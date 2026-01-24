Exjugador de la NFL muerto en campamento de indigentes
Un exjugador de la NFL fue asesinado en un campamento de personas sin hogar en Los Ángeles, informaron las autoridades locales. Se trata de Kevin Johnson, exliniero defensivo que tuvo paso por varias franquicias de la liga durante la década de los noventa.
De acuerdo con la agencia AP, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles señaló que Johnson, de 55 años, fue hallado inconsciente y declarado muerto la mañana del miércoles. La causa del fallecimiento fue determinada como traumatismo contundente en la cabeza y heridas provocadas por arma blanca, por lo que el caso fue clasificado oficialmente como homicidio. La investigación permanece abierta.
Según reporta la agencia AP, los investigadores creen que Johnson se encontraba viviendo en el campamento al momento de su muerte. Amigos del exjugador indicaron que enfrentaba problemas de salud en la última etapa de su vida, situación que habría contribuido a las condiciones en las que se encontraba.
Johnson fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de 1993 por los New England Patriots, y posteriormente formó parte de los Minnesota Vikings y los Oakland Raiders, antes de llegar a los Philadelphia Eagles. Con Filadelfia acumuló 43 tacleadas, incluidas siete capturas, además de devolver un balón suelto para anotación durante dos temporadas. En 1997, disputó 15 partidos con los Raiders.
Tras su paso por la NFL, Johnson continuó su carrera profesional en la Arena Football League, donde jugó con los equipos de Orlando y Los Ángeles. Originario de Los Ángeles, desarrolló su etapa universitaria en Texas Southern University.