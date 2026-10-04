Por qué los Bills siguen quedándose cortos pese a Josh Allen

Los Bills cambiaron de entrenador después de nueve temporadas, contrataron a un nuevo coordinador defensivo y modificaron hasta la estructura. Josh Allen sigue ahí y Buffalo volvió a arrancar entre los mejores de la NFL: 3-0 y 101 puntos en tres jornadas.

La pregunta, sin embargo, es la misma que persigue al equipo desde hace años: qué le falta para convertir todo eso en un viaje al Super Bowl.

Raúl Alegre busca la respuesta del otro lado del balón: "Yo lo veo igual que en años anteriores. Era un equipo que se quedaba afuera más que nada porque la defensiva fallaba en playoffs", dijo el analista de FOX y ganador de dos Super Bowls en entrevista con Sports Illustrated México.

¿Dónde se le han ido los playoffs?

Los resultados permiten medir esa percepción. Desde la temporada 2020, Buffalo quedó eliminado por 38-24 ante Kansas City, 42-36 ante los Chiefs, 27-10 contra Cincinnati, 27-24 otra vez frente a Kansas City, 32-29 de nuevo contra los Chiefs y 33-30 ante Denver.

Son 199 puntos permitidos en seis eliminaciones, un promedio de 33.2 por partido. En todas, el rival llegó al menos a 27 puntos, y en cuatro pasó de 30. "¿De qué te sirve tener una de las mejores ofensivas de la NFL si tu defensiva va a permitir un promedio de 31 puntos?", planteó Alegre. La cuenta exacta, de hecho, es todavía peor.

La diferencia con la temporada regular es lo que vuelve el dato revelador. En esas mismas seis campañas, Buffalo permitió en promedio unos 20 puntos por partido, y en 2025 terminó primero de la NFL contra el pase, con 156.9 yardas permitidas por juego. La defensa que funcionaba de septiembre a enero concedía 13 puntos más cuando llegaba la eliminación.

No todas las derrotas se explican sólo por la defensa. Buffalo anotó apenas 10 puntos contra Cincinnati en 2022, y en enero pasado entregó cinco veces el balón en Denver antes de caer en tiempo extra. La constante no absuelve a Allen ni a la ofensiva, pero muestra que, incluso cuando el ataque produjo lo suficiente para seguir vivo, la defensa rara vez cerró el camino.

El ejemplo más extremo sigue siendo Kansas City, que terminó con cuatro de esas seis temporadas. En enero de 2022, Allen dejó a Buffalo arriba 36-33 con 13 segundos por jugar, y los Chiefs alcanzaron a empatar antes de ganar 42-36 en tiempo extra. Dos años después, Kansas City anotó en cinco de sus siete posesiones relevantes y volvió a eliminar a los Bills.

¿Qué cambió para 2026?

La derrota ante Denver terminó también con la etapa de Sean McDermott. Los Bills lo despidieron el 19 de enero, después de nueve temporadas, un récord de 98-50 en temporada regular y siete apariciones consecutivas en playoffs. El dueño, Terry Pegula, explicó que la franquicia necesitaba una nueva estructura para intentar alcanzar "el siguiente nivel".

Buffalo mantuvo parte de la continuidad ofensiva y cambió el otro lado. Joe Brady pasó de coordinador ofensivo a entrenador en jefe, y Jim Leonhard llegó para hacerse cargo de la defensa. Con él, los Bills dejaron la base 4-3 de la etapa de McDermott y empezaron a construir una 3-4, con tres linieros y cuatro linebackers.

Leonhard dejó clara la idea desde su presentación, en febrero. "Vamos a ser agresivos, pero no temerarios. Hay una forma correcta y una incorrecta de atacar a los quarterbacks en la NFL", dijo. Su objetivo, resumió, es "crear una defensa contra la que la NFL no quiera jugar". En el training camp reconoció, además, que esa defensa podía no alcanzar su forma definitiva en el primer año, y apostó por variar las presiones y aprovechar a jugadores como Greg Rousseau en un nuevo rol como linebacker externo.

Ahí está la reserva de Alegre. "El tema es que yo pienso que no tienen los elementos para implementar el nuevo sistema", señaló. Antes del arranque de la temporada calculaba que la adaptación podía tomar "un par de años".

Los primeros resultados muestran las dos caras del proceso. Buffalo permitió 31 puntos tanto a Houston como a Detroit, pero después limitó a los Chargers a 16 en un partido en el que su ofensiva entregó cinco veces el balón, y ganó 24-16. Para Alegre, esa victoria valió justamente por eso. "Cuando tú tienes cinco entregas de balón, normalmente pierdes el juego. El hecho de que hayan aguantado, que hayan resistido y que hayan buscado la manera de ganar en una situación muy adversa, creo que demuestra que tienen una mentalidad y una cultura diferente esta temporada", explicó.

Buffalo lleva años demostrando que puede llegar a enero; el problema ha sido sobrevivir ahí. Allen puede volver a llevarlo hasta ese punto. La apuesta de los Bills para 2026 es que, cuando llegue, la defensa no vuelva a decidir cómo termina.