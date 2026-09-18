Resultados Semana 2 NFL: Bills estrenan estadio con triunfo ante Lions
El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 2 de la NFL, la cual abrió este jueves con la victoria de los Buffalo Bills en su nueva casa sobre los Detroit Lions.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 2 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Bears vs. Vikings, Steelers vs. Patriots y Commanders vs Cowboys, además del Monday Night Football entre Giants y Rams.
Resultados de la Semana 2 de la NFL
Jueves 17 septiembre
Lions 31-41 Bills
Los Buffalo Bills sumaron su segunda victoria de la campaña al imponerse en su nueva casa 41-31 a los Detroits Lions. Josh Allen completó 20 de 31 intentos para 248 yardas, logrando 5 touchdowns, tres por aire y dos de ellos por tierra.
Por su parte, al QB de los Lions, Jared Goof, no le alcanzaron sus 4 pases de TD en el juego para evitar la primera derrota de Detroit.
Domingo 20 septiembre
- Panthers vs Falcons | 11:00
- Saints vs Ravens | 11:00
- Bears vs Vikings | 11:00
- Bengals vs Texans | 11:00
- Steelers vs Patriots | 11:00
- Packers vs Jets | 11:00
- Browns vs Buccaners | 11:00
- Eagles vs Titans | 11:00
- Jaguars vs Broncos | 14:05
- Raiders vs Chargers | 14:05
- Seahawks vs Cardinals | 14:25
- Commanders vs Cowboys | 14:25
- Dolphins vs 49ers | 14:25
- Colts vs Chiefs | 18:20
Lunes 21 septiembre
- Giants vs Rams | 18:15