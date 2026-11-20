La idea de trasladar el Super Bowl fuera de las fronteras estadounidenses se ha convertido en un debate recurrente dentro de la agenda global de la NFL.

Aunque las próximas ediciones del gran juego ya cuentan con sedes asignadas en territorio norteamericano hasta 2029 —pasando por Los Ángeles (2027), Atlanta (2028) y Las Vegas (2029)—, el comisionado Roger Goodell ha reconocido públicamente en diversas comparecencias que el partido por el trofeo Vince Lombardi podría celebrarse algún día en el extranjero.

En agosto de 2026, Goodell reiteró que existen ciudades internacionales con la capacidad para albergar un evento de esa magnitud, aunque matizó que la liga prioriza primero consolidar la expansión de encuentros de temporada regular y explorar la eventual creación de franquicias fuera de Estados Unidos.

Dentro de esa baraja de posibles destinos internacionales, la Ciudad de México aparece de forma constante como una de las candidatas más naturales por proximidad geográfica, coincidencia de huso horario con las transmisiones televisivas de Estados Unidos y una base de alrededor de 40 millones de seguidores.

La remodelación integral del Estadio Azteca con miras a la Copa del Mundo 2026 y el acuerdo multianual para recibir partidos de temporada regular hasta 2028 refuerzan el argumento logístico de la capital mexicana.

No obstante, especialistas e integrantes de la propia industria suelen señalar retos técnicos que la liga sopesa con cautela, entre ellos la altitud de más de 2,200 metros sobre el nivel del mar —factor que exige una adaptación física rigurosa a los atletas—, la capacidad hotelera de lujo exigida durante la semana del evento y el precedente de 2018, cuando el mal estado del césped obligó a cancelar un encuentro en el inmueble.

Desde la perspectiva de las franquicias, el entusiasmo por ver un Super Bowl en suelo mexicano encuentra respaldo directo en el arraigo cultural del país.

Keisha Wyatt, directora de Marketing Internacional de los Minnesota Vikings, considera que el entorno nacional reúne condiciones excepcionales para dar ese salto. "Creo que sería un honor absoluto, siendo honesta. El futbol americano no es nuevo en este país; siguen este deporte, compran mercancía y sintonizan nuestros partidos. Espero ver algún día un Super Bowl internacional, ya sea en México o en otro lugar, pero pienso que el momento es ahora, porque hay alrededor de 40 millones de aficionados que aman la NFL tan solo en este país".

Asimismo, Wyatt apunta que la respuesta en las gradas del coloso de Santa Úrsula ratifica esa madurez. "Este fin de semana será un gran ejemplo; pienso que la Ciudad de México y su afición están listas y que un evento así se agotaría en dos segundos".

Una postura convergente sostiene Kristen Banks, vicepresidenta sénior de Marketing y Comunicaciones de Las Vegas Raiders, quien advierte que la devoción local desbordaría cualquier expectativa si la capital mexicana llegara a recibir la máxima cita del futbol americano.

"Mencionabas que se ve mucho plateado y negro caminando por las calles; creo que tendríamos un ejército si eso llegara a ocurrir, así que sin duda lo espero", señala la ejecutiva.

Para Banks, el atractivo de la sede trasciende los colores de un solo equipo. "He visto que existe una familia natural aquí; seas aficionado de los Raiders o no, la manera en que abrazan a la NFL y a nuestro equipo es increíble, así que ver un Super Bowl aquí sería la culminación de todo".

Aunque la determinación definitiva recae en los propietarios de los 32 equipos y en la oficina del comisionado, Banks subraya que México ya posee los atributos fundamentales que exige una plaza anfitriona de primer orden.

"Ojalá me tocara ser la persona que toma esa decisión, pero eso se define a nivel de la NFL. Sin embargo, en términos de hospitalidad, popularidad y afición por el futbol americano en México, considero que existen grandes ingredientes que hacen que tenga todo el sentido albergar un Super Bowl aquí", concluye la directiva.

La capital mexicana continúa acumulando argumentos deportivos y comerciales para postularse como el escenario predilecto el día en que el Super Bowl cruce finalmente la frontera.