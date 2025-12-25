Por qué los playoffs estarán definidos por defensivas dominantes
Es una liga impulsada por la ofensiva. Pero con tantas defensivas destacadas esta temporada, un equipo con mentalidad defensiva está en posición de levantar el Trofeo Lombardi.
Repasa la lista de campeones recientes del Super Bowl y detente cuando pienses “defensa primero” como la identidad del equipo en esa temporada. Así fue como lo pensé yo: Saquon Barkley, Patrick Mahomes (bicampeón), Matthew Stafford, Tom Brady con Tampa Bay, Mahomes otra vez, Brady en Nueva Inglaterra, Nick Foles, Brady, y la defensiva “No Fly Zone” de los Broncos. Han pasado 10 años desde que un equipo liderado por su defensiva ganó el Super Bowl, y sabes que aquella unidad de Denver fue especial porque eclipsó el hecho de que Peyton Manning estaba en ese equipo. Y sí, Manning ya estaba muy lejos de su mejor nivel en ese punto, pero una defensiva necesita ser verdaderamente histórica para ser más recordada que su quarterback estrella. Lo mismo aplica para la defensiva de la Legion of Boom y Russell Wilson cuando los Seahawks ganaron el Super Bowl de la temporada 2013, dos años antes de la dominante defensiva de los Broncos.
El año pasado, los Eagles tuvieron la defensiva número uno en yardas permitidas y aplastaron a Mahomes y su ofensiva en el Super Bowl, pero aun así pienso más en la grandeza de Barkley en una temporada terrestre de 2,000 yardas. Tal vez soy el único que piensa así, pero eso lo sabremos conforme pasen los años. En cuanto a la temporada previa, en 2023, Kansas City tuvo probablemente una defensiva entre las tres mejores de la NFL, pero Mahomes se lleva la mayor parte del crédito por su estatus de superestrella y por responder en la victoria en tiempo extra del Super Bowl frente a San Francisco.
Saco este tema a debate porque, por primera vez en una década, podría haber una defensiva dominante que gane el Super Bowl, una que no sea olvidada en unos años o eclipsada por su quarterback.
De cara a la Semana 17, Seahawks y Broncos son los sembrados número uno en la NFC y la AFC, respectivamente. Y sin faltar al respeto a Sam Darnold y Bo Nix, si alguno de esos equipos lo gana todo en febrero en Santa Clara, pensaremos primero en la defensiva, a menos que alguno de esos quarterbacks tenga una postemporada épica, al estilo de Foles o Joe Flacco.
Los Texans podrían tener la mejor defensiva de la liga, una que incluso podría recibir un apodo atractivo si logra levantar el Lombardi en unos meses. Pero van a necesitar más de su quarterback C.J. Stroud y podrían enfrentar un camino complicado como equipo comodín. Houston es actualmente el sembrado número siete y está a un juego de Jacksonville en la división Sur de la AFC.
Pero basta de mis opiniones. Pude trasladar algunas preguntas a los verdaderos expertos cuando se trata de defensivas con calibre de campeonato.
Con el punto de vista de miembros de la “Legion of Boom”, analicemos si un equipo liderado por su defensiva puede ganar el Super Bowl en una era diseñada para ayudar a los quarterbacks estrella.
Un equipo liderado por la defensiva ganará el Super Bowl LX
Richard Sherman y Kam Chancellor creen que su grupo de la Legion of Boom es la mejor defensiva en la historia de la NFL porque fueron dominantes en una era en la que las reglas comenzaron a favorecer a los quarterbacks estrella, como Tom Brady, Peyton Manning, Aaron Rodgers y Drew Brees.
Pude hacerles algunas preguntas a Sherman y Chancellor cuando una buena parte de la "Legion of Boom"se reunió en Los Ángeles para poner a prueba sus habilidades en el popular juego Ready or Not, que también incluyó entrenamiento real tipo SWAT antes de encender la consola.
“Esto puede sonar parcial, pero creo que la defensiva de la Legion of Boom de 2013 fue la mejor defensiva de todos los tiempos”, dijo Sherman. “El juego ha cambiado y también la forma en que se arbitra. Es mucho más difícil jugar defensiva con los cambios de reglas que favorecen a la ofensiva. Jugar en esta era y aun así dominar semana tras semana, nos doy el primer lugar”.
Los Seahawks de Sherman desmantelaron a la ofensiva de los Broncos liderada por Manning, que había establecido varios récords ofensivos en 2013, y se llevaron una victoria contundente por 43-8 en el Super Bowl XLVIII. Esa defensiva legendaria estuvo cerca de repetir el título, pero mejor no recordarle a Sherman y Chancellor el error histórico de la ofensiva en la yarda uno frente a los Patriots.
“Creo que es cuestión de tiempo”, dijo Sherman sobre volver a ver a un equipo liderado por su defensiva ganar el Super Bowl. “Cada década aproximadamente vemos una defensiva dominante que simplemente se apodera de la NFL. Tuvimos defensivas así en Seattle con la Legion of Boom, y luego, durante mi etapa con los 49ers, jugamos a un nivel extremadamente alto. Creo que volverá a aparecer una defensiva así que cambie el panorama de la NFL”.
Me quedo pensando en esa última parte de la respuesta de Sherman porque creo que lo que estamos viendo esta temporada es que las defensivas finalmente están un par de pasos adelante de las ofensivas, después de años intentando mantenerse a flote pese a las desventajas reglamentarias. Ahora son las ofensivas las que necesitan hacer ajustes, tal como lo hicieron los Broncos después de ser destruidos por los Seahawks en el Super Bowl. Rápidamente pasaron de ser una ofensiva explosiva a un equipo que priorizó la defensiva y creó la “No Fly Zone”.
Si esto marca el inicio de una nueva era en la NFL, estoy dispuesto a apostar a que Seattle, Denver o Houston ganarán el Super Bowl. No es coincidencia que Patrick Mahomes, Joe Burrow y Lamar Jackson probablemente no estén en la postemporada. Tal vez los Bills de Josh Allen o los Rams de Matthew Stafford me demuestren que estoy equivocado, porque pueden encender a la mayoría de las defensivas.
“Sí, volveremos a ver a una defensiva dominante hacerlo”, dijo Chancellor. “Es solo cuestión de tiempo. La receta está ahí afuera, así que alguien volverá a generar ese tipo de rendimiento”.
La opinión de Manzano: Hecho
Los Texans tienen la mejor defensiva de la liga
Tal vez no elegí la mejor semana para destacar a las defensivas estelares de esta temporada, porque Seattle tuvo problemas para frenar a la potente ofensiva de Los Ángeles, Denver fue quemado por Trevor Lawrence y su equipo de mercado pequeño, y Houston tuvo dificultades para contener al corredor novato Ashton Jeanty de un mal equipo de Las Vegas.
Pero, como se mencionó antes, las reglas están diseñadas para beneficiar a las ofensivas, así que incluso las mejores defensivas de la liga tienen semanas flojas de vez en cuando, quizá una excusa que los miembros de la “Legion of Boom” no quieran escuchar.
En mi opinión, solo la defensiva de los Texans tiene los elementos para ser una unidad histórica, liderando actualmente la liga en yardas y puntos permitidos. Broncos y Seahawks están en un segundo escalón de defensivas élite, seguidos por un grupo de unidades talentosas que incluye a Chargers, Eagles y Packers (antes de que Micah Parsons se lesionara).
Sin embargo, Michael Bennett, otro miembro de la “Legion of Boom”, podría no estar de acuerdo conmigo sobre que Houston tenga la mejor defensiva, ya que elogió lo que el entrenador Mike Macdonald ha hecho con la defensiva de Seattle.
“Creo que los Seahawks tienen la defensiva más dominante de la NFL este año”, dijo Bennett. “La forma en que detienen la carrera, presionan al quarterback y juegan juntos como unidad demuestra que tienen lo necesario. Se puede ver la química y la disciplina en cada jugada.
“Son físicos, rápidos y juegan con corazón. Esa combinación de esfuerzo, confianza y hermandad es lo que hace grandes a las defensivas, y ahora mismo están marcando el ritmo de toda la liga”.
La opinión de Manzano: Hecho
Garrett necesita más consideración para el MVP por su juego dominante
La estrella defensiva de los Browns, Myles Garrett, está a un sack de romper el récord de más capturas en una sola temporada, que actualmente comparten Michael Strahan y T.J. Watt con 22.5 sacks.
A Garrett todavía le quedan dos partidos contra Steelers y Bengals, pero incluso si rompe el récord, no debería formar parte de la conversación por el MVP, no cuando los Browns solo tienen tres victorias esta temporada.
Sin embargo, debería ser un seguro ganador del premio a Jugador Defensivo del Año, un galardón que ya ganó hace dos años. Es impresionante pensar cómo Garrett ha acumulado capturas esta temporada pese a jugar la mayor parte del tiempo desde atrás en el marcador. Si los Browns fueran un equipo en la pelea por el comodín, Garrett probablemente habría recibido algunos votos para el MVP por su dominio este año.
La opinión de Manzano: Ficción
Los Rams no debieron despedir tan tarde a su coordinador de equipos especiales
No todo puede tratarse de la defensiva en esta edición de Hecho o Ficción de la NFL. También hay que hablar de los equipos especiales, porque hubo un movimiento importante el fin de semana por parte de un contendiente al Super Bowl con un entrenador en jefe que no suele despedir coordinadores a mitad de temporada.
El entrenador de los Rams, Sean McVay, despidió al coordinador de equipos especiales Chase Blackburn dos días después del colapso del Thursday Night Football frente a los Seahawks. Los malos equipos especiales de Los Ángeles permitieron que Seattle detonara una remontada de 16 puntos en el último cuarto después de que Rashid Shaheed devolviera una patada de despeje de 58 yardas para touchdown. Más tarde en ese mismo cuarto, Harrison Mevis, el segundo pateador del equipo en la temporada, falló un intento de gol de campo de 48 yardas.
Los cambios eran necesarios porque tres de las cuatro derrotas de los Rams esta temporada han incluido errores críticos de equipos especiales. Esta unidad ni siquiera pudo cumplir con algo tan básico como evitar que los rivales rompieran sin bloqueo antes de las patadas, perdiendo anteriormente por una patada bloqueada contra los Eagles.
Los equipos especiales deficientes lograron pasar desapercibidos durante algunos meses porque Matthew Stafford y los Rams jugaron con ventaja en varios partidos. Pero McVay no podía confiar en esa unidad de cara a la postemporada, cuando los juegos son más cerrados y la ejecución correcta es indispensable.