns deberían mantener a Kevin Stefanski, sino si pueden hacerlo. Stefanski tendría opciones. Sería, sin duda, el entrenador más atractivo del mercado si quedara libre. ¿Logrará el equipo corregir su tendencia a lo extraño y evitar otro ciclo caótico de contrataciones?
30. New York Giants (2–12)
Ranking de la semana pasada: No. 31
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Commanders, 29–21
Esta semana: vs. Vikings
Creo que Jaxson Dart tiene reflexiones interesantes sobre cómo una narrativa —específicamente en torno a su desempeño— puede salirse de control e impactar el juego real. Los oficiales casi siempre asumen que ha sufrido algún tipo de traumatismo craneal, lo cual, aunque es por su protección, no es el mismo criterio que se aplica a casi cualquier otro quarterback.
31. New York Jets (3–11)
Ranking de la semana pasada: No. 28
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Jaguars, 48–20
Esta semana: en Saints
Aaron Glenn está reduciendo muy rápido su isla de supervivencia en New York. En una sola temporada sin intercepciones, ha enviado a la banca al quarterback y ahora ha despedido al coordinador defensivo, todo antes de completar un año entero. El gerente general que traspasó a los mejores jugadores del equipo no se irá a ningún lado, así que ganar partidos se vuelve una obligación inmediata.
32. Las Vegas Raiders (2–12)
Ranking de la semana pasada: No. 32
Resultado de la semana pasada: perdieron ante Eagles, 31–0
Esta semana: en Texans
Vaya dato salvaje de AP: la derrota de Raiders ante Philadelphia deja a la franquicia con récord de .500 desde la fusión AFL–NFL. Un perfecto 434–434–6 y la primera vez desde 1970 que el equipo no tiene marca ganadora como organización.