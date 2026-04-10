Osos de Monterrey conquistan el Clásico del Norte en una temporada renovada de la LFA
Fueron miles de rostros, eufóricos y empapados, que se negaron a abandonar sus asientos. En el Estadio Banorte, la casa de los Borregos, el futbol americano profesional de México inauguró una nueva temporada con el clásico del norte.
Bajo una lluvia persistente y ráfagas de viento que desafió a fanáticos y jugadores por igual, los Osos de Monterrey se impusieron 21-19 a los Dinos de Saltillo, en un encuentro que sirvió como el bautizo —literalmente hablando— para una liga que hoy luce más sólida que nunca.
A pesar de que el termómetro bajaba y la humedad calaba hasta los huesos, la afición regiomontana —y una valiente comitiva de la Ola Morada que viajó desde Saltillo— transformaron el estadio en un hervidero de pasiones.
El contexto de este inicio de temporada 2026 es, por decir lo menos, histórico. Con una reciente inyección de $100 millones de dólares proyectada para los próximos siete años, la LFA ha iniciado un proceso de transformación estructural sin precedentes.
Esta inversión, liderada por Global Sports Capital Partners, asegura la estabilidad de las nóminas, la mejora de la infraestructura, y ya contempla, además, una expansión ambiciosa, con la incorporación de cuatro nuevos equipos en 2027, con franquicias ubicadas en Mérida, Cancún, Tijuana y una segunda sede en Monterrey.
Este crecimiento se vio reflejado también en la calidad de la transmisión internacional a través de ESPN y Disney+.
Lo que se vivió en el Estadio Banorte fue el primer capítulo de un plan maestro que pretende colocar a la LFA como la liga de referencia en la región.
El juego fue, en gran medida, una lucha contra la naturaleza.
El viento se convirtió en un jugador más, uno que vestía los colores de ambos equipos y que decidió ensañarse especialmente con los pateadores.
Fue una noche de pesadilla para las unidades de equipos especiales: prácticamente todos los intentos de patada, ya fueran puntos extras o goles de campo, se vieron frustrados por ráfagas que desviaban el ovoide de manera caprichosa en el aire.
Los especialistas se vieron reducidos a la impotencia ante la fuerza de la tormenta.
El encuentro comenzó con un dominio absoluto de los locales, quienes parecieron adaptarse mejor al terreno resbaladizo. Durante el primer cuarto, los Osos establecieron las condiciones rápidamente, aprovechando errores en los equipos especiales de Saltillo para irse arriba 12-0.
Fue en este periodo donde la grada explotó por primera vez. Shelton Eppler conectó un pase de anotación con Torin Justice, haciendo que los miles de fanáticos olvidaran por un momento los vientos que azotaban la capital regia. Dinos, por su parte, se vio maniatado por una defensiva de Monterrey liderada por Jhonny Hudson que no permitió libertades en su zona roja.
Para el segundo cuarto, la Ola Morada comenzó a dar señales de vida, aunque ambos equipos lograron sumar 6 puntos cada uno.
Para el segundo cuarto, Trevon Boiking encontró ritmo y logró poner a su equipo en la pizarra, aunque las fallas en los puntos extra por el viento mantuvieron la brecha. Al descanso, Monterrey lideraba 18-6, pero el momentum empezaba a cambiar.
El desenlace en el último periodo fue un monumento a la resiliencia.
Tras el entretiempo, la defensiva de Saltillo reaccionó de manera heroica. Con intercepciones clave y una presión constante sobre Eppler, los Dinos blanquearon a los locales en este periodo y anotaron siete puntos que silenciaron momentáneamente al Banorte, dejando el marcador 18-13.
El cierre fue dramático. Saltillo logró anotar de nuevo para ponerse a tiro de piedra del empate. Sin embargo, victoria de los Osos se selló gracias a la pierna de Jesús Aguirre, quien logró conectar un gol de campo de 3 puntos que resultó ser el margen de la victoria. Dinos intentó una última carga, pero el tiempo se agotó en un cierre de último segundo que dejó el 21-19 definitivo a favor de los Osos.
Pero más allá de los ajustes tácticos del coach Jorge Valdez por Monterrey o la insistencia de Javier Adame por Saltillo, la verdadera crónica se escribió en las gradas del estadio.
Ver a familias enteras cubiertas con impermeables de plástico es el testimonio más fiel del estado actual del futbol americano en el norte del país.
El triunfo de los Osos por 21-19 les otorga un respiro inicial en una temporada que será corta y sumamente competitiva. Para los Dinos de Saltillo, queda el sabor agridulce de haber estado a una sola anotación de la remontada, pero con la certeza de que su roster tiene el talento necesario para pelear los puestos altos de la tabla.
El clásico del norte fue el principio de lo que promete ser una de las campañas más memorables en la historia del deporte nacional.