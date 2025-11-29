NFL: Philadelphia se derrumba frente a Chicago
FILADELFIA — Los Chicago Bears le pasaron literalmente por encima a los Philadelphia Eagles, acumulando 281 yardas por tierra con Kyle Monangai (130 y un TD) y D’Andre Swift (125 y otro). Resultado: una quinta victoria al hilo y un triunfo 24-15 que confirma que Chicago ya es líder del Norte de la NFC bajo el mando del entrenador novato Ben Johnson.
Hace un año, los Bears regresaban del Thanksgiving con un desastre que le costó el puesto a Matt Eberflus. Hoy, la historia es otra: Chicago dominó a placer las trincheras del campeón vigente, exhibiendo a unos Eagles en crisis que han perdido identidad, energía y, sobre todo, partidos.
Los Eagles (8-4) parecían tener el Este de la NFC bajo llave hace dos semanas. Hoy coleccionan derrotas, dudas y abucheos. Su ofensiva, que ya venía de dilapidar un 21-0 ante Dallas, volvió a extraviarse. En la grada, el grito fue unánime: “Fire Kevin!”, dirigido al coordinador ofensivo Kevin Patullo. La paciencia se acabó.
Y para rematar, hasta el famoso tush push los traicionó.
Perdiendo 10-9, Jalen Hurts perdió el balón en pleno tush push dentro de la yarda 5. Los Bears, expertos en ganar juegos cerrados, olieron sangre. Monangai abrió esa serie con una carrera de 31 yardas y Caleb Williams (17/36, 154 yardas y un TD) extendió el ataque con un pase en cuarta oportunidad a Colston Loveland.
Monangai remató con un touchdown de 4 yardas para el 17-9. Luego, Williams conectó con Cole Kmet en una jugada de 28 yardas que selló un 24-9 que mandó a miles de fanáticos directo a las salidas del estadio.
Mientras Filadelfia se hunde en preguntas, Chicago no mira atrás. Ni siquiera las lesiones en su cuerpo de linebackers los frenaron: golpearon a los Eagles desde el primer snap.
Hurts terminó con 230 yardas y dos pases de touchdown, ambos para A.J. Brown, quien tuvo 10 recepciones para 132. Saquon Barkley volvió a quedarse corto: solo 56 yardas contra una de las peores defensas terrestres... que esta noche no lo pareció.
La primera mitad fue una postal de la crisis: solo 17 jugadas para los Eagles, dos primeros y diez y 83 yardas totales. Los Bears ya habían corrido para 142.
Swift —el primer corredor en superar las 100 yardas ante Filadelfia esta temporada— abrió la noche con un TD de 3 yardas frente a su exequipo. El único chispazo de Philly llegó con un envío de Hurts para Brown que dejó el marcador 10-9… antes de que Jake Elliott fallara el punto extra en otra de esas jugadas que resumen su caída.
Chicago, mientras tanto, acelera sin mirar el retrovisor.