Raiders despiden a Pete Carroll tras una sola temporada
Las Vegas Raiders despidieron al entrenador en jefe Pete Carroll después de apenas una temporada al frente del equipo. En su primera conferencia de prensa durante el campamento de entrenamiento, Carroll había afirmado: “Vamos a ganar mucho”. Sin embargo, Las Vegas terminó con marca de 3–14 y empató con el peor récord de la NFL.
La peor temporada previa de Carroll como entrenador en jefe había sido en 1994, cuando los Jets finalizaron 6–10 en su única campaña en Nueva York.
Carroll, quien cumplió 74 años al inicio de la temporada, se convierte en el más reciente entrenador en jefe en tener una etapa breve y fallida con los Raiders. Desde 2021, Mark Davis ha contratado y despedido a Jon Gruden, Rich Bisaccia, Josh McDaniels, Antonio Pierce y ahora a Carroll.
El técnico fue contratado el verano pasado, con el socio minoritario Tom Brady desempeñando un papel clave en la búsqueda del entrenador y del gerente general. De acuerdo con un comunicado de los Raiders, el gerente general John Spytek “liderará todas las operaciones en estrecha colaboración con Tom Brady, incluida la búsqueda del próximo entrenador en jefe del club”.
El puesto de los Raiders es el quinto que queda vacante en este receso de temporada, tras los despidos de los entrenadores en jefe de los Titans, Giants, Falcons y Browns.