Ranking de las cinco mejores parejas de corredores de la NFL antes de la temporada 2026
La NFL está regresando al juego terrestre.
En 2025, 17 jugadores corrieron para 1,000 yardas o más. La última vez que eso ocurrió fue en 2010, cuando Barack Obama se encontraba en su primer mandato como presidente y Twitter apenas tenía cuatro años de existencia.
En el Super Bowl, vimos a Kenneth Walker III ser nombrado Jugador Más Valioso (MVP) con los Seahawks, convirtiéndose en el primer corredor en ganar ese reconocimiento desde que el miembro del Salón de la Fama Terrell Davis lo hiciera con los Broncos en el Super Bowl XXXII. Además, durante este receso de temporada, Walker y Travis Etienne Jr. firmaron contratos en la agencia libre por más de 12 millones de dólares anuales, mientras que Jeremiyah Love, procedente de Notre Dame, fue seleccionado con la tercera elección global por los Cardinals.
Con el resurgimiento del juego terrestre, contar con un poderoso dúo de corredores es más importante que en mucho tiempo. Estos cinco equipos tienen algunas de las mejores parejas de la liga y, no por casualidad, cuatro de ellos llegaron a los playoffs la temporada pasada (aunque uno de esos cuatro incorporó una nueva pieza a su backfield).
5. New England Patriots: Rhamondre Stevenson y TreVeyon Henderson
Una de las mayores fortalezas de los campeones de la AFC la temporada pasada fue el dúo conformado por TreVeyon Henderson y Rhamondre Stevenson, quienes lideraron el ataque terrestre. Entre el novato y el veterano acumularon 1,514 yardas por carrera y 16 touchdowns durante la temporada regular, ayudando a los Patriots a conquistar su primer título de la AFC East desde la época de Tom Brady, en 2019.
Tanto Stevenson como Henderson son corredores con capacidad para cambiar un partido con una sola jugada. El año pasado, Stevenson registró siete acarreos de 20 yardas o más, mientras que Henderson, selección de segunda ronda proveniente de Ohio State, consiguió seis. En toda la liga, sólo dos corredores lograron al menos seis acarreos explosivos con menos de 200 intentos, y ambos juegan para los Patriots.
Después de que por un momento pareció perder protagonismo tras sufrir tres balones sueltos, Stevenson terminó cargando el balón 58 veces durante los playoffs, en comparación con los 30 acarreos de Henderson.
4. Chicago Bears: D'Andre Swift y Kyle Monangai
Con Ben Johnson como entrenador en jefe, se esperaba que los Bears establecieran un ataque terrestre efectivo después de verlo diseñar un exitoso sistema para Jahmyr Gibbs y David Montgomery en Detroit. Al final, esas expectativas se cumplieron.
Chicago conquistó el título de la NFC North con marca de 11-6, impulsado por D'Andre Swift y Kyle Monangai. Swift corrió para 1,087 yardas, mientras que Monangai, novato seleccionado en la séptima ronda, sumó 783 yardas. Ningún corredor que terminó segundo en yardas terrestres dentro de su propio equipo acumuló más que Monangai.
De cara a 2026, los Bears esperan que el quarterback Caleb Williams se convierta en el primer jugador en la historia de la franquicia en lanzar para 4,000 yardas en una temporada. Si lo consigue, eso abrirá aún más espacios para Swift y Monangai, conforme el sistema ofensivo de Johnson continúe evolucionando en su segunda campaña al frente de Chicago.
3. New Orleans Saints: Travis Etienne Jr. y Alvin Kamara
La temporada pasada, los Saints mostraron una notable mejoría conforme avanzó el año. Ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo victorias divisionales sobre los Buccaneers y los Falcons.
Durante este receso de temporada, New Orleans reforzó su ofensiva al seleccionar en la primera ronda al receptor Jordyn Tyson y firmar a Travis Etienne Jr. con un contrato de tres años. Etienne llega procedente de los Jaguars, donde, tras registrar 558 yardas y dos touchdowns en 2024, recuperó su mejor nivel bajo el mando del entrenador de primer año Liam Coen, acumulando 1,107 yardas y siete touchdowns por tierra, además de atrapar 36 pases para otros seis touchdowns.
En cuanto a Alvin Kamara, quien está por cumplir 31 años, viene de una temporada de 657 yardas terrestres, con el peor promedio de su carrera: 3.6 yardas por acarreo. Dicho esto, Kamara ha sido durante mucho tiempo una de las armas más peligrosas de la liga y, en un rol secundario, debería tener piernas más frescas y ofrecer un mayor impacto para unos Saints que buscan regresar a los playoffs por primera vez desde 2020.
2. Pittsburgh Steelers: Rico Dowdle y Jaylen Warren
Durante este receso de temporada, los Steelers perdieron a Kenneth Gainwell en la agencia libre, pero incorporaron a Rico Dowdle, quien viene de una campaña de 1,000 yardas en su única temporada con los Panthers. Dowdle corrió para 1,076 yardas y seis touchdowns, con un promedio de 4.6 yardas por acarreo, ayudando a Carolina a conquistar de manera sorpresiva el título de la NFC South.
El recién llegado hará pareja con Jaylen Warren, quien desde hace tiempo ha sido, discretamente, uno de los corredores más subestimados de la liga. Inicialmente detrás de Najee Harris, selección de primera ronda de 2021, Warren asumió el papel de corredor principal la temporada pasada, acumulando 958 yardas y seis touchdowns, con un promedio de 4.5 yardas por acarreo, además de 40 recepciones para 333 yardas y dos anotaciones.
Con Dowdle y Warren compartiendo el backfield, el quarterback Aaron Rodgers podrá apoyarse en gran medida en el juego terrestre para preparar las jugadas de largo recorrido.
1. Los Angeles Rams: Kyren Williams y Blake Corum
Blake Corum se convirtió en un factor importante durante su segunda temporada tras salir de Michigan. Como suplente de Kyren Williams, Corum corrió para 746 yardas, con un promedio de 5.1 yardas por acarreo y un 59.3% de éxito en sus acarreos. Una pieza valiosa dentro del backfield, el corredor de 25 años debería ver crecer aún más su papel. Como novato participó en apenas el 11% de las jugadas ofensivas, porcentaje que aumentó al 29% durante la temporada 2025.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/07/2026, traducido al español para SI México.