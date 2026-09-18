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Resultados Semana 2 NFL: Bills estrenan estadio con triunfo ante Lions

Se juega la Semana 2 de la NFL con partidos de alto poder y aquí puedes consultar todos los resultados de los partidos.

Redacción SI México

Josh Allen y los Bills de Buffalo consiguieron su segunda victoria de la campaña.
Josh Allen y los Bills de Buffalo consiguieron su segunda victoria de la campaña. / Bryan M. Bennett/Getty Images

El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 2 de la NFL, la cual abrió este jueves con la victoria de los Buffalo Bills en su nueva casa sobre los Detroit Lions.

Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 2 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Bears vs. Vikings, Steelers vs. Patriots y Commanders vs Cowboys, además del Monday Night Football entre Giants y Rams.

Resultados de la Semana 2 de la NFL

Jueves 17 septiembre

Lions 31-41 Bills  

Los Buffalo Bills sumaron su segunda victoria de la campaña al imponerse en su nueva casa 41-31 a los Detroits Lions. Josh Allen completó 20 de 31 intentos para 248 yardas, logrando 5 touchdowns, tres por aire y dos de ellos por tierra.

Por su parte, al QB de los Lions, Jared Goof, no le alcanzaron sus 4 pases de TD en el juego para evitar la primera derrota de Detroit.

Domingo 20 septiembre

  • Panthers vs Falcons | 11:00 
  • Saints vs Ravens | 11:00 
  • Bears vs Vikings | 11:00 
  • Bengals vs Texans | 11:00 
  • Steelers vs Patriots | 11:00 
  • Packers vs Jets | 11:00 
  • Browns vs Buccaners | 11:00
  • Eagles vs Titans | 11:00
  • Jaguars vs Broncos | 14:05
  • Raiders vs Chargers | 14:05 
  • Seahawks vs Cardinals | 14:25 
  • Commanders vs Cowboys | 14:25
  • Dolphins vs 49ers | 14:25 
  • Colts vs Chiefs | 18:20 

Lunes 21 septiembre

  • Giants vs Rams | 18:15
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