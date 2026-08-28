Pretemporada NFL: Buffalo remonta, Cleveland arrasa y los Rams cierran invictos
La última semana de la pretemporada de la NFL comenzó con cuatro partidos que ofrecieron remontadas, actuaciones individuales decisivas y los últimos exámenes antes de los recortes de plantilla. Buffalo, Cleveland, San Francisco y Los Angeles Rams salieron con la victoria en una jornada que dejó señales importantes de cara al inicio de la temporada regular.
Los Bills protagonizaron el cierre más emocionante de la noche al vencer 28-27 a los Pittsburgh Steelers. Buffalo recibió el balón con 3:20 por jugar, una desventaja de siete puntos y 59 yardas por recorrer. Shane Buechele dirigió la serie, Ian Wheeler anotó con un acarreo de dos yardas y Dante Pettis atrapó la conversión de dos puntos que decidió el encuentro.
La remontada permitió que Buffalo terminara la pretemporada con marca perfecta de 3-0. El novato Skyler Bell también aprovechó su debut: sumó siete recepciones para 49 yardas y consiguió un touchdown terrestre de 28 yardas. Pittsburgh tuvo una ventaja de 21-10 al descanso y recibió una anotación de Kaden Wetjen en un regreso de despeje de 45 yardas, pero no logró proteger el marcador.
Cleveland obtuvo la victoria más amplia del jueves con un contundente 37-13 sobre New England. Dillon Gabriel completó 12 de 15 pases para 186 yardas y tres touchdowns durante la primera mitad. Dos de esos envíos llegaron a manos de Luke Floriea, quien terminó con tres recepciones para 29 yardas.
Los Patriots igualaron el partido al inicio gracias a un pase de 45 yardas de Tommy DeVito para Kyle Williams, pero los Browns respondieron con 30 puntos sin contestación. Cleveland también mantuvo a New England sin unidades durante toda la segunda mitad y selló la actuación con dos intercepciones ante Behren Morton.
San Francisco derrotó 18-12 a Las Vegas en un partido sin touchdowns. Eddy Piñeiro convirtió sus seis intentos de gol de campo para producir todos los puntos de los 49ers; tres de sus patadas superaron las 50 yardas. La defensa también presionó a Fernando Mendoza, quien completó siete de 14 pases para 57 yardas, sufrió dos capturas y lanzó una intercepción.
Kirk Cousins participó en las primeras dos series de los Raiders y completó ocho pases para 51 yardas, aunque ambas posesiones terminaron con goles de campo de Matt Gay. Mike Washington Jr., quien ocupó el lugar del lesionado Ashton Jeanty, corrió para 49 yardas en ocho intentos. Las Vegas movió el balón, pero su incapacidad para alcanzar la zona de anotación terminó por marcar la diferencia.
La jornada concluyó con la victoria de los Rams por 20-18 sobre los Chargers en SoFi Stadium. Justin Herbert perdió el balón en la primera serie, pero respondió de inmediato con un pase de touchdown de 65 yardas para Quentin Johnston. Fue una aparición breve para el quarterback titular, quien dejó una muestra del potencial explosivo de la nueva ofensiva.
Los Rams recuperaron el control con un pase de anotación de Ty Simpson para Brennan Presley y dos goles de campo de Harrison Mevis. Simpson completó 18 de 23 envíos para 119 yardas. Los Chargers se acercaron en el último cuarto gracias a un acarreo de 34 yardas de Greg Desrosiers Jr. y una conversión de dos puntos, pero Los Angeles protegió la ventaja y cerró la pretemporada con marca de 3-0.
Los cuatro encuentros sirvieron como la última evaluación antes de que los equipos reduzcan sus plantillas a 53 jugadores. Para algunos futbolistas, los números del jueves confirmaron su lugar; para otros, cada error puede pesar en las decisiones definitivas.
Los resultados completos fueron:
- Buffalo Bills 28-27 Pittsburgh Steelers
- Cleveland Browns 37-13 New England Patriots
- San Francisco 49ers 18-12 Las Vegas Raiders
- Los Angeles Rams 20-18 Los Angeles Chargers