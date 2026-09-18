NFL: La última tendencia ofensiva arrasa en el inicio de la temporada
Cuando le escribí a un coach defensivo de muchos años sobre la proliferación del uso del quarterback bajo el centro alrededor de la liga en la Semana 1, la frustración era bastante evidente.
“[Es] una jugada ofensiva normal”.
Puedo imaginar que, para alguien que lleva años en la liga, preguntarle sobre el regreso del futbol con el quarterback bajo el centro y hablar sobre lo bien que luce es como sacar del baúl el ejemplar de The White Album de tus padres y decirles: “Oye, estos tipos eran bastante buenos, ¿habías escuchado hablar de ellos?”. La verdad es que jugar bajo el centro no es normal, al menos no para algunos millennials mayores cuyo recuerdo a corto plazo se remonta a la transformación de la NFL en una liga dominada por el Air Raid y a aproximadamente una década de futbol influenciado por las distintas expresiones de esas ofensivas. En pocas palabras, Patrick Mahomes sale de Texas Tech, Andy Reid consigue una copia del playbook y convierte su ofensiva en un espectáculo de láseres humanos, el resto de la NFL sigue la tendencia y no hay ninguna razón para obligar a los quarterbacks universitarios —que siempre están en shotgun y son criaturas de la comodidad— a cambiar su estilo y atravesar dolores de crecimiento. En serio, la caída del uso del quarterback bajo el centro después de 2017 es así de notable.
Al hablar con expertos alrededor de la liga, encontré un dato interesante: quizá habríamos regresado antes al futbol bajo el centro si no hubiera sido por coaches como Mike McDaniel, ahora coordinador ofensivo de los Chargers. Cuando McDaniel era el gurú del juego terrestre de Kyle Shanahan, Jimmy Garoppolo, entonces quarterback franquicia de San Francisco, tenía números considerablemente mejores desde shotgun a pesar de que Shanahan quería implementar una ofensiva de zona exterior más clásica al estilo Kubiak–Shanahan. En 2019, Garoppolo estuvo entre los siete mejores quarterbacks en rating de pase, porcentaje de pases completos y pases dirigidos al objetivo desde shotgun, pero entre los 12 peores en rating de pase y porcentaje de pases completos bajo el centro. Así que la capacidad de McDaniel para adaptar algunos conceptos de carrera y ponerles un disfraz de shotgun —además de los avances que se estaban logrando en el esquema terrestre de Baltimore, convertido en una especie de Navy con Lamar Jackson— hizo conveniente que los coaches copiaran esos conceptos y mantuvieran a sus pasadores en shotgun, donde una mayor visibilidad genera mayor comodidad para ciertos tipos de jugadores.
Por supuesto, en la Semana 1 de la temporada 2026, todo cambió. O, más precisamente, vimos la culminación de las semillas del cambio plantadas un año atrás. La NFL registró su mayor porcentaje de snaps bajo el centro desde 2017. Diez equipos, según SumerSports, tuvieron al menos un aumento de 10% en su uso del quarterback bajo el centro y, por primera vez desde al menos 2022 —nuevamente, datos de SumerSports—, hubo un EPA positivo por jugada en los snaps bajo el centro de manera colectiva. Los Jets, Ravens, Raiders, Jaguars, Falcons, Cardinals, Lions, Commanders, 49ers y Bengals lucieron dramáticamente diferentes y, quizá no por casualidad, vimos el promedio de anotación más alto en una Semana 1 desde la fusión AFL-NFL. Nos quedamos a un touchdown del total de puntos más alto de la historia en una Semana 1. Doce equipos realizaron menos de 50% de sus snaps desde shotgun.
Lo que todo esto significa
• Primero que nada, ¿por qué? La respuesta, según otro coach defensivo de la NFL con muchos años en la liga, es sencilla: es realmente horrible de defender. En shotgun, a menudo existe una “doble confirmación” para los front seven sobre qué tipo de jugada podría venir. Primero, en shotgun hay carreras en la hoja de jugadas del equipo que no puedes ejecutar cuando ambos jugadores comienzan a varias yardas del centro. Segundo, dependiendo del lado del quarterback en el que se alinee el running back, puedes eliminar todavía más jugadas y concentrarte en la probabilidad de que la ofensiva esté ejecutando un pequeño subconjunto de su paquete de carreras. Tercero, hay señales más evidentes de la línea ofensiva en shotgun, como que la mayoría de los equipos suele hacer que su centro se deslice en dirección contraria al running back, otra tendencia que se volvió habitual. Cuarto, es más fácil identificar al personal del equipo cuando sale del huddle. Todo esto hace miserable la vida de los defensive tackles, quienes ahora tienen menos visibilidad y pueden anticiparse menos a una jugada determinada.
Por el contrario, esto significa que las ofensivas pueden presentar un play-action de aspecto más realista. Según el estadístico Neil Greenberg, los pases realizados desde shotgun durante la última década produjeron 0.05 EPA por jugada. Bajo el centro, fueron 0.15 EPA por jugada. Los coaches que revisaron el video de la Semana 1 mencionaron que incluso los pases de checkdown parecían más viables.
¿La otra razón por la que estamos viendo una avalancha de conceptos bajo el centro? Está funcionando ahora mismo y los coordinadores ofensivos son más descarados a la hora de plagiar material que un estudiante de octavo grado entrando a su cuenta de ChatGPT. Durante la primera temporada de Ben Johnson con los Bears, llevó a Caleb Williams a utilizar el quarterback bajo el centro en casi 50% de sus snaps, terminó la temporada con una de las mejores ofensivas de la NFL y tuvo el segundo mejor juego terrestre explosivo de la liga. Johnson fue uno de los pocos play-callers que parecía prosperar realmente en medio de una contrarrevolución defensiva en toda la liga. Los coaches defensivos estaban descubriendo cómo imitar los trucos de magia de sus contrapartes ofensivas al utilizar prácticamente todas sus formaciones desde el mismo paquete de personal, como me dijo un asistente de la NFL. Houston, con Jalen Pitre y el linebacker-esque Kamari Lassiter; y Seattle, con el gran nickel Nick Emmanwori como pieza central, encarnaron este cambio.
Los coaches ofensivos, que anotaban 2.55 y 2.56 touchdowns por partido en 2024 y 2025, respectivamente —una cifra inferior a los sorprendentes 2.88 touchdowns totales y al máximo histórico de 1.7 touchdowns por recepción por partido de 2020—, comenzaron a aceptar el elefante en la habitación: necesitamos obligar a estos quarterbacks jóvenes a salir de su zona de confort. Si Williams, quien realizó ocho —¡ocho!— snaps bajo el centro en la universidad, puede convertirse en el rostro de la revolución del quarterback bajo el centro, ¿cuál es la excusa de los demás? El momento que marcó el punto de inflexión, y el indicador de que quizá nada vuelva a ser igual, fue ver a Fernando Mendoza realizar más snaps bajo el centro durante su debut de pretemporada con los Raiders que los que hizo durante todo su año como quarterback titular de Indiana.
• El cambio hacia las ofensivas bajo el centro ha producido, como era de esperarse, algunos fascinantes juegos del gato y el ratón. Ahora es normal que las defensivas lleguen a la línea con dos llamadas de jugada, dependiendo de cómo se alinee el quarterback. Coaches como el coordinador defensivo de los Steelers, Patrick Graham, utilizaron formaciones bajo el centro para provocar llamadas como las presiones interiores por el hueco “A” de los linebackers, quienes atacan los carriles opuestos al centro. En ese escenario, un safety puede bajar para proteger la parte central del campo. Una presión bien ejecutada por el hueco “A” puede neutralizar en ocasiones la efectividad de un running back para ayudar en la protección de pase porque, ahora que el quarterback está pegado a la línea y el corredor se encuentra varias yardas detrás de él, ya no inicia la jugada con la postura de un guardaespaldas personal.
Se espera ampliamente que veamos más presiones por el hueco “A” ahora que las ofensivas bajo el centro están de moda, lo que también significa que veremos más jugadas ofensivas como el “crack toss”. Puedes ver un ejemplo aquí:
También existe la creencia de que las defensivas utilizarán frentes de cinco y seis hombres, con personal más grande que obligue a los equipos a regresar al shotgun.
Debido a que las líneas de visión son más complicadas para las defensivas en una ofensiva bajo el centro, otra evolución interesante ha sido que los equipos se vuelvan más creativos con esta idea y eviten que las defensivas entiendan su formación antes del snap. La primera llamada de jugada en un partido de temporada regular de la NFL del nuevo coordinador ofensivo de los Ravens, Declan Doyle, utilizó un ligero cambio de ritmo desde el huddle hacia una formación bajo el centro (es mucho más fácil de entender desde el ángulo detrás de la jugada en la transmisión de televisión; con la toma All-22 parece más un paseo por el parque), lo que desorganizó el frente de Indianapolis y, al menos así me pareció, evitó que los Colts llegaran a una segunda llamada defensiva. Lamar Jackson jugó el domingo la mayor cantidad de snaps bajo el centro de toda su carrera y, quizá, la efectividad de esta táctica disminuya con el tiempo, con el coordinador defensivo Lou Anarumo como el desafortunado encargado de descifrarla en ese momento sin contar con ninguna cinta previa.
Los Chiefs también experimentaron con esta idea el lunes por la noche —aunque no exactamente bajo el centro— al colocar a Patrick Mahomes en una postura de tres puntos dentro de un shotgun reducido. Más allá de que esto representó una enorme provocación para todas las defensivas que enfrentarán a Kansas City —Mahomes estaba junto a otro quarterback, Justin Fields, también en postura de tres puntos, lo que ahora plantea a cada coordinador la pregunta de qué indicadores determinarían que Fields recibirá el balón y lanzará—, también evitó que la defensiva pudiera mirar hacia el backfield y redujo las posibilidades disponibles. Si bien la defensiva de goal line siempre es un escenario un tanto parecido a un penalti —adivina la jugada, adivina el hueco y YOLO—, no colocar a Mahomes en un shotgun verdadero convierte esto todavía más en un juego de adivinanzas.
• Entonces, ¿qué sigue? Yo lo llamo la pregunta de McVay y Shanahan, y escribí un poco sobre eso aquí. Antes de que terminara el verano, hablé con coaches que consideraban que la efectividad de las ofensivas básicas de Shanahan y McVay estaba disminuyendo. No —permítanme ser claro— la de Shanahan y McVay en sí, sino la de las ramas de sus ofensivas que carecían del ingrediente más importante: el cerebro de los verdaderos encargados de las llamadas de jugada.
¿La tendencia llegó para quedarse?
La Semana 1 es notoriamente extraña. Y esa gran diferencia en el uso de formaciones bajo el centro respecto a la temporada anterior —todos los equipos que tuvieron un incremento de 10% en su uso, salvo los Falcons y Commanders, ganaron— pudo haber contribuido a que las defensivas estuvieran colectivamente a la defensiva y a un aumento en la anotación. Por supuesto, Ben Johnson intentaba conseguir 60 puntos contra los Panthers. Todos ya sabían que utilizaría formaciones bajo el centro y, de acuerdo con un excoach que lo observó, ha estado mostrando breves momentos de shotgun con tight ends abiertos hacia las bandas para ayudarlo a él y a Caleb Williams a identificar qué llamadas puede tener la defensiva y cuántos jugadores habrá en su frente antes de regresar al centro, lo que demuestra lo incómodo que esto resulta para las defensivas en el momento.
Pero ¿seguirá siendo así? La razón por la que menciono a Johnson, McVay y Shanahan es que sus ofensivas son hermosas y están muy bien pensadas. El creador puede aplicar soluciones de emergencia y adaptaciones porque, en su propia mente, la ofensiva es una entidad viva que respira. Quien toma prestado ese sistema tiene menos capacidad para ajustarlo cuando las defensivas finalmente ponen un alto porque, para ellos, se trata de un conjunto más rígido de conceptos que solo aplican a determinadas situaciones.
Uno de los coaches defensivos que mencioné anteriormente sugirió que, en última instancia, los quarterbacks y los coaches regresan a lo que les resulta cómodo y a lo que entienden. ¿Podría una avalancha de presiones por el hueco “A” este fin de semana obligar a los quarterbacks a regresar a la mesa de negociación con sus encargados de las llamadas de jugada, suplicando no ser golpeados en cuanto el balón toque sus manos (supongo que la defensiva de asesino serial de Brian Flores podría darnos algunas respuestas contra Ben Johnson este fin de semana)? ¿O las ofensivas anticiparán con mayor facilidad las medidas contra las formaciones bajo el centro que se están implementando y desarrollarán más contragolpes? Nuevamente, dependerá de qué tan bien pensada esté realmente esta transformación. Hemos escuchado hablar más que nunca de cambios ofensivos más drásticos por parte de encargados establecidos de las llamadas de jugada como Kevin O’Connell y Zac Taylor. ¿Son cambios estéticos o ahora esos cambios tienen raíces profundas?
Quizá para quienes comenzaron a amar el futbol y realmente se sumergieron en sus complejidades antes de 2010 aproximadamente, todo esto sea otro bostezo. Yo, por mi parte, argumentaría que, en este caso, no se trata de que la NFL sea cíclica, porque muchos de los conceptos más avanzados de movimiento previo al snap y las rutas diseñadas para crear espacio ahora están ligados a carreras y pases más tradicionales bajo el centro. Hay nuevos juegos de ajedrez. Hay nuevos juegos dentro de los juegos. Y ya sea que estés escuchando The White Album por primera vez o quizá por décima milésima vez, todavía puede dejarte con la boca abierta.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/09/2026, traducido al español para SI México.