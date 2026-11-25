Por primera vez en su historia, la NFL disputará un partido durante la noche previa a Thanksgiving. Green Bay Packers y Los Angeles Rams, ambos con marca de 6-4 y metidos en la pelea por los playoffs, inaugurarán este miércoles una nueva ventana dentro de la semana más tradicional del calendario.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas del centro de México en el SoFi Stadium y será transmitido por Netflix. La programación continuará el jueves con los tres partidos habituales de Thanksgiving y el viernes con el duelo de Black Friday entre Denver Broncos y Pittsburgh Steelers.

Será el primer encuentro presentado oficialmente por la NFL como parte de Thanksgiving Eve, aunque no el primer partido disputado en miércoles dentro de la historia de ambos equipos. Green Bay solamente había jugado una vez durante ese día, el 28 de septiembre de 1938 frente a los Chicago Cardinals. Para los Rams será su tercer miércoles y el primero desde 1948.

La fecha también tendrá un componente de espectáculo. U2 se presentará durante el medio tiempo y los Rams estrenarán sus uniformes alternativos Fearsome White, inspirados en la histórica línea defensiva conocida como Fearsome Foursome.

Un partido con peso de playoffs

Packers y Rams llegan igualados con seis victorias y cuatro derrotas dentro de una Conferencia Nacional especialmente cerrada. El ganador no solamente mejorará su posición en la competencia por un comodín, sino que obtendrá el criterio de desempate directo frente a uno de sus principales rivales.

Los Rams regresan de su semana de descanso con cuatro triunfos consecutivos. Su presentación más reciente terminó con una victoria de 34-6 sobre Arizona, resultado que confirmó el crecimiento de una defensiva que únicamente ha permitido tres touchdowns durante sus últimos cinco encuentros.

Myles Garrett encabeza esa unidad y llegará con 128.5 capturas desde su ingreso a la NFL en 2017. Una más le permitiría superar a Jared Allen y quedarse en solitario con la segunda mayor cantidad registrada por un jugador durante sus primeras diez temporadas desde que las capturas se convirtieron en una estadística oficial en 1982.

La ofensiva de Los Ángeles tendrá que competir sin Puka Nacua ni el ala cerrada Terrance Ferguson, ambos fuera por el resto de la temporada. Además, los linieros Steve Avila y Coleman Shelton fueron descartados para este encuentro. Matthew Stafford, quien apareció en el reporte por una molestia en el codo derecho, practicó por completo y estará disponible.

Green Bay intentará recuperarse de la derrota por 30-10 ante Minnesota sufrida antes de su descanso. Jordan Love ocupa el tercer lugar de la NFL con 2 mil 838 yardas aéreas y lidera la liga con 43 pases completos de al menos 20 yardas, por lo que su capacidad para generar jugadas profundas será fundamental ante una defensiva que solamente concede 18.7 puntos por partido.

La principal duda ofensiva de los Packers está en Josh Jacobs. El corredor fue incluido como cuestionable debido a la fractura de un dedo que requirió cirugía y que ya le impidió participar contra Minnesota. Su posible ausencia obligaría a Green Bay a depender todavía más del brazo de Love.

Micah Parsons está listo para regresar

La gran noticia para Green Bay está confirmada: Micah Parsons fue activado desde la lista de jugadores físicamente imposibilitados, recibió el alta médica y está listo para disputar su primer encuentro de la temporada.

El cazamariscales volverá 346 días después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco. Su regreso representa un refuerzo decisivo para una defensiva que deberá contener a Stafford, Davante Adams y Kyren Williams. Parsons ya suma tres capturas en sus dos enfrentamientos anteriores contra el quarterback y los Rams.

Su presencia también crea uno de los duelos individuales más atractivos de la noche. Mientras Garrett intentará presionar a Love desde la defensiva de Los Ángeles, Parsons buscará alterar el ritmo de Stafford en su regreso a un partido oficial.

La historia reciente favorece a Green Bay. Los Packers encabezan la serie de temporada regular con 49 victorias, 46 derrotas y dos empates, además de haber ganado los cuatro enfrentamientos más recientes. Matt LaFleur presenta marca de 5-0 frente a Sean McVay si también se considera la postemporada. Su último cruce se produjo en octubre de 2024, cuando Green Bay se impuso 24-19 en el SoFi Stadium.

Esta vez habrá mucho más que una fecha histórica en juego. Packers y Rams abrirán una nueva ventana en el calendario de la NFL, pero lo harán en un partido que podría resultar determinante cuando llegue el momento de repartir los boletos para los playoffs.