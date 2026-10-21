Power Rankings de la NFL de la Semana 7: Los Rams caen estrepitosamente

Bienvenidos a los Power Rankings de la Semana 7. Jim Nantz golpeó un balón de futbol americano con todas sus fuerzas y pareció muy molesto con J.J. Watt después de que aparentemente se fracturara la muñeca. Al parecer, Troy Aikman y Joe Buck están peleados, aunque en realidad no están resolviendo sus diferencias y conviven como la pareja perfecta que evita hablar de sus sesiones de terapia matrimonial. Ningún narrador parece tener contrato más allá de la próxima temporada, y el futbol americano en sus pantallas nunca volverá a ser el mismo que conocen. Cuatro personas han tenido que salir a disculparse durante la última semana por decir que los jugadores fingen lesiones. Los Washington Commanders nunca saben en qué down están.

El futbol americano profesional es el reality show más extraño del planeta. Hablemos de ello mientras ordenamos los equipos en nuestros Power Rankings:

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1. San Francisco 49ers (6-0)

Posición de la semana pasada: No. 1

Resultado de la semana pasada: vencieron a Commanders, 23-17

Esta semana: en Falcons

Una victoria contundente y sin complicaciones ante los Commanders mantiene a los 49ers de Kyle Shanahan en la cima de los Power Rankings y a Brock Purdy en el centro de la conversación por el MVP. Con la ayuda de Dan Quinn, también pudo haber mantenido a Raheem Morris en la contienda por el premio al mejor asistente del año, aunque ahora mismo destronar a Brian Flores parece una tarea complicada.

2. Kansas City Chiefs (5-0)

Posición de la semana pasada: No. 3

Resultado de la semana pasada: vencieron a Chargers, 22-6

Esta semana: en Seahawks

Lo pregunto en serio: ¿es Kenneth Walker la mejor contratación de un agente libre durante las primeras seis semanas de una temporada de la NFL desde... Peyton Manning y los Denver Broncos? Walker promedia 133 yardas y más de 20 acarreos por partido. Es algo increíble.

3. Buffalo Bills (5-1)

Posición de la semana pasada: No. 6

Resultado de la semana pasada: vencieron a Raiders, 33-30

Esta semana: descanso

Josh Allen demostró una vez más que es lo más parecido a un superhumano en este deporte. Los Raiders lo marcaron con tanta intensidad que no podía imaginarlo completando un pase, y mucho menos lanzando un pase de touchdown con tanta facilidad. ¡Qué espectáculo!

4. Green Bay Packers (4-2)

Posición de la semana pasada: No. 12

Resultado de la semana pasada: vencieron a Cowboys, 23-13

Esta semana: en Lions

Con Micah Parsons en camino de incorporarse en algún momento y una defensa que ha dominado por completo durante dos semanas consecutivas, el ambiente ha cambiado notablemente en Green Bay. La conversación sobre Jordan Love como candidato al MVP pronto tomará forma.

5. Chicago Bears (4-2)

Posición de la semana pasada: No. 13

Resultado de la semana pasada: vencieron a Falcons, 31-23

Esta semana: contra Patriots

El regreso de Caleb Williams fue espectacular. Pero también lo fue recuperar a Kyler Gordon para esta defensa como un nickel blitzer implacable. Esto hará que Chicago no solo tenga una de las ofensivas más divertidas de ver en la NFL, sino también una de las defensivas más impredecibles y entretenidas.

6. Seattle Seahawks (3-3)

Posición de la semana pasada: No. 5

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Broncos, 17-14 (tiempo extra)

Esta semana: contra Chiefs

Zach Charbonnet probablemente estará de regreso. Con un coordinador ofensivo completamente nuevo y una filosofía de juego terrestre similar, veremos si esto marca la diferencia que esperamos.

7. Minnesota Vikings (5-0)

Posición de la semana pasada: No. 7

Resultado de la semana pasada: descanso

Esta semana: contra Colts

Cuando Brian Flores descansa, una calma silenciosa se apodera del panorama de la NFL. Un individuo (muy) desafortunado —en este caso, Shane Steichen, de los Colts— tiene que enfrentarlo después de una semana adicional de preparación. Quizá las cosas puedan empeorar para los Colts.

8. Jacksonville Jaguars (4-2)

Posición de la semana pasada: No. 2

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Texans, 34-31

Esta semana: descanso

Es difícil castigar demasiado a los Jaguars por una derrota en un duelo de muchos puntos ante unos Texans que están mejorando. Pero si Travis Hunter puede hacer esto y esto en el mismo partido, y logramos aumentar su participación en el campo después de un posible traspaso de Brian Thomas Jr., me gusta el techo de este equipo.

9. New England Patriots (4-2)

Posición de la semana pasada: No. 10

Resultado de la semana pasada: vencieron a Jets, 26-19

Esta semana: en Bears

Aunque se trata de una muestra muy, muy pequeña, que la tasa de pases atrapables que deja caer A.J. Brown esté al nivel de la de Quentin Johnston no es lo que uno quiere ver. Mi atrevida predicción es que Drake Maye conseguirá que Brown llegue dos veces a la zona de anotación contra los Bears el jueves por la noche.

10. Denver Broncos (4-2)

Posición de la semana pasada: No. 9

Resultado de la semana pasada: vencieron a Seahawks, 17-14 (tiempo extra)

Esta semana: en Cardinals

Es increíble que acabemos de salir de la conversación de «supongo que es una tontería decir que Drake Maye es terrible» para meternos de lleno en las conversaciones de «supongo que Bo Nix y Matthew Stafford son terribles». Si no fuera mi trabajo analizar la NFL a diario, intentaría imponer una moratoria a los comentarios que no se basen en una muestra de cuatro semanas.

11. Detroit Lions (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 11

Resultado de la semana pasada: descanso

Esta semana: contra Packers

Los Packers y los Vikings son los siguientes rivales de Detroit después de su semana de descanso. Descubriremos de inmediato si la defensa fue corregida, si tiene potencial para serlo o si Jared Goff seguirá necesitando anotar más de 30 puntos por semana para mantener a los Lions en la conversación.

12. Cincinnati Bengals (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 15

Resultado de la semana pasada: descanso

Esta semana: en Ravens

Otro equipo que viene de su semana de descanso, los Bengals ocupan técnicamente el último lugar de la AFC North, con los Ravens como próximos rivales el domingo. Veremos si Zac Taylor logró resolver el problema que impide que el juego terrestre se convierta en una segunda arma legítima de esta ofensiva.

13. Carolina Panthers (3-2)

Posición de la semana pasada: No. 20

Resultado de la semana pasada: vencieron a Eagles, 25-14

Esta semana: contra Buccaneers

Brad Idzik se ha sumado indiscutiblemente al grupo de Declan Doyle y Grant Udinski entre los jóvenes responsables de llamar las jugadas que recibirán una buena cantidad de solicitudes de permiso este invierno si se mantienen las tendencias actuales. Idzik solía registrar las tendencias de Dave Canales en Seattle y Tampa Bay, lo que explica claramente por qué la ofensiva de los Panthers parece tan deliciosamente impredecible.

14. Houston Texans (2-4)

Posición de la semana pasada: No. 14

Resultado de la semana pasada: vencieron a Jaguars, 34-31

Esta semana: contra Giants

Olvídense de la defensa. La narrativa de cara a la fecha límite de traspasos debería ser la siguiente: ¿cuánta más ayuda puede darle Houston a C.J. Stroud, quien ha jugado a nivel de los 10 mejores quarterbacks durante el último mes y está leyendo mejor el campo que en los últimos dos años? Mi propuesta: llamen a Philadelphia y averigüen cuánto le queda en el tanque a Saquon Barkley.

15. Baltimore Ravens (4-2)

Posición de la semana pasada: No. 8

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Browns, 13-10

Esta semana: contra Bengals

Alerta de una jugada espectacularmente genial.

16. Los Angeles Rams (2-4)

Posición de la semana pasada: No. 4

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Cardinals, 18-16

Esta semana: en Raiders

No sé qué está pasando con los Rams, pero sé que todos desearemos que estas opiniones desaparezcan cuando el equipo venza a los Raiders, Chargers, Commanders y Cardinals en cuatro semanas consecutivas. ¡Todavía hay tiempo para que desaparezca la publicación de un foro de aficionados que propone «traspasar a Sean McVay a los Jets a cambio de tres selecciones de primera ronda»!

17. Pittsburgh Steelers (4-2)

Posición de la semana pasada: No. 18

Resultado de la semana pasada: vencieron a Buccaneers, 26-19 (tiempo extra)

Esta semana: contra Saints (Francia)

Aaron Rodgers y yo no estamos de acuerdo en muchas, muchas cosas. Pero creo que coincidimos en lanzar a este veterano equipo de los Steelers a París a mitad de temporada.

18. Cleveland Browns (4-2)

Posición de la semana pasada: No. 22

Resultado de la semana pasada: vencieron a Ravens, 13-10

Esta semana: en Titans

Esta será una fecha límite de traspasos interesante para Andrew Berry. ¿Invertirá parte del capital de futuras selecciones del Draft que el equipo parece codiciar siempre en una franquicia que actualmente ocupa el primer lugar de la AFC North? Mi opinión: como mínimo, debería reforzar la posición de quarterback suplente ahora que los Giants —estoy especulando por completo— se les adelantaron por J.J. McCarthy.

19. Las Vegas Raiders (3-3)

Posición de la semana pasada: No. 16

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Bills, 33-30

Esta semana: contra Rams

Siguiendo con esa idea, aquí va un interesante ejercicio mental: ¿qué pasaría si los Raiders decidieran que Fernando Mendoza está listo? ¿Estarían los Browns interesados en recuperar a Kirk Cousins para que fuera suplente de Deshaun Watson o compitiera con él por las oportunidades de jugar en el tramo final de la temporada, especialmente si Cleveland sigue sacando victorias a base de esfuerzo?

20. New York Giants (3-2-1)

Posición de la semana pasada: No. 21

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Saints, 34-27

Esta semana: en Texans

Mi columna sobre por qué creo que Jameis Winston merece una semana más, una postura que me temo que a John Harbaugh no le interesa demasiado escuchar.

21. Dallas Cowboys (2-4)

Posición de la semana pasada: No. 23

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Packers, 23-13

Esta semana: en Eagles

El juicio de Jerry Jones sobre la decisión de contratar a Brian Schottenheimer como head coach se ha pospuesto demasiado. Si pierden varias veces contra los Eagles, Cardinals y Colts durante las próximas tres semanas, quizá empecemos a hablar de las conferencias de prensa de Jones como citas imperdibles cada semana de aquí en adelante.

22. Arizona Cardinals (2-4)

Posición de la semana pasada: No. 29

Resultado de la semana pasada: vencieron a Rams, 18-16

Esta semana: contra Broncos

Nick Rallis se unió a la legión de coordinadores defensivos que han experimentado el poder absoluto y la emoción de mandar cargas sin restricciones. En este caso, la estrategia le permitió a los Cardinals conseguir una de las victorias más sorprendentes de la temporada.

23. Atlanta Falcons (2-4)

Posición de la semana pasada: No. 17

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Bears, 31-23

Esta semana: contra 49ers

La manera en que los Falcons manejaron las cargas defensivas y lo incómodo que se vio Michael Penix ante la presión constante desde la secundaria generarán muchos imitadores hasta que Penix logre responder con mayor fluidez ante el caos.

24. New York Jets (2-4)

Posición de la semana pasada: No. 26

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Patriots, 26-19

Esta semana: contra Dolphins

El lunes le preguntaron a Aaron Glenn sobre la entrevista que concedió al equipo de transmisión durante el medio tiempo, en la que insistió en que su equipo recibiría el balón al comenzar el tercer cuarto (no era así). Cuando se dispuso a responder la pregunta, la pantalla se quedó en negro.

25. New Orleans Saints (2-4)

Posición de la semana pasada: No. 25

Resultado de la semana pasada: vencieron a Giants, 34-27

Esta semana: contra Steelers (Francia)

Que Kellen Moore retirara a sus titulares —por el viaje a París, una razón que, visto en retrospectiva, es válida— y estuviera a punto de permitir una remontada de 24 puntos de J.J. McCarthy estuvo muy cerca de convertirse en la decisión que habría definido la etapa de Moore como entrenador en New Orleans.

26. Washington Commanders (1-4-1)

Posición de la semana pasada: No. 28

Resultado de la semana pasada: perdieron ante 49ers, 23-17

Esta semana: descanso

Dan Quinn tenía una sola instrucción para el resto de la temporada: no repetir uno de los episodios más graves de mala administración del reloj de la historia con otro error de alto perfil en un partido independiente que evidencie una incapacidad para manejar las situaciones de juego.

“Field goal. Oh, that was 4th down?”



certainly looks like lip readers believe Dan Quinn was completely unaware that it was 4th down and wanted to kick a field goal



💀💀💀 pic.twitter.com/yJYuAUmVZX — Warren Sharp (@SharpFootball) October 20, 2026

27. Philadelphia Eagles (2-4)

Posición de la semana pasada: No. 19

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Panthers, 25-14

Esta semana: contra Cowboys

Columna sobre el desastre de Jalen Hurts y por qué el equipo está obligando a Nick Sirianni a responder por la historia más extraña del deporte.

28. Indianapolis Colts (2-4)

Posición de la semana pasada: No. 24

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Titans, 26-20

Esta semana: en Vikings

Columna sobre Carlie Irsay-Gordon, por qué he apoyado que use los auriculares de comunicación y por qué eso importa ahora más que nunca.

29. Tennessee Titans (1-5)

Posición de la semana pasada: No. 31

Resultado de la semana pasada: vencieron a Colts, 26-20

Esta semana: contra Browns

Perder contra los Titans puede destrozarte por completo como persona. DeForrest Buckner es la prueba.

30. Tampa Bay Buccaneers (1-5)

Posición de la semana pasada: No. 27

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Steelers, 26-19 (tiempo extra)

Esta semana: en Panthers

Que Jalon Daniels intentara encontrar a Baker Mayfield como un cachorro perdido después de que este anotara un touchdown para darle a Tampa Bay una ventaja de 10 puntos es sencillamente buenísimo.

31. Los Angeles Chargers (0-6)

Posición de la semana pasada: No. 30

Resultado de la semana pasada: perdieron ante Chiefs, 22-6

Esta semana: descanso

Columna sobre el caos en la coordinación ofensiva y por qué Mike McDaniel no es el candidato adecuado para resolver el rompecabezas de Justin Herbert. ¿Harán los Chargers un cambio durante su semana de descanso o le darán a McDaniel más tiempo para intentar corregir los detalles?

32. Miami Dolphins (0-5)

Posición de la semana pasada: No. 32

Resultado de la semana pasada: descanso

Esta semana: en Jets

Puede que esto parezca una locura dentro de unas semanas o meses, pero me gusta mucho la combinación de Jeff Hafley y los Dolphins. Este video me pareció tan auténtico como cualquier otra cosa que verán de un head coach hablando sobre su roster.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/10/2026, traducido al español para SI México.