Los Lions paran en seco a los Cowboys: Resultados de la Semana 14 de la NFL
Los Detroit Lions se impusieron a los Dallas Cowboys 44-30 en el partido que abrió la Semana 14 de la NFL, disputado en el Ford Field. La ofensiva de Detroit fue contundente, apoyada en una actuación sobresaliente del corredor Jahmyr Gibbs, quien consiguió tres touchdowns por tierra que pusieron en jaque a la defensiva de Dallas.
Desde el arranque, los Lions tomaron la ventaja y mantuvieron el control del ritmo del partido. Por su parte, los Cowboys cometieron errores claves —incluyendo una intercepción temprano en el tercer cuarto— y aunque trataron de reaccionar con un par de anotaciones, no lograron cerrar la diferencia.
Con este triunfo, Detroit refuerza sus aspiraciones rumbo a la postemporada y se pone con marca de 8-5 y complica las posibilidades de playoff del conjunto de Dallas, que se quedó con marca de 6-6-1.
Resultados de la Semana 14 de la NFL
Jueves 4 de diciembre
Dallas Cowboys 30-44 Detroit Lions
Domingo 7 de diciembre
- 12:00 | New Orleans Saints vs. Tampa Bay Buccaneers
- 12:00 | Miami Dolphins vs. New York Jets
- 12:00 | Washington Commanders vs. Minnesota Vikings
- 12:00 | Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars
- 12:00 | Chicago Bears vs. Green Bay Packers
- 12:00 | Tennessee Titans vs. Cleveland Browns
- 12:00 | Pittsburgh Steelers vs. Baltimore Ravens
- 12:00 | Seattle Seahawks vs. Atlanta Falcons
- 15:05 | Denver Broncos vs. Las Vegas Raiders
- 15:25 | Cincinnati Bengals vs. Buffalo Bills
- 15:25 | Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals
- 19:20 | Houston Texans vs. Kansas City Chiefs
Lunes 8 de diciembre
- 19:15 Philadelphia Eagles vs. Los Angeles Chargers