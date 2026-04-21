Puka Nacua asiste al programa de pretemporada de los Rams tras ingresar a rehabilitación
Semanas después de que Puka Nacua ingresara a rehabilitación en una instalación en Malibú, el receptor asistió el lunes al programa de offseason de los Rams.
Nacua ha protagonizado algunos titulares polémicos en este offseason, ya que actualmente enfrenta acusaciones por haber hecho un comentario antisemita y por morder a una mujer, Madison Atiabi, en la víspera de Año Nuevo. Atiabi presentó una demanda civil contra Nacua, citando violencia de género, agresión y negligencia. Atiabi solicitó una orden de restricción contra Nacua, pero retiró la solicitud la semana pasada. Ahora hay una audiencia programada para el 3 de agosto.
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Previamente, durante la temporada 2025, Nacua se disculpó después de aceptar en una transmisión en vivo realizar una celebración de touchdown que se consideró de naturaleza antisemita.
Nacua afirma que no ingresó a rehabilitación como resultado de las acusaciones de Atiabi; según su abogado, Levi McCathern, el receptor ya planeaba internarse para mejorar su bienestar general antes de que Atiabi hiciera públicas sus acusaciones.
“Él estuvo en [rehabilitación] durante un periodo considerable antes de que surgieran estas acusaciones… y está programado para permanecer ahí por un tiempo más”, dijo McCathern a The California Post el 1 de abril.
No es una sorpresa total que Nacua esté presente y participando en el programa de offseason de los Rams, ya que McCathern señaló a principios de este mes que el receptor saldría de rehabilitación antes de cualquier entrenamiento de offseason. No hablará con los medios el lunes.
Sean McVay habla sobre la situación contractual de Nacua
Nacua es elegible para firmar una extensión de contrato este offseason, pero las conversaciones en torno a la situación no han avanzado mucho, al parecer.
El entrenador de los Rams, Sean McVay, había hablado previamente sobre el deseo de mantener al receptor en Los Angeles a largo plazo.
“El rendimiento en el campo es increíble”, dijo McVay en marzo, vía Adam Grosbard del OC Register. “Y con lo que ese rendimiento ha dictado y determinado, hay una responsabilidad en términos de representar todas las cosas. Él lo sabe. Esperamos que sea un Ram por mucho tiempo.”
El gerente general de L.A., Les Snead, también habló recientemente sobre la extensión de contrato de Nacua. Parece que el equipo está esperando a que Nacua reciba la ayuda que necesita antes de definir su futuro a largo plazo.
“En este momento, estamos enfocados en el ser humano y luego llegaremos a ese paso”, dijo Snead a inicios de abril, vía ESPN. “Dejaremos que siga creciendo.”
Se espera que tanto McVay como Snead hablen con los medios el martes previo al draft de la NFL, y seguramente serán cuestionados sobre la situación actual de Nacua y cómo luce su futuro con los Rams.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.