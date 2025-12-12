Los Falcons ganan dramáticamente a Buccaneers: Resultados de la Semana 15 de la NFL
Los Atlanta Falcons protagonizaron una victoria agónica como visitantes ante los Tampa Bay Buccaneers, marcando el inicio de la Semana 15 de la NFL. El duelo se definió por un emocionante marcador de 29-28 a favor de Atlanta, en un choque intenso que se mantuvo cerrado hasta el último segundo.
Ambos equipos intercambiaron el control del partido, con Tampa Bay intentando imponer su ofensiva liderada por Baker Mayfield, mientras que los Falcons respondían con un ataque equilibrado comandado por Kirk Cousins. El momento decisivo llegó cuando Zane González conectó un gol de campo de 43 yardas en la última jugada del partido, sellando la sorprendente victoria visitante ante su rival divisional.
Kirk Cousins tuvo una gran actuación para los Falcons, completando 30 de 44 pases para 373 yardas y 3 touchdowns, liderando el ataque aéreo ganador. Por su parte, Baker Mayfield finalizó con 19 de 34 pases completos para 277 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción, en un esfuerzo intenso pero que no fue suficiente para evitar la derrota de Tampa Bay.
Resultados de la Semana 15 de la NFL
Jueves 11 diciembre
Atlanta Falcons 29-28. Tampa Bay Buccaneers
Domingo 14 diciembre
- 12:00 | Cleveland Browns vs. Chicago Bears
- 12:00 | Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals
- 12:00 | New York Jets vs. Jacksonville Jaguars
- 12:00 | Los Angeles Chargers vs. Kansas City Chiefs
- 12:00 | Buffalo Bills vs. New England Patriots
- 12:00 | Washington Commanders vs. New York Giants
- 12:00 | Las Vegas Raiders vs. Philadelphia Eagles
- 12:00 | Arizona Cardinals vs. Houston Texans
- 12:00 | Green Bay Packers vs. Denver Broncos
- 15:05 | Detroit Lions vs. Los Angeles Rams
- 15:25 | Carolina Panthers vs. New Orleans Saints
- 15:25 | Tennessee Titans vs. San Francisco 49ers
- 15:25 | Indianapolis Colts vs. Seattle Seahawks
- 19:20 | Minnesota Vikings vs. Dallas Cowboys
Lunes 15 diciembre
- 19:15 | Miami Dolphins vs. Pittsburgh Steelers