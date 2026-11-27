Por cuarto año consecutivo, la NFL celebra un partido en Black Friday y nuevamente lo hace a las tres de la tarde, tiempo del Este de Estados Unidos (14:00 horas de la Ciudad de México). Pero el horario del encuentro de este viernes entre Broncos y Steelers no es casualidad, sino consecuencia de una ley promulgada hace 65 años, cuando ni siquiera existía el Super Bowl.

Se trata de la Sports Broadcasting Act de 1961, una legislación que permitió a la NFL negociar colectivamente sus derechos de transmisión televisiva y que contribuyó a establecer las bases del modelo de negocio que mantiene hasta la actualidad.

Antes de 1961, los equipos de la NFL negociaban individualmente sus contratos televisivos, lo que generaba diferencias económicas entre las franquicias de los grandes mercados y las de ciudades más pequeñas. Para reducir esa brecha, la liga decidió agrupar los derechos de transmisión de sus equipos y venderlos en un solo paquete a CBS.

Sin embargo, un juez federal bloqueó el acuerdo por considerar que contravenía las leyes antimonopolio de Estados Unidos. La NFL recurrió entonces al Congreso, argumentando que la comercialización colectiva de los derechos televisivos y la distribución equitativa de los ingresos eran fundamentales para la estabilidad financiera de la liga.

El Congreso aprobó una exención a las leyes antimonopolio, pero estableció una serie de restricciones para proteger al futbol americano universitario y de preparatoria.

¿Por qué la NFL no juega los viernes por la noche?

La legislación establece que, desde el segundo viernes de septiembre hasta el segundo sábado de diciembre, la protección antimonopolio no aplica a los acuerdos colectivos que permitan transmitir partidos completos o una parte sustancial de ellos los viernes después de las 6pm o los sábados, sin importar el horario.

La restricción aplica a las estaciones de televisión ubicadas dentro de un radio de 75 millas (aproximadamente 121 kilómetros) de un partido estudiantil que reúna las condiciones establecidas por la ley.

Esto explica por qué los partidos de la NFL en viernes y sábado son poco habituales durante los primeros tres meses de la temporada regular, pero comienzan a aparecer con mayor frecuencia durante la segunda mitad de diciembre y los playoffs.

También explica el peculiar horario del partido de Black Friday. Al comenzar a las tres de la tarde, la mayor parte del encuentro se disputa antes de las seis, el límite establecido por la legislación de 1961.

A ello se suma que la ley fue redactada para las transmisiones televisivas tradicionales, varias décadas antes de la aparición de las plataformas de streaming, cuya operación plantea nuevas interpretaciones sobre el alcance de estas restricciones.

El negocio de Amazon: ver futbol americano y comprar al mismo tiempo

En 2023, la NFL incorporó por primera vez un partido de Black Friday a su calendario, con Amazon como responsable de la transmisión a través de Prime Video.

Para el gigante del comercio electrónico, el atractivo del encuentro va más allá de los ingresos publicitarios o de la posibilidad de sumar suscriptores a su plataforma de streaming: se trata de reunir a millones de espectadores frente a una pantalla durante una de las jornadas de mayores ventas del año.

Amazon ha desarrollado herramientas que permiten a los espectadores consultar ofertas y comprar productos anunciados durante las transmisiones deportivas. A través de la función Shop the Game, los usuarios pueden acceder a promociones desde el control remoto de su televisor o mediante la aplicación de compras de Amazon.

En 2026, la compañía amplió su apuesta con 15 horas de transmisiones deportivas durante Black Friday, incluyendo un torneo de golf, el encuentro entre Broncos y Steelers y dos partidos de la NBA Cup: Miami Heat contra New York Knicks y Los Angeles Lakers frente a San Antonio Spurs.

Así, una legislación creada en 1961 para proteger al futbol americano estudiantil y garantizar la estabilidad económica de la NFL sigue influyendo en el calendario de la liga, ahora en un contexto en el que las transmisiones deportivas también funcionan como escaparates del comercio electrónico.