Power Rankings de la NFL de la Semana 10: los Bears demuestran que son el mejor equipo de la NFC

Los Power Rankings son una entidad viva, que respira y tiene personalidad propia. Como cualquier ser humano, algunos días están emocionados. Otros, se muestran comprensivos y cariñosos. Algunos días son empáticos. A veces, los Power Rankings bebieron un poco más de la cuenta y dijeron algo que probablemente no debían sobre el exnovio de su hermana durante una reunión familiar (como sea, es un imbécil). Y, en ocasiones, los Power Rankings pueden estar enojados.

Si leíste mi artículo del lunes sobre los movimientos de los Jaguars en el cierre del mercado de cambios, probablemente puedas darte cuenta de que tengo poca paciencia con los equipos que simplemente intentan existir en este momento. El futbol americano es un deporte increíble, practicado por personas que, en su mayoría, trabajan muy duro, se esfuerzan cinco o siete días a la semana y necesitan tres horas para despejarse. Merecen ver en el campo una operación que funcione a toda máquina, con la intención absoluta de ganar un Super Bowl ahora mismo o en un futuro cercano. Por eso, notarás algunos cambios en esta lista de cara a la Semana 10. Suben los equipos que, sin importar su récord, muestran determinación y agresividad. Bajan aquellos que están planeando vacaciones lejanas en una cabaña de las Islas Vírgenes.

1. Jacksonville Jaguars (6–2)

Posición de la semana pasada: No. 3

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Ravens, 33–10

Esta semana: en Titans

Mientras escribía esto sobre los Jaguars hoy, Liam Coen decía lo siguiente:

2. Chicago Bears (7–2)

Posición de la semana pasada: No. 2

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Buccaneers, 27–24

Esta semana: descanso

Más mitología de Jeffery Simmons en Chicago, volumen II: retar a un liniero ofensivo a bloquearlo sin ayuda y después lanzar a esa persona a otro universo. Sin duda, los Bears cumplen con mis requisitos para ser un equipo que hace todo lo posible por llegar al Super Bowl.

3. Buffalo Bills (7–1)

Posición de la semana pasada: No. 1

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Vikings, 23–6

Esta semana: en Jets

Una victoria contundente de los Bills, que lograron desgastar a la defensa mecánica de los Vikings. Parecía una batalla contra el jefe final de un videojuego, en la que necesitas conectar cientos de golpes al cuerpo antes de que la maquinaria comience a desmoronarse y salga humo del coloso.

4. San Francisco 49ers (7–1)

Posición de la semana pasada: No. 5

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Raiders, 38–17

Esta semana: en Cowboys

Los 49ers atraviesan una racha increíble y, aun así, hubo más de 10 arrestos y 40 expulsiones durante el partido de rivalidad del domingo contra los Raiders. Bien por el equipo de seguridad del Levi's Stadium por sacar de ahí a los imbéciles. Un partido de futbol americano debe ser un espacio seguro para todos.

5. Green Bay Packers (6–3)

Posición de la semana pasada: No. 8

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Patriots, 45–27

Esta semana: vs. Vikings

Esta es la razón por la que amo lo que hago (de verdad): pasé toda la offseason estudiando el juego terrestre, los paquetes de personal pesado y el mayor uso del personal 21. Jordan Love va a salir a lanzar para 5,000 yardas (en serio), sin contar prácticamente con un juego terrestre, y los Packers son uno de los mejores equipos de la NFL.

6. Detroit Lions (6–2)

Posición de la semana pasada: No. 4

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Dolphins, 19–9

Esta semana: vs. Patriots (Alemania)

Después de pasar tiempo en Buffalo tras la experiencia cercana a la muerte de Damar Hamlin durante un partido entre Bills y Bengals, todavía apenas puedo imaginar la carga emocional que este equipo de los Lions enfrenta a diario tras la lesión de Jack Campbell. Eso hace que la victoria sobre los Dolphins se sienta muy diferente... y, de alguna manera, aún más extraordinaria.

7. Cincinnati Bengals (6–2)

Posición de la semana pasada: No. 10

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Falcons, 34–17

Esta semana: vs. Steelers

Después de la victoria sobre los Falcons en España, Joe Burrow dijo que su Pokémon favorito era Snorlax. Te reto a encontrar una combinación de palabras más genial que esa.

8. Denver Broncos (7–2)

Posición de la semana pasada: No. 7

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Panthers, 26–21

Esta semana: descanso

Te lo prometo: no descansaré hasta llegar al fondo de por qué Sean Payton, 20 años después de que Colorado prohibiera fumar en espacios cerrados y 16 años después de que Carolina del Norte hiciera lo mismo (el partido se disputó en Charlotte), pensó que un reportero profesional de un medio de comunicación respetable se estaba preparando para encender un porro durante su conferencia de prensa.

9. Kansas City Chiefs (6–2)

Posición de la semana pasada: No. 12

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Jets, 35–12

Esta semana: en Falcons

Me pregunto si ha habido una secuencia de acontecimientos más disparatada en un partido de futbol americano profesional este año que la ocurrida justo antes del descanso: Patrick Mahomes aparentemente sufrió una lesión terrible, los Jets desperdiciaron la posesión posterior al fallar un gol de campo, Mahomes regresó después de pasar apenas unos minutos en la banca y Harrison Butker falló tanto el intento inicial de gol de campo como el que tuvo después de una penalización. El hermoso juego, amigo mío.

10. Los Angeles Rams (5–4)

Posición de la semana pasada: No. 11

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Commanders, 20–13

Esta semana: en Cardinals

Que Myles Garrett tenga un grupo de compañeros lo suficientemente talentoso como para convertirse prácticamente en un francotirador independiente, que cada semana se coloca frente a los peores linieros ofensivos interiores, será un componente divertidísimo y capaz de arruinar partidos en esta nueva defensa de los Rams. ¿Quién necesita un receptor abierto cuando tu defensa ni siquiera permite que el quarterback retroceda para lanzar?

11. New York Giants (5–2–1)

Posición de la semana pasada: No. 15

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Eagles, 19–11

Esta semana: vs. Commanders

Los Giants escalan posiciones en los Power Rankings no sólo por su aguerrida victoria sobre los Eagles, sino porque John Harbaugh parece dispuesto a mover cielo y tierra para conseguir a alguien —a quien sea— en el cierre del mercado de cambios. Y hasta llamará a tu manager.

12. Seattle Seahawks (5–4)

Posición de la semana pasada: No. 6

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Cardinals, 17–3

Esta semana: en Raiders

El espectáculo de Drew Lock vuelve a Seattle. Creo que es momento de retomar una columna que escribimos sobre Sam Darnold al comienzo de la temporada. ¿Cuánto falta para que tengamos que hablar de la situación de los quarterbacks de Seattle?

13. Minnesota Vikings (6–2)

Posición de la semana pasada: No. 9

Resultado de la semana pasada: derrota ante Bills, 23–6

Esta semana: en Packers

¡HAGAN. EL. MALDITO. CAMBIO! (¡Y se hizo!).

14. Pittsburgh Steelers (6–2)

Posición de la semana pasada: No. 13

Resultado de la semana pasada: descanso

Esta semana: en Bengals

Durante la semana de descanso de Pittsburgh, aquí está una pequeña mea culpa que escribí sobre Mike McCarthy y, en realidad, sobre todas las contrataciones de head coaches de la NFL que califiqué en enero.

15. New England Patriots (5–4)

Posición de la semana pasada: No. 14

Resultado de la semana pasada: derrota ante Packers, 45–27

Esta semana: vs. Lions (Múnich)

Siempre me fascina por qué un coach decide de repente atacar a uno de los mejores jugadores de la NFL, como hicieron los Packers con Christian Gonzalez el domingo. ¿Qué vio Matt LaFleur en el video que lo hizo parecer tan vulnerable, cuando Gonzalez no había hecho más que demostrar que es uno de los cornerbacks más élite del futbol americano?

16. Houston Texans (3–5)

Posición de la semana pasada: No. 25

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Chargers, 44–22

Esta semana: en Browns

Sí, son los Chargers. Pero la defensa de Los Angeles no es el problema (de hecho, es bastante buena). Así que puedes tomar muy en serio eso de que C.J. Stroud está entre los 10 mejores quarterbacks. Cinco touchdowns. 384 yardas. Una barbaridad.

17. Miami Dolphins (1–7)

Posición de la semana pasada: No. 31

Resultado de la semana pasada: derrota ante Lions, 19–9

Esta semana: en Colts

Le doy a los Dolphins un ascenso simbólico de una semana como reconocimiento a su esfuerzo. Este equipo, integrado en gran medida por novatos y jugadores jóvenes, está trabajando durísimo semana tras semana. Aunque no hay garantía de una progresión constante, esperaría que Miami entre en la conversación por los playoffs como una sorpresa más pronto (en 2027) que tarde.

18. Baltimore Ravens (4–5)

Posición de la semana pasada: No. 24

Resultado de la semana pasada: derrota ante Jaguars, 33–10

Esta semana: vs. Chargers

El año pasado leí Lonesome Dove, de Larry McMurtry, una hermosa epopeya sobre unos vaqueros que conducen ganado desde Texas hasta Montana. Y, de alguna manera, su difícil travesía parece menos nómada y accidentada que el recorrido de Jacoby Brissett desde que fue seleccionado por los Patriots en el Draft de 2016 hasta convertirse, 10 años después, en el quarterback titular de emergencia de los Ravens.

19. Cleveland Browns (5–4)

Posición de la semana pasada: No. 18

Resultado de la semana pasada: derrota ante Saints, 23–22 (tiempo extra)

Esta semana: vs. Texans

Voy a retomar algo que escribí el domingo: me he divertido tanto a costa de Shedeur Sanders como cualquiera. Y sigo pensando que su deseo de intentar ser más astuto que todos los medios de comunicación en sus conferencias de prensa —lo que, sin querer, lo lleva a esquivar preguntas sin ninguna animadversión oculta— terminará por perjudicarlo. Pero... este chico es duro como una roca. Basta con ver los golpes que recibió para llevar a los Browns hasta el rango de gol de campo.

20. Las Vegas Raiders (4–5)

Posición de la semana pasada: No. 17

Resultado de la semana pasada: derrota ante 49ers, 38–17

Esta semana: vs. Seahawks

Un video con mi compañero del podcast MMQB, Albert Breer, durante el programa del lunes, en el que debatimos las ventajas de que Minnesota entregue una selección de primera ronda a Las Vegas a cambio de Kirk Cousins. ¿En serio? Sí, en serio.

21. Tampa Bay Buccaneers (3–6)

Posición de la semana pasada: No. 16

Resultado de la semana pasada: derrota ante Bears, 27–24

Esta semana: descanso

Los Buccaneers de Todd Bowles están en una situación extraña. Si esta fuera una temporada normal, en la que Tampa no necesitara absolutamente todas las victorias para evitar quedar fuera de la contienda por los playoffs antes de tiempo, creo que habríamos considerado la derrota del domingo por la noche, en la que estuvieron cerca de vencer a los Bears, como una de esas pocas derrotas alentadoras.

22. Atlanta Falcons (3–6)

Posición de la semana pasada: No. 19

Resultado de la semana pasada: derrota ante Bengals, 34–17

Esta semana: vs. Chiefs

Si al comienzo de la temporada te hubiera dicho que Bijan Robinson estaría entre los cinco mejores de la NFL en toques de balón y que Drake London estaría entre los primeros 13 en toques y entre los 10 mejores en porcentaje de éxito por toque, ¿lo habrías creído? Es una de las razones por las que todavía me gusta mucho este equipo de los Falcons.

23. New Orleans Saints (3–5)

Posición de la semana pasada: No. 26

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Browns, 23–22 (tiempo extra)

Esta semana: vs. Panthers

Me encanta que algunos aficionados de los Saints, en medio de los rincones más turbios de internet, estén tomando el poderoso touchdown de Harold Fannin del domingo como prueba de una farsa coreografiada, en lugar de aceptar lo que deberían: que los Saints simplemente no saben tacklear.

24. Carolina Panthers (3–5)

Posición de la semana pasada: No. 20

Resultado de la semana pasada: derrota ante Broncos, 26–21

Esta semana: en Saints

La película de Zapruder que analiza si Sean Payton realmente lanzó un pañuelo de desafío durante la victoria sobre los Panthers es sencillamente increíble. Para que quede claro, ¡yo creo que no lo hizo!

25. Arizona Cardinals (3–6)

Posición de la semana pasada: No. 23

Resultado de la semana pasada: derrota ante Seahawks, 17–3

Esta semana: vs. Rams

Aunque obviamente me entristece que Gardner Minshew esté lesionado, hay algo poético en la manera en que simplemente aparece y desaparece de nuestras vidas, como una especie de místico. Nos vemos pronto, Cowboy Killer.

26. Indianapolis Colts (2–7)

Posición de la semana pasada: No. 29

Resultado de la semana pasada: derrota ante Cowboys, 27–23

Esta semana: vs. Dolphins

Me gusta que los Colts hayan recibido críticas por realizar demasiado pronto los cambios de DeForest Buckner y Quentin Nelson, así que ahora están obligando a Jonathan Taylor y Josh Downs a esperar hasta el último segundo posible del martes para saber adónde irán.

27. Dallas Cowboys (4–5)

Posición de la semana pasada: No. 21

Resultado de la semana pasada: victoria sobre Colts, 27–23

Esta semana: vs. 49ers

Cuando estás inactivo por una lesión en el tendón de la corva, lo mejor que puedes hacer es correr al campo —y hago énfasis en correr— con ropa deportiva y provocar que se marque un castigo de 15 yardas porque olvidaste las reglas del futbol americano.

28. Washington Commanders (2–5–1)

Posición de la semana pasada: No. 22

Resultado de la semana pasada: derrota ante Rams, 20–13

Esta semana: en Giants

Creo que, si había un equipo que no necesitaba ser el protagonista de una situación de futbol americano al final de un partido que salió mal, ese era Washington Commanders. Pero bueno…

29. Tennessee Titans (1–7)

Posición de la semana pasada: No. 30

Resultado de la semana pasada: descanso

Esta semana: vs. Jaguars

Robert Saleh fue uno de los coaches más difíciles de volver a calificar en mi columna del lunes. Por un lado, el récord de Tennessee es terrible. Por otro, creo que hay situaciones muy específicas en las que Saleh ha sido excepcional.

30. New York Jets (2–7)

Posición de la semana pasada: No. 28

Resultado de la semana pasada: derrota ante Chiefs, 35–12

Esta semana: vs. Bills

Chris Banjo ha sido el —EL— único punto brillante de los Jets de Aaron Glenn. Colocar como pateador a un jugador del tamaño de un fullback para añadir un undécimo hombre encargado de tacklear en el campo será una tendencia inteligente que veremos utilizar con mayor frecuencia conforme avance la temporada.

31. Philadelphia Eagles (2–7)

Posición de la semana pasada: No. 27

Resultado de la semana pasada: derrota ante Giants, 19–11

Esta semana: descanso

Aunque he pasado la última semana despotricando sobre cómo se sobrevalora el capital de Draft, que los Eagles tengan 10 selecciones combinadas de primera y segunda ronda durante los próximos tres años es una perspectiva aterradora para todos, especialmente porque Philadelphia tiene otro tackle defensivo al que puede colocar en el lugar de Jordan Davis.

32. Los Angeles Chargers (0–8)

Posición de la semana pasada: No. 32

Resultado de la semana pasada: derrota ante Texans, 44–22

Esta semana: en Ravens

Es increíble que los Chargers estén culpando prácticamente a todos por este colapso absoluto... excepto al coordinador y al quarterback.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/11/2026, traducido al español para SI México.