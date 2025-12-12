Los principales candidatos a Head Coach de la NFL para 2026
Bienvenido a la versión 2025–26 de mi lista de futuros Head Coaches. Antes de entrar en materia, expliquemos qué estamos haciendo aquí.
Cada año hay muchos nombres porque, durante un ciclo normal de contrataciones en la NFL, muchos entrenadores cambian de lugar. Estamos tratando de crear, casi como un experto del draft confecciona un big board del top 100, una lista de candidatos tanto para puestos de Head Coach como para posibles puestos de coordinador, que podría existir en la “plantilla ideal” interna de cualquier equipo. Esto implica pensar como un Head Coach armando a su staff, o como un propietario tomando una decisión de contratación, y pedir a quienes están dentro y alrededor de la industria del coaching que piensen de la misma manera.
He dividido esta lista en dos secciones: entrenadores que este año entrevistarán para puestos de Head Coach y coaches de posición que serán promovidos al nivel de coordinador. (En dos casos, destaqué a coordinadores de equipos especiales dentro de esas secciones porque, en esas circunstancias particulares, ambos entrenadores están involucrados más allá de esa fase del juego). Lamentablemente, esto deja fuera a coordinadores actuales talentosos y en ascenso que, debido a ciertas circunstancias (un mal año, necesidad de más desarrollo), no encajarían en ninguno de los dos criterios.
El objetivo cada año es que esta lista funcione como un punto de referencia cuando tu equipo favorito entrevista a un candidato, ofreciendo algo de contexto y, en muchos casos, un testimonio de un entrenador que ha trabajado con esa persona en el pasado. Más temprano en la temporada, ya elaboré listas específicas para las vacantes de los Titans y los Giants cuando esos puestos se abrieron por primera vez, aunque algunos de los nombres adicionales a continuación podrían ser relevantes también para esas búsquedas.
Con eso en mente, pasemos al panorama general.
Reflexiones generales sobre el carrusel de coaches 2025–26
• Estamos proyectando entre cinco y nueve vacantes alrededor de la liga. Aunque los Giants podrían ser el favorito temprano para considerarse el puesto más atractivo, muchas miradas en la industria están puestas en los Bengals, donde existe una enorme curiosidad sobre si Cincinnati decidirá avanzar sin Zac Taylor. La oportunidad de trabajar con Joe Burrow cambia cualquier mercado.
• Gracias a Mike Macdonald, de los Seahawks, y a un creciente grupo de jóvenes play-callers ofensivos que están siendo contratados, este podría ser el año del “genio defensivo”. Estamos viendo más ruido alrededor de candidatos del lado defensivo del balón que en muchos años.
• La analítica aplicada al coaching ya es una realidad, y cada vez parece más que las mejores prácticas sugieren tomarse un año fuera después de perder tu empleo o separarte amistosamente de tu club. Esto es relevante porque tanto Kevin Stefanski, de los Browns, como Mike McDaniel, de los Dolphins, han enfrentado especulación sobre la posibilidad de que sus puestos queden vacantes. Ambos, en mi estimación, serían candidatos (y buenos candidatos) a Head Coach para este próximo año.
• En ese mismo tema, he escuchado opiniones mixtas sobre el futuro de McDaniel. Creo que McDaniel, al igual que Stefanski, podría entrevistar para puestos de Head Coach si los Dolphins decidieran separarse de él. Sin embargo, también he escuchado que McDaniel es muy querido dentro de la organización, y que el nuevo gerente general tendrá la oportunidad de mantenerlo.
• Aunque entrenadores colegiales como Matt Campbell, Marcus Freeman, Kalen DeBoer, Bret Bielema y Steve Sarkisian generan cierto interés a nivel NFL, el impulso inicial por candidatos del futbol americano colegial ha disminuido drásticamente en las últimas semanas.
• Hablando de coaches colegiales, te ahorro la búsqueda: Bill Belichick no está en la lista. No espero que genere interés serio en la NFL después de su temporada debut en UNC.
Autoevaluación
El año pasado, nuestra lista omitió al coach de los Raiders, Pete Carroll, quien apareció como una sorpresa tardía en el mercado (al menos para mí), y al coach de los Cowboys, Brian Schottenheimer. Cinco de nuestros “principales” candidatos no entrevistaron para puestos, aunque uno de ellos, el coordinador defensivo de los Chargers, Jesse Minter, generó desconcierto a nivel industria. Jamás había visto algo así. Cuando pregunté a múltiples fuentes por qué Minter no entrevistó el año pasado, la respuesta repetida fue: “No tengo idea. Qué raro”.
Espera que esto cambie en 2026. Minter forma parte de un núcleo de coaches defensivos que se espera tengan un papel significativo en este ciclo.
Sin más, entremos en materia.
Los 43 principales candidatos
Lou Anarumo, coordinador defensivo, Indianapolis Colts
Anarumo fue reivindicado en 2025 después de ser apartado en una reestructuración de los Bengals y llegar a los Colts. La defensa de Cincinnati se vino abajo pese a algunas mejoras, mientras que la de Anarumo en Indianapolis es una unidad top 10 en EPA por jugada. Anteriormente, Anarumo entrevistó para el puesto de los Giants y se espera que vuelva a ser un candidato fuerte ahí en 2026.
Lo que algunos coaches me han dicho sobre Anarumo:
Zac Taylor: “Hace un gran trabajo conectando y relacionándose con los jugadores. Ellos saben que les va a dar la oportunidad de tener éxito, ponerlos en una gran posición para hacer lo que mejor hacen con mucha confianza. Tiene una gran relación con esos muchachos.”
El Head Coach de Harvard, Tim Murphy, quien tuvo a Anarumo en su staff, dijo que Anarumo es “Staten Island en el mejor sentido posible”. Murphy elogió su capacidad para ver cualquier roster como una hoja en blanco y formular la mejor defensa a partir de esas piezas.
Joe Brady, coordinador ofensivo, Buffalo Bills
Brady, de 36 años, ha hecho un trabajo admirable al añadir estructura y ritmo a una ofensiva de Buffalo comandada por un monolito como Josh Allen. Hasta la Semana 14, los Bills han mejorado en todas las categorías ofensivas importantes respecto al cierre de la temporada 2024.
Empapado en la filosofía de Sean Payton, que nuevamente será muy popular en este ciclo, Brady encabeza el grupo de jóvenes play-callers. Ha tenido entrevistas en el pasado, con tres paradas en 2025: Chicago, New Orleans y Jacksonville. Su nombre tomó fuerza al final del proceso de los Jaguars antes de que se concretara el acuerdo con Liam Coen.
Ejiro Evero, coordinador defensivo, Carolina Panthers
Evero ha sido un punto brillante en varios equipos de bajo rendimiento, consiguiendo sus oportunidades como play-caller tanto con los Broncos antes de la era Sean Payton como con los Panthers. Aun así, el repunte defensivo de Carolina es impactante. Tras tener una de las peores defensas de la historia la temporada pasada, los Panthers no gastaron una selección de primera ronda en defensa y Evero ha guiado a una unidad que ha permitido 20 puntos o menos en cuatro ocasiones, además de blanquear a los Falcons, rivales divisionales.
Estoy seguro de que Evero será Head Coach algún día, como lo demuestra el hecho de que ha seguido recibiendo entrevistas incluso en sus temporadas más complicadas. Tal vez el repunte actual de Carolina —que hoy tiene a los Panthers empatados con los Buccaneers en la cima del NFC South— sea su impulso definitivo.
Brian Flores, coordinador defensivo, Minnesota Vikings
Flores ha sido extremadamente influyente en las últimas dos temporadas, especialmente impulsando un cambio masivo en la filosofía defensiva, adoptando un enfoque más agresivo que ha frenado la revolución ofensiva de inicios de los 2020.
Mike Tomlin me dijo el año pasado sobre Flores: “Llegó [a Pittsburgh en 2022] e hizo todo lo que le pedimos. Siempre dispuesto a aportar ideas basadas en su experiencia y capacidades, pero sin ser dominante. Me impresionó mucho cómo manejó la oportunidad que tuvo aquí y lo que aportó.”
Jeff Hafley, coordinador defensivo, Green Bay Packers
“Es una persona muy genuina y un buen tipo”, me dijo Blake James, director atlético durante los últimos dos años de Hafley en Boston College. “Su mente defensiva es excelente, pero al final del día, la gente quiere trabajar con él por su forma de ser.
“En Boston College, obviamente obtenemos algo de talento élite, pero en muchos casos se trata de encontrar esa joya escondida y desarrollarla para convertirla en el próximo Luke Kuechly. Trabajé con Jeff solo dos temporadas, pero mira a jugadores como Zay Flowers. Recibió un coaching de altísimo nivel en BC.”
Hafley llega a esta temporada como uno de los cinco principales candidatos y un fuerte favorito para el puesto de los Giants. Entrevistó para el puesto de Head Coach de los Jets en 2024.
Matt Burke, coordinador defensivo, Houston Texans
Burke, de 49 años, exjugador destacado en Dartmouth, asumió las labores de play-calling en los Texans esta temporada. Hasta la Semana 14, Houston tiene la defensa No. 1 de la liga, con una asombrosa tasa de éxito ofensivo rival por debajo del 40%. Burke pertenece al cada vez más solicitado árbol de Jim Schwartz, que al ecuador de la temporada concentra casi todas las defensas top 5.
La defensa de Burke está clasificada como la No. 1 en puntos permitidos, yardas permitidas y primeros downs permitidos, manteniendo con vida a un equipo en apuros que se mantuvo invicto durante la ausencia de C.J. Stroud.
Klint Kubiak, coordinador ofensivo, Seattle Seahawks
Kubiak es probablemente el principal coordinador ofensivo play-caller disponible. En su primer año con los Seahawks, es un experto en jugadas explosivas dentro del sistema Shanahan/Kubiak, diseñado y perfeccionado en parte por su padre, Gary.
A sus 38 años, tendrá múltiples entrevistas este ciclo dado cómo ha elevado el talento tanto en Seattle —convirtiendo a Jaxon Smith-Njigba en el mejor receptor de la NFL— como en New Orleans, donde, cuando el roster estuvo sano, vimos un equipo capaz de competir ofensivamente con casi cualquier unidad.
Dan Pitcher, coordinador ofensivo, Cincinnati Bengals
Los equipos buscarán ampliamente candidatos ofensivos esta temporada y Pitcher, coordinador ofensivo de los Bengals desde 2024 y coach de quarterbacks desde 2020, ha sido un nombre en ascenso. El coach de 38 años, exquarterback colegial en Colgate y SUNY Cortland, ha lidiado con múltiples bajas en la posición y ha dirigido unidades exitosas con Joe Flacco y Jake Browning cuando Joe Burrow ha estado lesionado.
Pitcher inició en la NFL del lado del scouting con los Colts de 2012.
Dan MacNeill, ex Head Coach por largo tiempo en SUNY Cortland, me dijo: “Era evidente que iba a ser un coach fuerte, si no maestro, con el tiempo. Y yo tuve la suerte de tenerlo al final de una carrera muy prolífica para nosotros. Es genuino, tiene carácter.”
MacNeill añadió que Pitcher siempre fue hábil, tanto como quarterback como coach, para asegurarse de que las estrellas ofensivas estuvieran involucradas en cada jugada.
Vance Joseph, coordinador defensivo, Denver Broncos
El Head Coach campeón del Super Bowl, Gary Kubiak, me dijo sobre Joseph: “Tiene un don con estos muchachos. Puede relacionarse con cualquiera. Es un gran comunicador. Pero para mí, lo que ha definido su carrera —y lo seguirá haciendo— es que ha pasado por todo. Ha estado en la cima. Ahora tiene la mejor defensa del futbol. Entiende los altibajos, lo difícil que es. Está lo más preparado posible si estás buscando a alguien para liderar una franquicia. No hay nada que no haya visto.”
Joseph ha tenido perennemente una de las mejores defensas de la NFL y, desde su llegada a Denver, ha armado una de las unidades más dominantes de la liga. Ha tenido éxito en situaciones muy complicadas, ya sea en la NFC West enfrentando a Sean McVay y Kyle Shanahan o ahora en la AFC West contra Patrick Mahomes y Justin Herbert.
Mike McCarthy, ex Head Coach de Cowboys y Packers
McCarthy buscaría una tercera oportunidad como Head Coach —algo raro, pero no sin precedentes— tras salir tardíamente de Dallas la temporada pasada. Hubo cierto ruido conectándolo al puesto de los Saints, aunque anunció que se retiraba de la contienda poco antes de que se reportara que Kellen Moore era el fuerte favorito en New Orleans.
McCarthy, de 62 años, es visto por algunos como uno de los favoritos tempranos para la vacante de los Titans, dada su experiencia con quarterbacks y la necesidad de Tennessee de maximizar al pick No. 1 de 2025, Cam Ward. Aunque también han surgido opiniones que sugieren que Tennessee podría preferir una voz más joven en el edificio.
Algunos de los mejores trabajos de McCarthy en Dallas llegaron cuando Cooper Rush tuvo que jugar como quarterback y Dallas aún así terminó 4–3 en ese tramo, incluyendo un triunfo sobre unos Commanders que llegarían al Campeonato de la NFC.
Kliff Kingsbury, coordinador ofensivo, Washington Commanders
Kingsbury, de 46 años, es descrito como muy selectivo respecto a su próxima oportunidad como Head Coach en la NFL.
Como Head Coach registró marca de 35–40 con Texas Tech y 28-37-1 con los Arizona Cardinals, aunque su trabajo con Kyler Murray debería verse con una perspectiva distinta ahora que parece que Murray está en camino de salir de Arizona. Kingsbury es el único coach que ha llevado a playoffs al pick No. 1 del Draft 2019.
Kingsbury reavivó su carrera en la NFL con Dan Quinn en Washington, ayudando a formar un staff que ya produjo un Head Coach en la NCAA: Tavita Pritchard, de Stanford. El esquema sin huddle de los Commanders sorprendió a la NFL en 2024, impulsando una de las carreras a un juego de campeonato más inesperadas de los últimos años.
Jesse Minter, coordinador defensivo, Los Angeles Chargers
Los Chargers han tenido la sexta mejor defensa de la NFL en términos de EPA por jugada permitida desde la llegada de Minter a L.A. la temporada pasada. Vale la pena recordar que algunos de los equipos por encima de los Chargers se benefician de actuaciones de EPA infladas con una muestra incompleta de la temporada 2025.
Minter, de 42 años, es hijo del veterano Head Coach de la NCAA Rick Minter, quien también funge como analista en el staff actual de los Chargers. Formado en la influyente sala defensiva de los Ravens de mediados de la década de 2010 bajo John Harbaugh, Minter tuvo roles como coordinador defensivo y play-caller en Vanderbilt y Michigan antes de unirse a Jim Harbaugh en la NFL.
Las defensas de Minter en L.A. han generado titulares por las razones correctas. Maximiza muy bien el talento existente y sabe integrar perfectamente selecciones de rondas medias y tardías. Los Chargers han soportado lo que ya parece una racha anual de lesiones y actualmente están proyectados para llegar a los playoffs por segundo año consecutivo.
Minter es considerado un candidato de primer nivel esta temporada y ya ha sido señalado por Jim Harbaugh como un futuro Head Coach.
Brad Idzik, coordinador ofensivo, Carolina Panthers
Idzik, de 34 años, hijo del respetado ejecutivo de personal John Idzik Jr., es una mente analítica valorada por Dave Canales no solo por su enfoque basado en datos, sino por su capacidad para desarrollar talento y colocarlo en posiciones ventajosas. Estos Panthers, potencialmente rumbo a playoffs, han completado un sorprendente cambio de rumbo mientras desarrollan un núcleo joven que va desde talentos de primera ronda hasta agentes libres no reclutados.
Todd Monken, coordinador ofensivo, Baltimore Ravens
Monken, de 59 años, ha sido el coordinador ofensivo de los Ravens desde 2023 y, antes de eso, fue una parte integral de los equipos campeones nacionales de Georgia bajo Kirby Smart.
Monken está profundamente empapado tanto del futbol colegial como del profesional, lo que le da ventaja a la hora de adaptar talento universitario. Ha sido play-caller en la NFL durante siete temporadas, en las cuales sus equipos han terminado en el top 10 de las principales categorías ofensivas en cuatro ocasiones. Los Ravens tienen la quinta mejor ofensiva de la NFL en términos de EPA por jugada desde que Monken asumió el cargo.
El año pasado, Kirby Smart me dijo sobre Monken: “La capacidad de Todd para conectar con los jugadores y enseñar eficazmente es élite. Tiene una comprensión profunda del juego, ofensiva y defensivamente, lo que le permite crear conceptos muy difíciles de defender. Tiene excelentes instintos y un gran sentir del juego. Todd ha sido uno de los coaches más formidables con los que he trabajado.”
Matt Nagy, coordinador ofensivo, Kansas City Chiefs
Nagy, de 47 años, ha sido asistente ofensivo senior, coach de quarterbacks u ofensivo en jefe de los Chiefs desde que terminó su etapa como Head Coach de los Bears después de la temporada 2021. Exquarterback con estrecha relación con Andy Reid, Nagy llevó a Chicago a dos apariciones en playoffs con Mitch Trubisky como quarterback.
Su etapa, que incluye una ofensiva top 5 con Trubisky, Tarik Cohen, Jordan Howard y Allen Robinson como principales armas, luce mejor al analizarla con distancia. Nagy entrevistó para el puesto de Head Coach de los Jets la temporada pasada y debe considerarse un candidato fuerte para resurgir, especialmente con la ofensiva de Kansas City manteniendo un puesto top 3 en EPA por jugada pese al alto número de entregas de balón y el envejecimiento de su núcleo campeón del Super Bowl.
Adam Stenavich, coordinador ofensivo, Green Bay Packers
Stenavich, de 42 años, entrevistó para la vacante de Head Coach de los Bears la temporada pasada. Es considerado la pieza central del diseño del ataque terrestre en Green Bay y trabaja estrechamente con Matt LaFleur en la elaboración del plan de juego semanal.
Ex liniero ofensivo de la NFL que manejaba un camión repartidor de cerveza antes de entrar al mundo del coaching, Stenavich ha sido elogiado por jugadores por su habilidad para enseñar nuevos conceptos y mantener un delicado equilibrio entre autoridad y cercanía. El ex tackle de los Packers, David Bakhtiari, me dijo el año pasado sobre la renovación del juego terrestre que introdujo Stenavich, que trajo bloqueos de pase basados en fakes de carrera por primera vez en décadas:
“Al conectar conmigo, hablar conmigo y ayudarme a entenderlo en un nivel holístico, se convirtió en una de mis técnicas más fuertes. Antes de que él llegara, estábamos desgastados. Estábamos en una isla y todos sabían que íbamos a lanzar 50 veces por juego.”
Robert Saleh, coordinador defensivo, San Francisco 49ers
Saleh, de 46 años, quizá haya tenido el mayor impulso de candidatura de cualquier coach esta temporada simplemente por cómo lucieron su exquarterback y su exequipo sin él. Bill Barnwell, de ESPN, encontró el dato que define su candidatura a un segundo puesto como Head Coach: en los últimos 17 juegos con Saleh como Head Coach, los Jets fueron No. 1 en EPA defensivo por jugada permitida y puntos por serie permitidos. En los primeros 17 juegos sin él, fueron el peor equipo de la NFL en esas mismas métricas.
La defensa de los 49ers, plagada de lesiones, es octava en puntos permitidos pese a no contar con sus dos mejores jugadores (Nick Bosa y Fred Warner) la mayor parte de la temporada. Los 49ers han permitido solo 17 puntos en las últimas dos semanas. Saleh entrevistó para vacantes en Jacksonville y Dallas la temporada pasada, y también se le ofreció un contrato importante para ser coordinador defensivo de los Raiders y sucesor de Pete Carroll.
Chris Shula, coordinador defensivo, Los Angeles Rams
Shula, de 38 años, ha brillado como coordinador defensivo de los Rams, ascendiendo dentro de la organización primero como asistente de linebackers bajo el recién contratado Sean McVay. Shula ganó el puesto de coordinador defensivo sobre una fuerte competencia cuando Raheem Morris dejó el cargo para convertirse en Head Coach de los Falcons.
Shula dirige una defensa top 10 en tasa de éxito por tierra y EPA en jugadas de pase, pese a apoyarse mucho en proyectos de recuperación en la secundaria. La defensa de los Rams comenzó a transformarse en una fuerza dominante hacia el final de 2024 y ha permitido 10 puntos o menos en cinco juegos esta temporada.
Davis Webb, coach de quarterbacks / coordinador del juego aéreo ofensivo, Denver Broncos
“Si tuviera un hijo que jugara como quarterback, querría que fuera entrenado por Davis Webb”, me dijo Kliff Kingsbury sobre el coach de 30 años originario de Prosper, Texas, quien actualmente funge como coordinador del juego aéreo y coach de quarterbacks de los Broncos líderes de división.
Webb fue selección de tercera ronda de los Giants en 2017 y jugó seis años en la NFL antes de saltar inmediatamente al coaching con los Broncos. De la tríada de jóvenes coaches ofensivos en ascenso —que incluye a Declan Doyle en Chicago y Grant Udinski en Jacksonville— Webb podría ser el primero en recibir una entrevista para Head Coach. Jugó para Kingsbury en Texas Tech.
“No lo digo solo porque ahora es coach, pero en su año de freshman tenía un libro de jugadas que llevaba con conceptos de la NFL y de colegial que me mostraba y discutíamos”, dijo Kingsbury. “No me sorprende nada que haya llegado a la profesión y esté ascendiendo tan rápido.”
Klayton Adams, coordinador ofensivo, Dallas Cowboys
Adams, de 42 años, vive su primer año como coordinador ofensivo sin funciones de play-calling para los Cowboys. Previamente estuvo en Arizona como coach de línea ofensiva con fuerte influencia en el juego terrestre. Adams tiene a los Cowboys cuartos en EPA por jugada y undécimos tanto en tasa de éxito por tierra como en EPA por acarreo.
Adams es uno de los nombres principales en un creciente grupo de coordinadores o futuros coordinadores (como Adam Stenavich y Hank Fraley) que han superado el tradicional techo de cristal de los coaches de línea ofensiva para entrar en la conversación de puestos importantes como play-callers. Javonte Williams, el corredor rescatado por Dallas, promedia actualmente 4.8 yardas por acarreo.
Steve Spagnuolo, coordinador defensivo, Kansas City Chiefs
Spagnuolo, de 65 años, es el coordinador más laureado en la historia de la postemporada y responsable de algunos de los planes de juego más memorables de los últimos 25 años. El ex Head Coach de los Rams ha visto renacer el interés por su candidatura gracias a la vacante en los Giants. Spagnuolo fue Head Coach interino de los Giants y coordinador defensivo campeón del Super Bowl en Nueva York. Entrevistó para los puestos vacantes de Jets y Jaguars esta pasada offseason y también fue solicitado por los Raiders.
El efecto Spagnuolo se manifestó contra Indianapolis hace unas semanas, cuando los Chiefs se convirtieron en el primer equipo en hacer ver discreta a la ofensiva de Shane Steichen. Aunque su primera etapa como Head Coach no terminó bien, fue hace más de una década y esos Rams estaban perdidos hasta la llegada de Sean McVay mucho después de que Spagnuolo regresara a un rol de coordinador a tiempo completo.
Antonio Pierce, ex Head Coach, Las Vegas Raiders
Espero que Pierce reciba al menos una entrevista para Head Coach en este ciclo. Pierce tuvo marca de 3–2 como interino, y es discutible si los Raiders alcanzarán su total de victorias de 2024 esta temporada pese a mejoras evidentes en el talento disponible.
El staff de Pierce maximizó el rendimiento de su única estrella ofensiva (Brock Bowers) y tuvo derrotas por una posesión ante los Rams y los Chiefs (dos veces) la temporada pasada. Pierce, ex linebacker de los Giants y campeón del Super Bowl con la franquicia, sin duda será considerado mientras el equipo busca una figura con peso para enderezar un vestidor en aparente desorden.
Marcus Freeman, Head Coach, Notre Dame
He escuchado recientemente que personas cercanas a Freeman creen que quiere quedarse en Notre Dame, pero eso no frenará el interés de la NFL en el ex drafteado de los Bears. Freeman tiene una mentalidad de CEO y muchas responsabilidades de nivel profesional en Notre Dame, un programa cuyo funcionamiento se asemeja más al de un equipo NFL que al del promedio de programas NCAA.
Recordemos que la última vez que los Irish tuvieron un Head Coach tan exitoso —Brian Kelly— también hubo interés de la NFL por la misma razón. Kelly entrevistó para el puesto de los Eagles en 2013, el año en que contrataron a Chip Kelly.
Freeman tiene apenas 39 años y marca de 43–12 con Notre Dame, incluida una sorprendente aparición en el duelo por el campeonato nacional en 2024.
Kevin Patullo, coordinador ofensivo, Philadelphia Eagles
Patullo, de 44 años, vive su primera temporada como coordinador ofensivo de los Eagles, pero ya había aparecido en esta lista antes de asumir uno de los trabajos más difíciles de la NFL.
Su fortaleza es su capacidad para pensar en el panorama completo. Nick Sirianni ha recurrido frecuentemente a este veterano asistente para ayudarlo a construir staff y tomar decisiones estratégicas de gran escala que impactan al equipo. Desde ese enfoque, Patullo ha sido clave para que los Eagles sobrevivan múltiples cambios de coordinadores y personal durante esta racha de éxito sin precedentes en Philly.
Con la vacante de los Giants disponible, sería sorprendente que un rival divisional no lo llame para una entrevista.
Arthur Smith, coordinador ofensivo, Pittsburgh Steelers
El exliniero ofensivo de los Steelers, Dan Moore, me dijo que Smith tiene la capacidad de “clavar el puñal” a sus oponentes y llamar jugadas que armonizan con la preferencia y las habilidades de sus jugadores. Puedes leer más sobre una de esas llamadas en particular, así como un argumento más amplio a favor de que Smith reciba una segunda oportunidad como Head Coach, aquí.
Smith entrevistó para las vacantes de Bears y Jets el año pasado y permanece en la parte alta de la lista de coordinadores ofensivos experimentados que los equipos considerarán.
Aunque ha pasado de una situación poco atractiva de quarterback a otra —de Desmond Ridder a Russell Wilson y de Justin Fields a un Aaron Rodgers de 41 años—, los Steelers y Falcons han tenido picos de ofensivas de alto nivel. Por ejemplo, la ofensiva de los Steelers en 2024 es la única en la era Tomlin reciente en ubicarse dentro del top 10 en jugadas de más de 20 yardas, un periodo que abarca a varios coordinadores.
Kelvin Sheppard, coordinador defensivo, Detroit Lions
Con 37 años, Sheppard tuvo una carrera de ocho temporadas en la NFL como linebacker antes de integrarse al mundo del coaching en 2021 como parte del staff inaugural de Dan Campbell en los Lions. Sheppard también ha trabajado en desarrollo de jugadores a nivel colegial.
Desde que tomó el lugar de Aaron Glenn, Sheppard ha dirigido una defensa que es quinta en tasa de éxito permitida y séptima en EPA contra la carrera. Se espera ampliamente que reciba consideración para puestos de Head Coach este año. Es un favorito de los jugadores y un coach que constantemente desvía la atención y el crédito hacia otros. Su carrera como jugador reciente fortalece su perfil en una NFL que cada vez más favorece a exjugadores jóvenes en los staffs.
El nombre de Sheppard obtuvo algo de impulso temprano cuando se abrió la vacante de Head Coach en LSU.
Frank Smith, coordinador ofensivo, Miami Dolphins
Smith ha sido un constante en esta lista durante las últimas temporadas. Su exentrenador en Butler, Jeff Voris, me dijo anteriormente: “Entrevistarlo fue una de las experiencias más únicas que he tenido. Cuando empezamos juntos, no habíamos ganado un solo juego en dos años, con una racha de 18 derrotas. Se convirtió en mi mano derecha, y cuatro años después estábamos 11–1, ganamos un campeonato y él era el coordinador ofensivo manejando todo. En algún punto, yo me convertí en su asistente”.
Ahora que los problemas generales en la construcción del roster de Miami quedan cada vez más expuestos, ver a Smith y al Head Coach Mike McDaniel mantener una ofensiva exitosa sin muchos recursos disponibles refuerza el caso a su favor. Su última entrevista para un puesto de Head Coach fue con los Panthers en 2024, cuando contrataron a Dave Canales.
Frank Ross, coordinador de equipos especiales, Houston Texans
Ross es un coordinador de equipos especiales sumamente inteligente, admirado por sus jugadores, y que ha sabido adaptarse con éxito a la nueva era de devoluciones y patadas. Fue protagonista en nuestra historia de portada de noviembre sobre la revolución en equipos especiales y es parte de la nueva ola de coaches que están recuperando relevancia para puestos de Head Coach.
La enorme transformación en la dinámica de equipos especiales —que ahora coloca a las unidades de pateo, despeje y regreso como una tercera fase completa del juego— ha separado a los coaches verdaderamente élite de quienes solo fungían como piezas auxiliares en el staff.
Aunque Dave Toub, coordinador de los Chiefs, sigue siendo un caso emblemático de talento ignorado en este rubro, Ross podría destacar si la percepción sobre los coaches de equipos especiales cambia este ciclo.
Nate Scheelhaase, coordinador del juego aéreo, Los Angeles Rams
Scheelhaase es uno de esos candidatos que podrían obtener una oportunidad para un puesto grande antes de tomar el camino tradicional hacia un puesto de coordinador con jugadas. El exquarterback de Illinois pasó del programa de Matt Campbell en Iowa State al semillero ofensivo de Sean McVay. Como coordinador del juego aéreo de los Rams en 2025, está al frente de una ofensiva que podría entregarle el MVP a Matthew Stafford y que va rumbo a romper su marca personal de pases de touchdown (41).
Con 35 años, Scheelhaase fue entrevistado para vacantes de coordinador en Tampa Bay y Jacksonville la temporada pasada, pero permanece en lo que hoy es probablemente el incubador de coaches más efectivo de la NFL: el árbol de McVay.
Mike LaFleur, coordinador ofensivo, Los Angeles Rams
LaFleur ha tenido una etapa exitosa con los Rams luego de que su tiempo con los Jets terminara prematuramente debido a la injerencia de la directiva. Durante su estancia en Nueva York (2021–22), su última temporada incluyó juegos iniciados por cuatro quarterbacks diferentes y el equipo terminó con marca ganadora en nueve partidos que Zach Wilson comenzó. Wilson no ha logrado consolidarse en la NFL, incluso tras pasar por Denver con Sean Payton y Miami con Mike McDaniel.
LaFleur, hermano del Head Coach de los Packers, Matt, tiene 38 años y destaca en una lista donde escasean coordinadores ofensivos con experiencia extensa y éxito tangible.
Anthony Campanile, coordinador defensivo, Jacksonville Jaguars
Mientras la llegada de Liam Coen ha transformado la ofensiva de Jacksonville y ha ayudado a estabilizar a Trevor Lawrence, ha sido la defensa de los Jaguars la que ha marcado la diferencia más significativa. Campanile ha tomado un roster talentoso pero poco probado y lo ha convertido en una máquina generadora de entregas de balón, colocándose terceros en robos de balón, primeros en yardas terrestres permitidas, octavos en yardas por acarreo permitidas y segundos en intercepciones.
Campanile, como Nick Sirianni, proviene de una dinastía familiar de coaches de tres generaciones entre universidad, NFL y preparatoria. Es afable, accesible y tendrá buen desempeño frente a un dueño si recibe la oportunidad.
Steve Sarkisian, Head Coach, University of Texas
Es difícil saber si el interés de la NFL en Sarkisian —quien fue coordinador ofensivo de los Falcons— es realmente genuino. Fue objeto de una ola de rumores después de que Desmond Howard, analista de la NCAA, insinuara que el puesto en Texas podría abrirse, sugiriendo que Sarkisian estaría considerando un salto a la NFL. La situación motivó respuestas rápidas del director atlético y del propio Sarkisian.
El coach veterano se encuentra ahora en una posición privilegiada, con un Arch Manning en desarrollo y amplios recursos en Texas. Sin embargo, como he mencionado, las señales de advertencia por experiencias previas de coaches universitarios en la NFL —como Urban Meyer y Matt Rhule— empiezan a perder fuerza, y los equipos buscan una ventaja ofensiva en una clase que no es particularmente profunda en mentes ofensivas innovadoras.
Jemal Singleton, assistant head coach, Philadelphia Eagles
Como me dijo una fuente: los Eagles siguen ganando. Los equipos van a abrir el cofre e investigar qué es lo que funciona ahí.
Singleton, de 50 años, nació en Turquía y comenzó su carrera de coach en Air Force. Hablé con su exjefe, Troy Calhoun, aún Head Coach de los Falcons.
“Muy confiable. Consistente día con día, y un trabajador incansable. Cuando lo recuerdo, pienso en su ética de trabajo y en cómo era un excelente compañero. Los jugadores sabían que podían confiar en él y era un gran maestro, capaz de conectarse con los muchachos que entrenaba”.
Calhoun agregó que entrenar en Air Force es único, ya que los coaches tienen menos de una hora diaria de reuniones con los jugadores, lo que obliga a ser extremadamente eficiente y claro. Esa habilidad le ha sido de gran utilidad en la NFL.
Anthony Weaver, coordinador defensivo, Miami Dolphins
Weaver, de 45 años, entrevistó para los puestos de Saints y Bears el año pasado. Desde la Semana 11, la defensa de los Dolphins ha escalado al top 15 en EPA total y ha mejorado drásticamente contra la carrera. Weaver fue assistant head coach en los Ravens y su nombre ha sido muy mencionado en búsquedas recientes.
Wes Phillips, coordinador ofensivo, Minnesota Vikings
Aunque esta ha sido una temporada complicada para la ofensiva de los Vikings, Phillips, de 46 años, podría estar en una situación similar a la del staff de los Colts, que logró avanzar con un quarterback aún no listo para el escenario grande y floreció cuando llegó un veterano más capaz. Phillips fue parte del formativo staff de Mike Shanahan en Washington y fue coach de tight ends con Sean McVay antes de llegar a Minnesota con Kevin O’Connell. En un año en que los equipos tendrán que pensar de manera creativa para encontrar a su Head Coach ofensivo, el hijo del legendario Wade Phillips podría ser una solución.
Jim Bob Cooter, coordinador ofensivo, Indianapolis Colts
Cooter, de 41 años, es el coordinador ofensivo de los Colts desde 2023 y ha supervisado la temporada explosiva de Jonathan Taylor y Daniel Jones antes de la lesión de este último. Cooter pasó por Nueva York, Philadelphia y Jacksonville, entre otros, antes de llegar a Indianapolis con un enfoque en el equilibrio entre juego terrestre y aéreo. Los Colts siguen siendo la ofensiva terrestre más eficiente de la NFL tras 14 semanas.
Declan Doyle, coordinador ofensivo, Chicago Bears
Doyle, de 29 años, proviene de la escuela de coaching de Sean Payton y pasó de una posición privilegiada en el staff de los Broncos a Chicago con el nuevo Head Coach Ben Johnson. La ofensiva de los Bears es una de las más eficientes de la liga, novena en EPA por jugada y cuarta en tasa de éxito por tierra. Aunque quizá esté a uno o dos años de distancia, la naturaleza tan abierta del grupo de candidatos ofensivos obliga a mirarlo de cerca, especialmente considerando que alguna vez fue el coach de posición más joven en la NFL.
Grant Udinski, coordinador ofensivo, Jacksonville Jaguars
Udinski, de 29 años, vive su primera temporada como coordinador ofensivo de los Jaguars. Junto con Davis Webb y Declan Doyle, forma parte del mencionado trío de jóvenes coaches sin funciones de play-caller que podrían recibir consideración para puestos de Head Coach en los próximos años, si no es que antes. Aunque algunos equipos valoran la experiencia, la juventud y la capacidad de conectar con nuevas generaciones de jugadores también tienen un alto valor.
Udinski fue un miembro sumamente valioso del staff de Kevin O’Connell en los Vikings y su llegada a Jacksonville se consideró un gran logro para el ascendente Head Coach de primer año, Liam Coen.
Tommy Rees, coordinador ofensivo, Cleveland Browns
Rees, de 33 años, fue muy apreciado por Mike Vrabel y pudo haber sido candidato a coordinador ofensivo en New England este año, donde quizá nuestra percepción sobre su potencial como futuro Head Coach en la NFL sería distinta. Aunque quizá sea temprano para Rees, es importante resaltar que su historial maximizando a sus quarterbacks es innegable. Los Browns han ganado partidos con Rees como play-caller, teniendo a Shedeur Sanders y Dillon Gabriel bajo centro. Como coordinador ofensivo en Notre Dame, el equipo reescribió el libro de récords de la escuela con Ian Book. Jalen Milroe tuvo su mejor temporada universitaria cuando Rees fue coordinador ofensivo de Alabama.
La actuación de cuatro touchdowns de Sanders la semana pasada fue llamativa, y no solo por el prospecto.
Jeff Ulbrich, coordinador defensivo, Atlanta Falcons
El exlinebacker de la NFL, de 48 años, fue coach interino de los Jets la temporada pasada y soportó una situación turbulenta con creciente presión desde la directiva. En Atlanta, aunque los Falcons parecen dirigidos a un cambio de régimen, Ulbrich lidera una unidad que es séptima en presiones, a pesar de una defensa que depende en gran medida de novatos y de generar presión desde fuentes poco tradicionales. Atlanta está por encima de una unidad de los Packers que cuenta con Micah Parsons, así como de los Rams y Texans en porcentaje de presión. Ulbrich ha estado por años asociado con el árbol de Shanahan.
Mike Kafka, Head Coach interino, New York Giants
Como el objetivo es crear una lista integral de todos los coaches que entrevistarán para un puesto este ciclo, es importante incluir a Kafka, quien será entrevistado para el puesto de Head Coach de tiempo completo de los Giants al finalizar la temporada regular. El exquarterback y asistente de Andy Reid tiene seguidores en toda la liga, aunque ha estado en una posición complicada para exhibir sus credenciales como jefe. Este equipo de los Giants ha estado a la deriva toda la temporada, un problema que podría superar el alcance de un coach en estos momentos.
Eddie George, Head Coach, Bowling Green University
Dado que el puesto de los Titans está abierto, sería un error no mencionar a George, la leyenda de Tennessee, de 52 años, quien ha acelerado su ascenso a través de los peldaños inferiores del futbol americano colegial y ahora dirige a los Falcons en la Mid-America Conference. George previamente entrenó a Tennessee State, equipo que compartía estadio con los Titans.
Jim Schwartz, coordinador defensivo, Cleveland Browns
El paso de Schwartz por Cleveland y el hecho de que casi todas las mejores defensas de la NFL este año están conectadas de alguna forma a su esquema base, hacen del ex–Head Coach de los Lions al menos una curiosidad en este ciclo, especialmente con el puesto de los Titans disponible. Aunque todo apunta a que Tennessee buscará juventud, Schwartz, de 59 años, fue asistente por mucho tiempo con los Titans y mantiene relaciones dentro del edificio. Si el equipo busca importar a un joven play-caller como futuro Head Coach, Schwartz podría ser un candidato puente con experiencia que estabilice de inmediato la defensa.
Futuros coordinadores
Tom Manning, coach de alas cerradas, Indianapolis Colts
Manning, de 42 años, juega un rol clave en el desarrollo del posible Novato Ofensivo del Año Tyler Warren, además de ser una pieza vital en el juego terrestre y aéreo de los Colts. Manning tiene experiencia en NFL, futbol colegial y operaciones deportivas.
Spencer Whipple, coach de quarterbacks, Jacksonville Jaguars
Whipple, de 36 años, fue llevado a Jacksonville desde Arizona para ocupar un papel crucial en el staff inicial de Liam Coen. El asistente de larga data de Kliff Kingsbury es parte fundamental de una ofensiva en reconstrucción que tendrá enormes repercusiones en la AFC.
Cam Turner, coach de quarterbacks, Indianapolis Colts
Turner, de 38 años, forma parte de un staff ofensivo que ha ayudado a revivir tanto la carrera de Daniel Jones como el rumbo de los Colts en esta etapa. Ambos éxitos comenzaron en la sala de quarterbacks.
Justin Outten, coordinador del juego terrestre ofensivo, Seattle Seahawks
Outten, de 42 años, ha sido una especie de Forrest Gump a través de algunas de las paradas ofensivas más innovadoras de la NFL en los últimos ocho años y ahora controla el juego terrestre de Seattle, una parte crítica de la ofensiva explosiva y basada en play-action del equipo.
Daronte Jones, coach de backs defensivos/coordinador del juego aéreo defensivo, Minnesota Vikings
Jones, de 47 años, es uno de varios coaches en el staff de Brian Flores que podrían recibir consideración para ser coordinador defensivo. Tiene experiencia en preparatoria, colegial y NFL, y coordinó una defensa bajo Ed Orgeron en LSU.
Gerald Alexander, coach de backs defensivos, Pittsburgh Steelers
Alexander, de 41 años, fue selección de segunda ronda de los Lions en 2007 y ha coachado desde 2013, comenzando como asistente estudiantil en Arkansas State. Ingresó a la NFL en 2020 con el equipo de Brian Flores que ganó 10 juegos en Miami.
Daniel Bullocks, coach de backs defensivos/especialista en juego aéreo defensivo, San Francisco 49ers
Bullocks, selección de segunda ronda de los Lions en 2006, ha estado con los 49ers desde 2017, permaneciendo en varias administraciones, incluidas dos etapas distintas con Robert Saleh.
Ray Brown, coach de backs defensivos, San Francisco 49ers
Brown fue una estrella ascendente a nivel colegial; su última etapa en Boston College lo impulsó al nivel NFL con San Francisco. Durante su último año en BC, su unidad permitió una de las menores cifras de puntos por juego en la ACC.
Karl Scott, coach de backs defensivos/coordinador del juego aéreo defensivo, Seattle Seahawks
Scott, de 40 años, ha estado con los Seahawks desde el final de la era Pete Carroll y fue un miembro clave retenido por el staff de Mike Macdonald, que se espera sea muy buscado tras la temporada. Fue solicitado para una entrevista con los Raiders para su puesto de Head Coach.
Thad Lewis, coach de quarterbacks, Tampa Bay Buccaneers
Lewis, exquarterback de la NFL, ha sido solicitado para múltiples entrevistas como coordinador ofensivo desde su llegada a Tampa. Como pieza constante en el éxito reciente del equipo con Baker Mayfield, ha figurado en procesos como el de los Texans el año pasado.
Josh McCown, coach de quarterbacks, Minnesota Vikings
Pese a la temporada baja de Minnesota y los problemas de J.J. McCarthy, se espera que McCown sea considerado para roles de play-caller en el futuro cercano. Jugó 16 años en la NFL y ha entrevistado para trabajos de Head Coach en los Texans y Jets.
Justin Rascati, coordinador del juego aéreo ofensivo, Cincinnati Bengals
La llegada de Rascati a Cincinnati coincidió con la explosión de Joe Burrow, que derivó en lideratos de la liga en pases completos, yardas, touchdowns y yardas por juego. Exquarterback colegial en Louisville y James Madison, trabajó con Kevin O’Connell como coach de línea ofensiva antes de llegar a los Bengals.
Chris Banjo, coordinador de equipos especiales, New York Jets
Banjo, aprendiz del legendario Mike Westhoff, ha sido el único punto brillante de los Jets en 2025, convirtiendo el juego de regresos en un arma que ha mantenido vivos a unos Jets con ofensiva limitada. Jugó 10 años en la NFL en equipos especiales y defensa.
Matt Daniels, coordinador de equipos especiales, Minnesota Vikings
Daniels debutó en esta lista el año pasado como un coach brillante en equipos especiales y mente defensiva que ayuda a Brian Flores. Exagente libre no reclutado, jugó cuatro temporadas en la NFL antes de pasar al coaching.
Drew Terrell, coordinador del juego aéreo/coach de receptores, Arizona Cardinals
Terrell dejó a los Commanders en 2022 para llegar a Arizona con una promoción que incluye responsabilidades de coordinación. Exreceptor de Stanford, ha ascendido desde coach de control de calidad hasta coordinador del juego aéreo.
Thomas Brown, coordinador del juego aéreo/coach de alas cerradas, New England Patriots
Brown, quien ya ha recibido interés para trabajos de Head Coach, tiene experiencia como play-caller ofensivo y fue Head Coach interino de los Bears la temporada pasada tras el despido de Matt Eberflus. Ahora impulsa a los Patriots, que están peleando por el primer sembrado en la AFC.
Brian Johnson, asistente de Head Coach/coordinador del juego aéreo ofensivo, Washington Commanders
De Johnson, Kyle Whittingham dijo: “Me gusta todo de él como coach y jugador. Competitivo. Inteligente. Carismático. Mentalidad alfa. Líder de líderes”. Johnson, excoordinador ofensivo de los Eagles post–Shane Steichen, ha ascendido en Washington como pieza clave del éxito en la era Jayden Daniels.
Press Taylor, coordinador del juego aéreo ofensivo, Chicago Bears
Taylor, de 37 años, está en el lugar correcto con una ofensiva de los Bears en ascenso. Exquarterback de Marshall y hermano del Head Coach de los Bengals, Zac Taylor, es considerado estrella en ascenso desde hace años.
Shaun Dion Hamilton, coach de linebackers, Detroit Lions
El exseleccionado de Alabama, de 30 años, ha estado con los Lions desde 2022, inmediatamente después de retirarse tras un año bajo Dan Campbell. Es uno de los nombres a seguir si Kelvin Sheppard llega a ser Head Coach.
Demarcus Covington, coach de línea defensiva/coordinador del juego terrestre defensivo, Green Bay Packers
Covington, de 36 años, fue receptor en Samford antes de cambiar al lado defensivo. Fue coordinador defensivo de los Patriots en 2024 antes de ir a Green Bay. Con Jeff Hafley perfilándose para ser Head Coach, Covington es candidato serio a sucederlo.
Jerrod Johnson, coach de quarterbacks, Houston Texans
Johnson entrevistó para el puesto de coordinador ofensivo de los Raiders la temporada pasada. Como coach de quarterbacks desde 2023, ha potenciado la evolución de C.J. Stroud y el buen nivel de Davis Mills. Jugó profesionalmente de 2011 a 2018.
Dino Vasso, coach de backs defensivos, Houston Texans
Vasso, de 38 años, llegó a la NFL con Andy Reid en 2013 y después saltó a Philadelphia. Podría ser el sucesor de Matt Burke si recibe interés como Head Coach este invierno.
Luke Steckel, coach de alas cerradas, Las Vegas Raiders
Steckel, de 40 años e hijo de Les Steckel, ha coachado a los tight ends de los Raiders desde 2024. Supervisó la espectacular temporada de debut de Brock Bowers y es considerado un asistente ofensivo en ascenso desde 2013.
Hank Fraley, coach de línea ofensiva/coordinador del juego terrestre, Detroit Lions
Fraley, de 48 años, tiene potencial de Head Coach. Muy apreciado por sus jugadores, recibió entrevistas para el puesto de coordinador ofensivo de Seattle la pasada temporada, un hecho poco común para un coach de línea ofensiva.
Brian Fleury, coordinador del juego terrestre/coach de alas cerradas, San Francisco 49ers
Fleury, exquarterback en Towson y excoordinador defensivo universitario, cambió al lado ofensivo con los 49ers en 2020. Es pieza central del régimen de Shanahan, con profundo conocimiento de las tres fases del juego.
Chris Foerster, asistente de Head Coach/coach de línea ofensiva, San Francisco 49ers
Foerster, de 64 años, es un gurú de línea ofensiva y uno de los hombres de confianza de Kyle Shanahan desde 2018. Recién ascendido, es fundamental en el ataque terrestre de estilo maquinal de San Francisco.
Chandler Whitmer, co-coordinador ofensivo/coach de quarterbacks, University of Indiana
Whitmer, de 34 años, ha dejado huella en Fernando Mendoza, uno de los mejores jóvenes quarterbacks colegiales y líder de los Hoosiers. Tras jugar en UConn y pasar por Ohio State, llegó a los Chargers como coach de control de calidad antes de ser coordinador del juego aéreo en Atlanta en 2024.
Leonard Hankerson, coach de receptores, San Francisco 49ers
Hankerson, de 36 años, exseleccionado de tercera ronda por los Commanders y receptor entre 2011 y 2015, ha coachado receptores por una década y es pieza clave en el staff de Shanahan desde 2022.
Jeff Howard, coach de safeties, Seattle Seahawks
Howard, de 42 años, es parte esencial de la defensa de Mike Macdonald, una de las más codiciadas en la NFL. Pasó seis años como asistente preciado en el esquema defensivo de Mike Zimmer.
Christian Parker, coordinador del juego aéreo defensivo/coach de backs defensivos, Philadelphia Eagles
Desde 2024, Parker ha sido la mano derecha de Vic Fangio en Philadelphia. También ha trabajado bajo Ejiro Evero y el propio Fangio en Denver.
Charlie Bullen, coordinador defensivo interino, New York Giants
Como interino, Bullen tendrá oportunidad de competir por el puesto permanente. De 41 años, proviene del influyente árbol de Vance Joseph y, pese a las circunstancias complicadas, ha introducido conceptos interesantes en la defensa de los Giants.
Joe Kasper, coach de safeties, Philadelphia Eagles
Kasper, parte de la pipeline de John Carroll, ha estado con los Eagles desde 2021, salvo su paso por Miami en 2023 como coach de safeties.
Jake Peetz, coordinador del juego aéreo ofensivo, Seattle Seahawks
Peetz, excoach de control de calidad del histórico staff de Washington que incluía a LaFleur, McVay y Shanahan, tiene varias paradas con coaches influyentes y múltiples periodos con Nick Saban.
Jim Leonhard, asistente de Head Coach/coordinador del juego aéreo defensivo, Denver Broncos
Leonhard, de 43 años, exdefensivo de la NFL, es probable sucesor de Vance Joseph si este recibe ofrecimientos de Head Coach. Fue Head Coach interino en Wisconsin en 2022.
Chris Harris, coordinador del juego aéreo defensivo, New York Jets
Harris, safety NFL de 2005 a 2012, ha sido solicitado frecuentemente como coach de secundaria y coordinador. Ha ayudado a estabilizar una defensa de los Jets golpeada por movimientos en el roster.
Mike Rutenberg, coordinador del juego aéreo defensivo, Atlanta Falcons
Rutenberg es un experto en linebackers y ha desarrollado talento en cada uno de sus destinos. El ascenso de Kaden Elliss coincide con su llegada y con la de Ulbrich.
Ephraim Banda, coach de safeties, Cleveland Browns
Banda, excoordinador defensivo de Utah State, trabaja con Jim Schwartz en Cleveland desde 2023. Fue entrevistado por Shane Steichen para el puesto de coordinador defensivo este año.
Aaron Whitecotton, coach de línea defensiva, Dallas Cowboys
Whitecotton llegó desde una defensa física en los Jets bajo Robert Saleh para reconstruir la línea defensiva de los Cowboys, que ahora es una de las unidades más mejoradas contra la carrera.
Ronald Curry, coach de quarterbacks, Buffalo Bills
Curry, de 46 años, exreceptor colegial y jugador NFL por siete temporadas, llegó a Buffalo tras ocho años con Sean Payton en New Orleans. Fue entrevistado para el rol de coordinador ofensivo en los Saints el año pasado.
Sean Duggan, coach de linebackers, Green Bay Packers
Duggan, de 32 años, llegó con Jeff Hafley desde Boston College. Es el coach más joven de posiciones en un staff de los Packers muy cotizado. Fue promovido tras la salida del coordinador defensivo Anthony Campanile.
Rob Leonard, coordinador del juego terrestre defensivo/coach de línea defensiva, Las Vegas Raiders
Leonard entrevistó para el puesto de coordinador defensivo de los Raiders este año y es uno de los coaches más populares en la defensiva, especialmente con Maxx Crosby. Ayudó a construir el esquema defensivo de Brian Flores en Miami.
Alex Tanney, coordinador del juego aéreo ofensivo, Indianapolis Colts
Tanney, exquarterback con nueve años de carrera NFL, fue reclutado por Shane Steichen tras coincidir en Philadelphia. Ascendió a coach de quarterbacks antes de mudarse a los Colts, donde sigue en ascenso.
Scottie Montgomery, asistente de Head Coach/coach de receptores, Detroit Lions
Montgomery pasó de coach de running backs a receptores en 2025. Entrevistó para el puesto de coordinador ofensivo de los Cowboys la temporada pasada.
Travis Switzer, coordinador del juego terrestre ofensivo, Baltimore Ravens
Switzer lleva tres años como coordinador del juego terrestre de Baltimore. Entrevistó para el puesto de coordinador ofensivo de Seattle antes de que el equipo contratara a Klint Kubiak.
Bobby Slowik, coordinador senior del juego aéreo, Miami Dolphins
Slowik, candidato a Head Coach las últimas dos temporadas, es ahora parte del staff renovado de Mike McDaniel en Miami tras dos años como coordinador ofensivo de Houston. Fue entrevistado por los Jets en 2024.
Andrew Janocko, coach de quarterbacks, New Orleans Saints
Janocko, exquarterback de Pitt, ha dirigido las salas de quarterbacks de Bears, Vikings, Saints y ahora Seahawks, donde la ofensiva sigue siendo una de las más explosivas de la liga.
Ashton Grant, coach de quarterbacks, New England Patriots
Grant, exreceptor NFL y becario Bill Walsh, es una estrella ascendente. Fue contratado para desarrollar a Drake Maye bajo el nuevo Head Coach Mike Vrabel. A los 29 años es uno de los coaches de quarterbacks más jóvenes de la liga.
Connor Senger, coordinador del juego aéreo ofensivo, Arizona Cardinals
Senger, exquarterback de Wisconsin, ha sido bloqueado dos veces para otros empleos desde que llegó a Arizona, lo que derivó en su promoción antes de 2025. Es un coach muy bien considerado.
Michael Hutchings, coach de safeties, Minnesota Vikings
Hutchings, de 30 años, trabaja con Brian Flores desde su llegada a Minnesota y ha sido parte de defensivas de élite constantes y atractivas para agentes libres.
David Blough, coach de quarterbacks, Washington Commanders
Blough, exquarterback NFL, fue promovido al puesto tras la salida de Tavita Pritchard rumbo a Stanford. Es un coach con visión global y potencial de coordinador ofensivo en poco tiempo.
Steve Shimko, coach de quarterbacks, Dallas Cowboys
Shimko, de 35 años, vive su primera temporada como coach de quarterbacks de Dallas. Fue coordinador ofensivo en Boston College antes de regresar a la NFL en 2024.
Aubrey Pleasant, coordinador del juego aéreo defensivo/asistente de Head Coach, Los Angeles Rams
Con el coordinador defensivo Chris Shula recibiendo interés para puestos de Head Coach, Pleasant es un candidato natural a sucederlo. Exjugador de Wisconsin, tuvo un rol clave en Detroit y después pasó por Green Bay antes de asentarse en Los Angeles en un papel cercano a la coordinación.