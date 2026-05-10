Referees de la NFL ratifican nuevo acuerdo y evitan el regreso de oficiales sustitutos
Los árbitros suplentes no volverán a la NFL este otoño.
De acuerdo con Albert Breer, de Sports Illustrated, la Asociación de Árbitros de la NFL (NFLRA) ratificó un nuevo convenio colectivo de trabajo por siete años con la NFL, el cual estará vigente hasta la temporada 2032.
La NFL y la NFLRA llevaban dos años negociando un nuevo CBA, pero hasta marzo se había avanzado poco, ya que ambas partes buscaban encontrar puntos en común en distintos temas, desde salarios hasta el periodo muerto de offseason para los árbitros y los estándares de desempeño. El convenio anterior expiraba a finales de mayo, dejando poco margen para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, recientemente las negociaciones avanzaron lo suficiente para que la NFLRA decidiera someter la propuesta a votación, lo que finalmente derivó en un nuevo convenio. Según Breer, la NFLRA aprobó el acuerdo por 116 votos contra 4, asegurando así el trato antes del inicio de los OTAs y los campos de entrenamiento de primavera y verano.
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“Este acuerdo es un testimonio del compromiso conjunto entre la liga y el sindicato para invertir y mejorar el arbitraje”, declaró Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones de futbol de la NFL, en un comunicado. “También refleja la búsqueda constante de los oficiales por mejorar y alcanzar la excelencia en el arbitraje. Esperamos seguir trabajando juntos por el bien del juego”.
Más importante aún, el nuevo convenio garantiza que los árbitros sustitutos no volverán, 12 años después de su desastrosa aparición al inicio de la temporada 2012. Más allá del infame Fail Mary, hubo varios errores arbitrales costosos derivados de la inexperiencia de esos oficiales, desde darle desafíos extra a Jim Harbaugh hasta otorgarle erróneamente un tiempo fuera adicional a los Seahawks.
Ante la incertidumbre sobre si se alcanzaría un nuevo convenio, la NFL comenzó a explorar la posibilidad de contratar árbitros sustitutos provenientes de las divisiones II y III del futbol colegial. Los dueños de la liga también aprobaron una medida para centralizar aún más el arbitraje en Nueva York, permitiendo que personal desde el centro de mando pudiera comunicarse con los oficiales sustitutos en el campo respecto a castigos marcados u omitidos. Con el nuevo CBA firmado, esto ya no será necesario.
Afortunadamente, la liga evitará el regreso de los árbitros sustitutos. Aun así, sigue habiendo mucho margen para mejorar la consistencia y calidad del arbitraje, especialmente después de que la propia NFL admitiera que tomó una decisión incorrecta en un partido crucial entre Steelers y Ravens con implicaciones de playoffs, además de otras jugadas polémicas y omisiones que ocurrieron durante la temporada. Con el nuevo convenio asegurado varios meses antes del arranque de la campaña, los oficiales tendrán tiempo suficiente para prepararse rumbo a 2026 y, con suerte, elevar el nivel del arbitraje en el campo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/05/2026, traducido al español para SI México.