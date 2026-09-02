Por qué los Cowboys pasaron 12 años sin jugar fuera de Estados Unidos
Los Dallas Cowboys tardaron 12 años en volver a un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos por una razón que parece contradictoria: ser uno de los rivales que más interesa conservar dentro del país.
Dallas enfrentará a los Baltimore Ravens el 27 de septiembre en el Maracaná, en la Semana 3. Será el primer partido de la NFL en Río de Janeiro y apenas el segundo internacional de temporada regular en la historia de los Cowboys.
El anterior ocurrió en 2014. Dallas venció 31-17 a los Jacksonville Jaguars en Wembley y no volvió a salir durante las siguientes 11 temporadas completas.
Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL, explicó que la ausencia no se debió a falta de atractivo internacional.
“Los Cowboys son un equipo enormemente popular y, hasta la próxima temporada, los equipos podían proteger rivales. Por su importancia como rival en Estados Unidos, eso también ha sido un factor”, dijo durante una conferencia previa al inicio de la temporada 2026.
Precisamente ahí estaba parte del problema.
Los equipos designados para entregar un partido como locales fuera de Estados Unidos podían proteger hasta dos rivales de su calendario para impedir que esos encuentros fueran trasladados al extranjero. La importancia de Dallas como visitante en taquilla y atención dentro de Estados Unidos lo convirtió en un partido difícil de ceder.
O’Reilly reconoció así que su valor doméstico ayudó a que los Cowboys no aparecieran durante años como visitantes en los International Games.
En 2026 ya no necesitan que otro equipo los lleve.
Dallas será el conjunto local ante Baltimore en Río como parte del sistema con el que la NFL incorpora progresivamente a sus 32 franquicias a la estrategia internacional. Desde que amplió su calendario a 17 partidos, la liga estableció que cada equipo debe jugar fuera de Estados Unidos al menos una vez cada ocho temporadas.
“Hace unos cuatro años, los propietarios votaron para que todos los equipos cedieran periódicamente un partido como locales, y ese ciclo ahora ha llegado a los Cowboys”, explicó O’Reilly.
El partido también cierra una larga historia de Dallas jugando fuera del país principalmente cuando los resultados no contaban. Antes de Londres 2014, los Cowboys habían participado en encuentros internacionales de pretemporada en lugares como Tokio, Toronto, Monterrey y la Ciudad de México.
Eso cambiará todavía más desde 2027.
Los propietarios de la NFL aprobaron en mayo eliminar la posibilidad de que los equipos protejan dos rivales de sus partidos internacionales, al mismo tiempo que elevaron de ocho a 10 la cantidad máxima de encuentros que la liga podrá programar fuera de Estados Unidos.
El cambio amplía las posibilidades de utilizar internacionalmente a franquicias y rivales que antes podían conservarse por su valor doméstico.
O’Reilly cree que Río tampoco será una excepción para Dallas.
“Estamos encantados, Río está encantado y hay muchísimo entusiasmo alrededor de este partido. Esperaría que los Cowboys estuvieran otra vez en el calendario internacional en un futuro no muy lejano”.
Durante 12 años, ser demasiado atractivo en Estados Unidos ayudó a mantener al Equipo de América dentro de sus fronteras. La expansión internacional de la NFL empieza a hacer cada vez más difícil que eso vuelva a ocurrir.