Resultados de la Semana 18 NFL
Atlanta 19-17 Nueva Orleans
Los Falcons de Atlanta cerraron la temporada regular de la NFL con una victoria de 19-17 sobre los Saints de Nueva Orleans de la Semana 18. El resultado influyó directamente en la definición de la NFC Sur y dejó fuera de la postemporada a Tampa Bay, que habían clasificado de manera consecutiva desde 2020. Kirk Cousins lideró a Atlanta al completar 18 de 32 pases para yarda, con un touchdown y una intercepción.
Houston 38-30 Indianápolis
C.J. Stroud lanzó para dos touchdowns y Ka’imi Fairbairn conectó un gol de campo decisivo con 12 segundos restantes para guiar a los Texanos de Houston a una victoria 38-30 sobre los Colts de Indianápolis para extender una racha ganadora a nueve partidos. Con este triunfo, Houston aseguró el quinto puesto en la postemporada de la AFC, además de confirmar su tercera clasificación consecutiva a los playoffs.
Cincinnati 18-20 Cleveland
Andre Szmyt se convirtió en el héroe de los Browns al acertar un gol de campo de 49 yardas con tres segundos en el reloj dando la vuelta al marcador y sellándonoslas la victoria de Cleveland 20-18 sobre Cincinnati. El pateador ejecutó con precisión tras el centro de Rex Sunahara y el sostén de Corey Bojorquez que permitió a los Browns cerrar la temporada con dos triunfos consecutivos ante rivales divisionales.
Minnesota 16-3 Green Bay
Minnesota cerró la temporada con una victoria 16-3 sobre Green Bay en un juego donde C.J Sam anotó el único touchdown y J.J. McCarthy salió lesionado en el tercer cuarto tras lanzar 182 yardas. Aún con su salida, Minnesota sumó su quinta victoria consecutiva. Justin Jefferson superó las 100 yardas y alcanzó su sexta temporada seguida con al menos mil yardas, mientras que Green Bay tenía asegurado su lugar en los playoffs.
Jacksonville 41-7 Tennessee
Trevor Lawrence lanzó tres pases de touchdown y estableció un récord de franquicia de anotaciones en una temporada para guiar a Jacksonville a una contundente victoria 41-10 sobre Tennessee, con la que se coronaron campeones de la AFC Sur y aseguraron un juego de postemporada en casa.
Nueva York 34-17 Dallas
Dallas cerro una decepcionante temporada 2025 con una derrota 34-17 ante Nueva York y desperdició la oportunidad de generar impulso en el 2026 y frente a un rival con solo tres victorias. La defensa de Cowboys volvió a quedar expuesta e incapaz de contener al novato Jaxson Dart, quien lanzó 230 yardas y dos touchdowns.
Sábado 3 de enero
Domingo 4 de enero
