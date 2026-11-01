Por qué el intercambio de Bears por Jeffery Simmons los convierte en los grandes ganadores de la fecha límite

Como estas cosas suelen suceder los jueves por la mañana, entre reuniones de actualización con Recursos Humanos sobre las políticas de limpieza del refrigerador, no estás escuchando el sonido de una pizza deep dish recién horneada estrellándose contra la ventana de un bar de barrio en Chicago, ni el aleteo de la ropa de una persona que salta del puente DuSable al río. Tampoco escucharás a un chef brillantemente atormentado salir furioso de su restaurante con estrella Michelin, lleno de tensiones pero de un gusto exquisito, para levantar el puño al aire (sé muy poco de Chicago, más allá de aquella temporada y media de The Bear, lo siento).

Sin embargo, hay que imaginar que todo eso está sobre la mesa, porque los Bears creen que llegarán al Super Bowl y no habrían realizado el movimiento que cambia los precedentes para adquirir a Jeffery Simmons si no fuera así. Hemos llegado a un punto de nuestro propio recorrido por la hipérbole en el que la expresión "ir con todo" ha perdido gran parte de su significado. Pero cuando una franquicia deportiva sacrifica una gran cantidad de capital del Draft por un jugador en la recta final de su carrera, los Bears están tan cerca de ir con todo como cualquier equipo de futbol americano que hayamos visto en los últimos cinco años.

Los Bears enviarán dos selecciones de primera ronda y una de cuarta ronda a los Titans a cambio de Simmons, un tackle defensivo de 29 años que cumplirá 30 justo antes del training camp del próximo año. Simmons firmó una extensión de contrato por tres años durante la offseason, con un valor promedio de 35.2 millones de dólares por temporada. Sólo el enorme contrato de Jalen Carter, concretado más adelante en la offseason de 2026, ha superado esa cifra.

Este acuerdo no tiene precedentes y es tan extraordinario que debemos analizarlo en varias partes. Estoy aquí para explicar por qué los Bears deben ser considerados los grandes ganadores de la fecha límite de intercambios, independientemente de lo que suceda después, y por qué deberíamos emocionarnos con este tipo de movimientos. Este no es momento de proteger tu corazón. Déjame explicarte por qué:

1. Qué significa ser un equipo que va CON TODO

El destino de los equipos que van CON TODO en la fecha límite de intercambios no es tan dudoso como podrías pensar, especialmente si descartamos algunos movimientos que técnicamente no fueron operaciones de "ir con todo". Por ejemplo, el intercambio de Sauce Gardner del año pasado fue una apuesta de ese tipo y terminó siendo uno de los grandes fracasos de la historia reciente. El intercambio de los Bears por Montez Sweat en 2023 reflejó el espacio salarial que tenía Chicago en ese momento y la necesidad de utilizar sus dos siguientes selecciones de primera ronda en otras posiciones premium (quarterback y receptor abierto). Los 49ers adquirieron a Chase Young en la temporada en la que llegaron al Super Bowl. Los Rams intercambiaron selecciones por Von Miller y ganaron el Super Bowl, aunque ambos movimientos costaron mucho menos capital en términos absolutos que el intercambio por Simmons. En 2019, los Giants adquirieron a Leonard Williams, pero el equipo ya no tenía posibilidades de llegar a ningún lado. Fue un intento de adelantarse en la fila de la agencia libre y tener una prueba de Williams antes de firmarlo con una extensión de contrato a largo plazo.

Cuando los buenos equipos realizan movimientos específicos, especialmente para reforzar la presión sobre el quarterback y la línea defensiva en general, normalmente se trata de una buena inversión. Enseguida profundizaremos en ello. Primero, aquí tienes un repaso de esos intercambios en la fecha límite:

Fecha límite de 2025:

Quinnen Williams a los Cowboys (los Cowboys terminaron con marca de 7-9-1).

Sauce Gardner a los Colts (los Colts terminaron con marca de 8-9).

Fecha límite de 2024:

Davante Adams a los Jets (los Jets terminaron con marca de 5-12).

Za'Darius Smith a los Lions (los Lions terminaron con marca de 15-2 y fueron sorprendidos por los Commanders en la primera ronda de los playoffs).

Fecha límite de 2023:

Montez Sweat a los Bears (los Bears terminaron con marca de 7-10).

Chase Young a los 49ers (los 49ers terminaron con marca de 12-5 y perdieron ante los Chiefs en el Super Bowl).

Fecha límite de 2022:

Calvin Ridley a los Jaguars (Jacksonville terminó con marca de 9-8).

Chase Claypool a los Bears (los Bears terminaron con marca de 3-14).

Fecha límite de 2021:

Von Miller a los Rams (los Rams vencieron a los Bengals en el Super Bowl).

Fecha límite de 2019:

Leonard Williams a los Giants (los Giants terminaron con marca de 4-12).

Jalen Ramsey a los Rams (los Rams terminaron con marca de 9-7).

2. La posición de tackle defensivo es más importante que nunca

Expusimos esto durante la extensión de contrato de Jalen Carter y el breve periodo en el que pareció que Vita Vea podía ser intercambiado. Aquí va la versión resumida: los índices de lesiones en las líneas ofensivas están por las nubes, por eso coordinadores defensivos como Brian Flores, de Minnesota, recurren tanto al blitz. Esto también puede acentuar más que nunca las desventajas en los enfrentamientos de las líneas defensivas. Es especialmente cierto en el caso de Simmons, quien es el tackle defensivo número uno de la NFL en porcentaje de victorias en presiones al quarterback. Su juego combina una violencia y una rapidez que prácticamente ningún otro pass rusher interior de la NFL tiene en este momento. Elige las métricas analíticas avanzadas que prefieras: hay pruebas de que Simmons está jugando el mejor futbol de su carrera. Está empatado en el liderato de sacks entre los tackles defensivos, con cuatro (una vez más, en un equipo de los Titans que ha estado en ventaja durante apenas 49 minutos esta temporada, en comparación con 266 minutos en desventaja); encabeza la clasificación general de impacto de tackles defensivos de PFN y lidera a todos los jugadores de su posición en lo que PFN denomina "EPA de disrupción". Si prefieres confiar en mi palabra, Simmons está dominando a las líneas ofensivas de toda la NFL. Si eres Ben Johnson, coach de los Bears, estás pensando, por ejemplo, en los Packers, rivales divisionales que hace una semana utilizaron a su tercer center contra los Lions. En ese escenario, Simmons volvería inútil el ataque terrestre de los Packers y generaría presión en prácticamente cada jugada o atraería a tantos bloqueadores adicionales que alguien más podría aprovecharlo (hablaremos de eso en un momento).

Otra razón por la que los Bears querían hacer este movimiento: los jugadores capaces de penetrar por el centro son una pesadilla para los equipos que utilizan específicamente el esquema de bloqueo outside zone. Y aunque algunas de las ofensivas de Kyle Shanahan se han incorporado a otros sistemas y han evolucionado, la realidad de la NFL actual es esta: las jugadas terrestres con outside zone todavía representan casi el 30% de todas las jugadas por tierra en la NFL. Los Bears tienen una tasa de éxito de aproximadamente 58% al defender las carreras con outside zone esta temporada y han respondido razonablemente bien ante ellas. En las últimas cuatro semanas, los Bears se han ubicado entre los 10 mejores equipos en EPA contra el juego terrestre y en porcentaje de éxito defensivo ante las carreras, pero eso no será sostenible si dependen de una carga de trabajo excesiva para Grady Jarrett, James Lynch, Kentavius Street y Neville Gallimore.

Por último, hay que reconocer el mérito de quien lo tiene: Dennis Allen ha estado en un gran momento últimamente. Su plan de juego contra los Falcons atormentó a Michael Penix, lo que se tradujo en cinco sacks y seis golpes al quarterback. El regreso de Kyler Gordon ha generado una tasa de presión del 31% mediante blitzes desde la posición de nickel en apenas dos semanas, con un resultado de cuatro sacks y tres golpes al quarterback. Simmons, quien, de acuerdo con las métricas analíticas de ESPN, ha enfrentado dobles bloqueos en el 88% de sus oportunidades de presionar al quarterback esta temporada (y aun así tiene el mejor porcentaje de victorias en pass rush de la NFL, con casi 30 presiones generadas en 2026 pese a los dobles bloqueos), abrirá más espacios para que jugadores como Gordon causen estragos.

Así como Brian Flores buscó un potencial jugador capaz de cambiar partidos en la posición de tackle defensivo al seleccionar a Caleb Banks, de Florida, una decisión que a largo plazo aumentará la eficacia de sus paquetes de blitz, Allen ahora tiene una pieza de ajedrez con una capacidad de movimiento similar a la de la reina para despejar el resto del tablero.

3. Lo que significa para Tennessee

Creo que este intercambio plantea preguntas legítimas sobre los planes de corto y largo plazo de los Titans. Es diferente al intercambio de los Jets por Gardner, quien mostró momentos de un marcado declive después de su temporada como Novato del Año y una menor disposición a involucrarse en la batalla durante temporadas perdedoras. Simmons fue excepcional incluso cuando su equipo no lo era. Punto. En teoría, los Titans están muy interesados en volver a ser competitivos rápidamente. El equipo inaugurará un nuevo estadio dentro de un año. Un par de selecciones de primera ronda tardías en los próximos dos años no es el tipo de publicidad que lleva a comprar de inmediato un PSL ni a diseñar una campaña de marketing ingeniosa (gasta 20,000 dólares y consigue un asiento en primera fila para ver la evolución de nuestros... linebackers externos). El intercambio de Gardner fue una operación que los Jets tuvieron que aceptar. El de Simmons es una que los Titans están eligiendo aceptar porque el equipo atraviesa enormes dificultades en cuanto a talento, y cualquier acción es mejor que quedarse de brazos cruzados.

Esto también plantea preguntas legítimas sobre Saleh, en medio de toda la incertidumbre. Aunque creo que fue la contratación adecuada cuando el equipo intentaba recuperar parte de la personalidad que había perdido tras el despido de Mike Vrabel, me resulta difícil imaginar que un coach que basa su trabajo en generar una presión violenta sobre el quarterback y que tuvo su mejor temporada con una combinación de DeForest Buckner, Arik Armstead y Nick Bosa, aceptara voluntariamente enviar a Simmons a cambio de boletos para una rifa.

Quizá en Nashville también estén rompiendo ventanas con cajas de pizza (seguramente de una pizza asquerosa), pero por razones muy diferentes a las de Chicago.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/10/2026, traducido al español para SI México.